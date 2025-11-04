„Peklo čeká.“ Známý muzikant se neudržel nad zesnulým Dukou

Osobnosti i obyčejní lidé se stále vyjadřují k úmrtí kardinála Dominika Duky, jenž v úterý ráno zesnul ve věku 82 let. Svůj názor vyjádřil také frontman populární české kapely Rybičky 48 Kuba Ryba.
„Zemřel kardinál Duka,“ napsal na svém facebookovém účtu a pokračoval úvahou, že když se někdo za života chová hnusně, neměla by platit věta: „O mrtvých jen v dobrém.“
Dále uvedl: „Tento muž kryl, tutlal a zlehčoval oběti sexuálního násilí ze strany kněží a církve, bagatelizoval ukrajinská znásilnění ruskými vojáky, zesměšňoval lidi jiné sexuální orientace a tak dále a tak dále. Přesto, že nejsem křesťan, mám k Bohu a Ježíši daleko blíž než kardinál Duka. Jestli peklo existuje, čeká přesně na tyhle lidi. Jestli někdo bere nadarmo slovo Boží, tak přesně tihle arogantní mocipáni, co nepochopili víru od prazákladu.“
Říkal, co si myslel, ne vždy se to líbilo všem
Dominik Duka patřil k nejvýznamnějším osobnostem české katolické církve a veřejného života. Během komunistického režimu vstoupil tajně do řádu dominikánů a aktivně působil v podzemní církvi, za což byl v letech 1981 až 1982 vězněn. Po sametové revoluci se vrátil ke kněžské službě, nejprve působil jako provinciál české provincie dominikánů. Následně byl jmenován biskupem královéhradeckým. Jeho vrcholná církevní kariéra nastala v roce 2010, kdy se stal 36. arcibiskupem pražským a primasem českým. O dva roky později ho papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem, čímž se stal členem sboru, který volí papeže. Jedním z nejvýznamnějších milníků jeho působení bylo úspěšné prosazení a přijetí zákona o církevních restitucích v roce 2013. Byl znám jako silná osobnost s jasnými a často diskutovanými názory na politické a společenské dění, za což sklízel uznání i kritiku. Za své zásluhy o Českou republiku obdržel v roce 2016 státní vyznamenání Řád Bílého lva.
Kardinál Dominik Duka skutečně v několika případech nereagoval dostatečně na stížnosti obětí sexuálního zneužívání kněžími. Například v roce 1994, když byl provinciálem dominikánského řádu, se na něj obrátil tehdy 16letý mladík Patrik R. s tvrzením, že byl zneužíván dvěma kněžími. Duka případ uzavřel jako „tvrzení proti tvrzení“ a nepodnikl další kroky, což umožnilo jednomu z pachatelů pokračovat v činnosti a zneužívat další oběti až do roku 2004, kdy byl z řádu vyloučen. Duka sám v rozhovorech připouštěl, že případů může být více, ale jedná se o pouhá promile. Oběti to viděly jako zlehčování. Duka se bránil, že spolupracuje s policií a setkává se s oběťmi diskrétně.
"Ústavní soud odmítl stížnost pana … (uvedeno jméno oběti, pozn. red.) jako zjevně neopodstatněnou s tím, že kardinál Dominik Duka není v žádném rozsahu vinen jakýmkoliv opomenutím."— Stanislav ? (@StaOby) September 30, 2023
Vláda se snaží v tichosti ratifikovat smlouvu se Svatým Stolcem. Tahle smlouva mimo jiné napomůže s ututláváním zneužívání v církvi! Jen dominikánský řád v ČR, který má pouhých cca 40 členů a jehož vlivným členem je kardinál Dominik Duka, udává, že mezi sebou našel 6(!) pachatelů https://t.co/teudOS1SKe— Irena Hulova (@IrenaHulova) November 20, 2024
V dubnu 2022 ruské vojáky označil za oběti nejsilnějších emocí a vášní. Konají prý v amoku způsobeném hrůzou boje, strachem a nenávistí. Zároveň odmítl nabízení potratových pilulek znásilněným ženám. Později vysvětloval, že pachatele odsuzuje, ale zodpovědnost klade i na velitele. Bránil se, že text byl vytržen z kontextu a mělo jít o etické zamyšlení, ne omluvu pachatelů.
Kardinál Dominik Duka ve svém blogovém příspěvku vyjádřil jistou míru pochopení pro ruské vojáky, kteří na Ukrajině znásilňují ženy a dívky.— pavel (@pavelstejskal1) April 26, 2022
Ví o čem mluví, církevní řeholníci jsou také obětí emocí..
Kardinál Duka: Znásilňující ruský voják je obětí emocí
I předseda strany českých křesťanských demokratů @MJureka si je vědom, že Dominik Duka - formálně hlavní autorita Římskokatolické církve v Česku - se vyjádřil o znásilňování žen nepřijatelně. https://t.co/L2QEC1Xjd0— Josef Kopecký (@PepaKopecky) April 27, 2022
Dominik Duka hodnotí Žižkovy zločiny v klášterech: "Musí být přihlédnuto, že pachatel, příslušník ozbrojených sil, je často také obětí těch nejsilnějších emocí a vášní, kdy hrůza z boje, strach a nenávist ho přivádí doopravdy až k úrovni jakéhosi amoku."— Jan Hoffmann (@JanHoff01066920) May 8, 2022
Tak vedle #zeman a #klaus tu máme dalšího myslitele: #duka radí Ukrajinkám, aby se při znásilňování bránily houkačkou nebo pepřákem. Bože ty to vidíš!!!— retezz (@IgorVozka) April 26, 2022
Znásilňující vojáci jsou také oběti, zastal se Duka Rusů na Ukrajině https://t.co/ORrazsPgrC prostřednictvím @iDNEScz
Opakovaně také kritizoval „LGBT ideologii“, varoval před „totalitou homosexuálů“ a kritizoval manželství pro všechny. Loňský olympijský ceremoniál v Paříži označil za zneužití sportovců k ideologiím popírajícím lidskou identitu.
#Duka kryl pohlavní zneužívání dětí. Duka permanentně šířil nenávist vůči sex. menšinám. Duka si notuje s krajní pravicí a všiváckým Zemanem.— Tommy (@CaligulaNero2) July 2, 2022
Premiér Fiala to ocenil jako "smysl pro tradici a úctu k člověku". ???? https://t.co/Sm6l4E3kcV
autor: Naďa Borská