„Peklo čeká.“ Známý muzikant se neudržel nad zesnulým Dukou

04.11.2025 16:10 | Monitoring

„Jestli peklo existuje, čeká přesně na tyhle lidi,“ okomentoval úmrtí kardinála Dominika Duky muzikant Kuba Ryba. Duka podle něj kryl, tutlal a zlehčoval oběti sexuálního násilí ze strany kněží a církve, bagatelizoval znásilňování na Ukrajině ruskými vojáky a zesměšňoval lidi jiné sexuální orientace.

Foto: Repro Kuba Ryba, FB
Popisek: Kuba Ryba

Osobnosti i obyčejní lidé se stále vyjadřují k úmrtí kardinála Dominika Duky, jenž v úterý ráno zesnul ve věku 82 let. Svůj názor vyjádřil také frontman populární české kapely Rybičky 48 Kuba Ryba.

„Zemřel kardinál Duka,“ napsal na svém facebookovém účtu a pokračoval úvahou, že když se někdo za života chová hnusně, neměla by platit věta: „O mrtvých jen v dobrém.“

Dále uvedl: „Tento muž kryl, tutlal a zlehčoval oběti sexuálního násilí ze strany kněží a církve, bagatelizoval ukrajinská znásilnění ruskými vojáky, zesměšňoval lidi jiné sexuální orientace a tak dále a tak dále. Přesto, že nejsem křesťan, mám k Bohu a Ježíši daleko blíž než kardinál Duka. Jestli peklo existuje, čeká přesně na tyhle lidi. Jestli někdo bere nadarmo slovo Boží, tak přesně tihle arogantní mocipáni, co nepochopili víru od prazákladu.“

Autor omezil možnost příspěvek komentovat. Ke kontroverznímu postu se mohou vyjadřovat jen přátelé a lidé, kteří profil sledují minimálně 24 hodin.

Říkal, co si myslel, ne vždy se to líbilo všem

Dominik Duka patřil k nejvýznamnějším osobnostem české katolické církve a veřejného života. Během komunistického režimu vstoupil tajně do řádu dominikánů a aktivně působil v podzemní církvi, za což byl v letech 1981 až 1982 vězněn. Po sametové revoluci se vrátil ke kněžské službě, nejprve působil jako provinciál české provincie dominikánů. Následně byl jmenován biskupem královéhradeckým. Jeho vrcholná církevní kariéra nastala v roce 2010, kdy se stal 36. arcibiskupem pražským a primasem českým. O dva roky později ho papež Benedikt XVI. jmenoval kardinálem, čímž se stal členem sboru, který volí papeže. Jedním z nejvýznamnějších milníků jeho působení bylo úspěšné prosazení a přijetí zákona o církevních restitucích v roce 2013. Byl znám jako silná osobnost s jasnými a často diskutovanými názory na politické a společenské dění, za což sklízel uznání i kritiku. Za své zásluhy o Českou republiku obdržel v roce 2016 státní vyznamenání Řád Bílého lva.

Kardinál Dominik Duka skutečně v několika případech nereagoval dostatečně na stížnosti obětí sexuálního zneužívání kněžími. Například v roce 1994, když byl provinciálem dominikánského řádu, se na něj obrátil tehdy 16letý mladík Patrik R. s tvrzením, že byl zneužíván dvěma kněžími. Duka případ uzavřel jako „tvrzení proti tvrzení“ a nepodnikl další kroky, což umožnilo jednomu z pachatelů pokračovat v činnosti a zneužívat další oběti až do roku 2004, kdy byl z řádu vyloučen. Duka sám v rozhovorech připouštěl, že případů může být více, ale jedná se o pouhá promile. Oběti to viděly jako zlehčování. Duka se bránil, že spolupracuje s policií a setkává se s oběťmi diskrétně.

 

 

 

V dubnu 2022 ruské vojáky označil za oběti nejsilnějších emocí a vášní. Konají prý v amoku způsobeném hrůzou boje, strachem a nenávistí. Zároveň odmítl nabízení potratových pilulek znásilněným ženám. Později vysvětloval, že pachatele odsuzuje, ale zodpovědnost klade i na velitele. Bránil se, že text byl vytržen z kontextu a mělo jít o etické zamyšlení, ne omluvu pachatelů.

 

 

 

 

 

 

Opakovaně také kritizoval „LGBT ideologii“, varoval před „totalitou homosexuálů“ a kritizoval manželství pro všechny. Loňský olympijský ceremoniál v Paříži označil za zneužití sportovců k ideologiím popírajícím lidskou identitu.

 

 

 

autor: Naďa Borská

