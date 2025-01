„Odrbali všechny, od malých po důchodce.“ Babiš zatím nejtvrději o Fialovi

Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, rozjel nový projekt na YouTube. Hlasovka. Lidé mohou Babišovi zasílat hlasové nebo SMS zprávy s dotazy, které poté ve videu bývalý premiér zodpoví. Ukázal své překvapení. Za jednu noc mu přišlo na telefon 24 tisíc zpráv. „Drnčí to celou noc, lidé stále píší zprávy,“ podělil se o zážitek Babiš. Ze všech 24 tisíc zpráv pak Babiš vybral devět. Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 88% Nezávidím 8% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 9372 lidí

První dotaz přišel na téma poslaneckých náhrad. Tazatel se divil, proč poslanci berou tak velké náhrady. A poukázal na to, že v obyčejné práci také fungují náhrady. Ale například po předložení jízdenky.

„Já jsem pro to, aby poslanec měl jeden plat. Ale dostává peníze i na kancelář. Já si ji platím sám. Kolik z těch poslanců mělo kancelář u nějakých kámošů, to se mi nelíbí,“ řekl Babiš. Nelíbí se mu ani to, že se poslancům platí mobilní služby na telefonu. A nadhodil, že když se stane premiérem, navrhne, aby poslanci brali jeden fixní plat. „Je to nenormální, lidi to tak nemají,“ dodal.

„Chceme snížení platů. Je to nehorázné, že si Fiala navýšil o devatenáct tisíc a příští rok o dalších čtyřicet navíc. Oni mají všechno zdarma, všechno. Nelíbí se mi to. Souhlasím s vámi a budeme to mít v programu,“ bouřil ve videu Babiš.

Další dotaz přišel na zrušení úlev na daních na nepracující manželku či manžela. Tazatel pravil, že ho takové zrušení přijde na šest tisíc ročně. A to je podle něho příliš.

„Tahle asociální vláda brala lidem peníze hned od začátku, od nástupu, hned. Vzali slevy důchodcům a studentům a mladým lidem a sobě přidali,“ rozčílil se Andrej Babiš. Dodal, že Fialova vláda je katastrofálně protirodinná.

A ukázal příklad z Maďarska. „ Maďarsko vydává na rodinnou politiku ze všech členských států Evropské unie nejvíc. Pět procent HDP. A víte, co všechno tam mají? Daňové úlevy se odvíjejí od počtu dětí, mají podporu manželství, novomanželé dostávají peníze, je tam podpora bydlení i podpora bydlení podle počtu dětí, podpora dopravy, mateřský příspěvek, dávka na péči o děti, služby zdarma nebo se slevou pro děti. Jo, to bych tady mohl číst hodinu,“ vypočítával Babiš. „Mám tady analýzu všech evropských států a Maďarsko je jednička, protože Viktor se stará. Viktor je vlastenec, byl čtyřikrát premiérem,“ chválil Babiš svého spojence ve frakci Patrioti pro Evropu.

Přišel i dotaz na Alenu Schillerovou. Jak spolu s Babišem vychází? „Alenku mám rád. Alenka je strašně pracovitá. Je skvělá, má zkušenosti, je vzdělaná. Je to právnička. Organizuje všechny naše podání na Ústavní soud. Bojujeme za lidi, za to, aby neokrádali důchodce a další a další věci,“ vyznal se Babiš.

Přišlo i na slova „za Babiše bylo líp“. A to v dotazu na politické plány hnutí ANO. „Pokud se dostanete k moci, jaké kroky podniknete k tomu, aby se to všechno vrátilo zpátky do normálu? Na takovej ten standard, na kterej jsme byli zvyklí za vaší vlády,“ zazněl dotaz.

„Budeme pokračovat v tom, co jsme nastartovali, když jsme přišli do vlády až do roku 2019,“ řekl Babiš a popsal, že vidle jim do dobrého směrování země hodil covid. A vyndal svou knihu s názvem „Může za to Babiš“, kde jsou jednotlivé kroky, které chce hnutí ANO učinit, vypsané. Andrej Babiš se pak pustil i do vládní ODS. „Kdyby něco takového měla napsat ODS, a to už od revoluce, tak nenapíše ani půl strany. Ve všem jenom škodili. A to už od privatizace,“ nepáral se s tím Babiš.

Přišel i dotaz na Českou poštu. Proč vláda Petra Fiala Českou poštu tak poškodila. Nad tím Babiš jen kroutil hlavou. Ministr vnitra Vít Rakušan podle Babiše nechává zavírat pobočky. Přitom v Německu, Rakousku a dalších zemích pošty fungují a vydělávají, tvrdil Babiš. „Všichni, co sedí v dozorčích radách za pětikoalici, tak jsou tam jenom proto, aby dostali peníze a dali si chlebíček s kafem,“ odfrkl si Babiš. „Prodává se všechen majetek. Teď se připravuje masivní propouštění,“ řekl Babiš a dodal, že se bude propouštět od pošty až 11 % zaměstnanců.

„Je to strašná škoda, že po revoluci tyto strany na čele s ODS vlastně poštu devastovaly,“ povzdechl si předseda ANO.

Další dotaz poslal Andreje Babiše k dálnicím. Ten řekl, že ministr dopravy Kupka za ODS teď tolik otvírá nové úseky dálnic, protože jim je připravil Karel Havlíček za minulé vlády. „Pamatujete, kolik nám předala ODS dálnic v roce 2014 potom, co tam loupili společně? 800 metrů,“ rozčílil se Babiš. „Nic nebylo připraveno,“ řekl a slíbil, že když bude ANO ve vládě, výstavba dálnic a železnic se rozjede velkou rychlostí.

Jak se bude hnutí ANO chovat k malým živnostníkům? „Tak hlavně chceme snížit ceny energií, minimalizovat počet kontrol, aby je stále někdo nebuzeroval. No a uvažujeme o tom, že bychom zase snížili daň z nemovitostí,“ řekl Babiš.

A pustil se kadencí samopalu do ODS. Co udělala podle Babiše ODS pro živnostníky? „Podvedla je, zradila je, živnostníkům navýšila zálohy. Ale není se co divit, vždyť oni odrbali všechny, od důchodců přes mladé studenty, zaměstnance, živnostníky a podnikatele. Všechny. Nejhorší vláda v celé naší historii. Nic tak hrozného tady nebylo,“ zrudl Babiš.

V dalším dotazu se Babiš utkal s problémem drahých energií. „Nejnižší ceny elektřiny v Evropské unii mají v Maďarsku, pak Slovensko a další státy jako Francie jsou před námi. My jsme v přepočtu kupní síly nejhorší z EU,“ rozčiloval se předseda ANO. Rozmluvil se o tom, že ČEZ by se měl zestátnit.

Ukázal i na jednu křiklavou nespravedlnost. „Je tam velice nespravedlivý distribuční tarif. Tam vlastně chudí platí na ty bohaté poplatky za obnovitelné zdroje. Všechno tohle bude naše priorita, levná energie a bydlení. To jsou dvě naše priority,“ řekl Babiš.

Je Česká republika zralá na vystoupení z NATO a EU? Tak nad takovým dotazem Babiš kroutil hlavou. „Jsme v NATO, jsme v Evropské unii, vůbec to nezpochybňujeme. My chceme Evropskou unii zlepšit. Není možné, aby nikým nevolení úředníci v Evropské komisi rozhodovali o našich životech,“ řekl Babiš s tím, že Unii mají vést prezidenti a premiéři jednotlivých zemí. Ale rozhodně není na pořadu dne nějaké vystupování.