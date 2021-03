,,Ožrala se a zůstala sama v redakci." Kellnerovu smrt si vypila novinářka

reklama

I redaktorka kulturní rubriky Lidových novin Jana Machalická měla potřebu vyjádřit se ke smrti nejbohatšího Čecha, miliardáře Petra Kellnera. A věrna své specializaci začala citátem z Hamleta, pojednávajícím o lebce advokáta, kterému už jsou jeho směnky k ničemu.

„Náhlé a tragické úmrtí miliardáře Petra Kellnera se bez patosu jeví jako pověstný prst boží a nemilosrdně připomíná, že nevíme dne ani hodiny a peníze v tom opravdu nehrají roli,“ spojuje Shakespearovo drama se současným děním.

Být nejbohatším na hřbitově je prý „prachbídná pocta“. Ovšem redaktorka Machalická pokračuje a nakládá zemřelému ještě ostřeji: „Miliardové jmění se jen výjimečně dá získat usilovnou prací a s čistým štítem a Kellner si to své pořídil v Česku 90. let, které bylo Klondikem, kde bylo dovoleno téměř vše a morálka bylo to poslední, čím by se tehdejší šíbři zabývali,“ píše. Že pak něco z toho dal na charitu, to prý nikoho nedojme.

Pak se kulturní redaktorka zasvěceně rozepíše o nitkách, kterými prý tahal v byznysu a politice, což je prý potvrzeno tím, že „jeho smrt zapálí doutnající koudel pod mnohými politickými zadky, které už by dávno z české politiky zmizely, nebýt jeho podpory“.

Přidá ještě něco o „zpovykané zábavičce bohatých“ a „móresech high society“, odsoudí Kellnera, že skutečný milovník přírody si kopce vyleze a nevozí se na ně vrtulníkem, a krkolomně do příběhu zamíchá i bývalého primátora Béma, který také rád lezl po horách, ale k soudům místo něj chodí jiní. A když už je u Béma, přidá i Romana Janouška s „vymyšlenou chorobou“.

Svůj text o Kellnerovi tedy redaktorka uzavře výsměchem „numismatikům“, co se pořád zabývají jen peněžními zisky a slovy o „zlodějských eskapádách“.

Text, který se z připomínek zemřelého Petra Kellnera zcela vymyká, také získal zcela mimořádné ohlasy.

Komentátor Petr Dimun se pokusil nabídnout přijatelné vysvětlení výtvoru: „Ta paní se prostě jen ožrala a zbyla v redakci sama. Jinak si to vysvětlit nedokážu.“

Novinářka Eliška Hradilková Bártová připomněla, že text vyšel v Lidových novinách, které s Agrofertem zaparkoval do svěřeneckého fondu jiný český miliardář, předseda vlády Andrej Babiš. „Že se AB s PK nemuseli, ok, ale tohle je fakt dno, co předvedly AB noviny,“ napsala bez odkazu na článek, který odmítá sdílet.

Zástupce šéfredaktora zpravodajství ČT František Lutonský nabídl svou verzi, jak asi probíhala v redakci porada nad tímto článkem. Začalo to prý žádostí šéfredaktora: „Prosím tě, Jano, nemohla bys napsat nějakej úplně mega hloupej text, kde spojíš Kellnera, Hamleta, Béma a Janouška?“

Redaktorka si horlivě poznamená jména a pustí se do díla.

Kritické reakce ocenil s poděkováním Vladimír Mlynář, manažer z Kellnerovy skupiny PPF. „Zachránil jste mne, že jsem nenapsal nějakou reakci, které bych, až se uklidním, litoval.“

„Prosím tě, Jano, nemohla bys napsat nějakej úplně mega hloupej text, kde spojíš Kellnera, Hamleta, Béma a Janouška?“

„Takhle by sis to představoval?“https://t.co/hVRb7FVwp1 — František Lutonský (@FLutonsky) March 30, 2021

Komentátor a bojovník proti vlivu islámu Lukáš Lhoťan komentoval text slovy o „bolševicích a závistivcích v akci“. „Nejde o toho závistivce, jde o tyhle morální hovada, co i vám budou závidět trošku větší hovínko.“

Jiní připomněli svéráznou kondolenci od pirátské poslankyně Olgy Richterové a dodali, že „neempatické p*če neplují jen pod černou vlajkou“.

V reakcích na komentáře zazněly i posměšné poznámky o „proletářce ve službách gangu“. Jiným text připomněl Rudé právo za nejlepších časů, jen pěst dělnické třídy byla vyměněna za „prst boží“.

Machalickou tak pochválil pouze Jan Štern, někdejší dramaturg České televize. „Konečně po všech těch plytkostech v médiích. Tohle je reflexe na úrovni! Nezapomeňme na to, že tam nahoru jdeme nazí, všechno to nabyté nám nebude nic platné, necháme to tady na zemi,“ jásal.



