„Piráti, půjdu vám přemluvit důchodce!“ hlásí herec. Ale asi to nevezmou. Je veselo

Piráti se rozhodli „zacílit“ pro blížící se parlamentní volby i na seniory. Chtějí je přesvědčit, aby od Andreje Babiše přešli k nim. Co si o tom myslí známé osobnosti? Pro ParlamentníListy.cz promluvili herec Ivan Vyskočil, hudebník Petr Štěpánek, moderátor Slávek Boura i producent Aleš Trdla. „Jak říkali naše babičky: Pánbůh s námi a zlé pryč. A ještě si odplivly,“ směje se herec Ivan Vyskočil. „Namísto české řiti zamíříme do bruselské,“ obává se hudebník Petr Štěpánek. Padla i slova o „svěžím vánku“ a o „nekonečné lidské blbosti“.

Seniory chtějí Piráti oslovovat skrze jejich vrstevníky, takzvané ambasadory. Známé osobnosti ParlamentnímListům.cz řekly, zda se domnívají, že Piráti uspějí.

Lidská blbost je nekonečná. A jak to chtějí zajistit v době „covidové“?

„Obávám se, že opravdu hrozí, že uspějí. Lidská blbost je totiž nekonečná,“ říká hudebník Petr Štěpánek a dodává. „Ono už jenom to, že něco takového, co se nazve Piráti, rozuměj lupiči, vrazi a násilníci, už dnes sedí v Parlamentu, je opravdu na pováženou. Pomyslete na jakoukoli ultralevičáckou hovadinu, na jakýkoli pokrokářský -ismus, co jich jen na nás pomatený svět a doba vymknutá z kloubů chrlí, genderismem počínaje a multikulturalismem konče, a můžete vzít jed na to, že to mají v repertoáru. Některé věci prostě nevymyslíš, přesto se dějí. Třeba že se běžně vyskytují lidé, kteří stále ještě varují před vyvanulými komunisty, ale zároveň podporují mnohem nebezpečnější ultralevicové Piráty.“

„Trochu o tom pochybuji. Určitě je to snaha získat volební hlasy i od této skupiny obyvatel. Nicméně mám za to, že tato snaha nebude mít patřičnou odezvu. Spíš by mne i zajímalo, jak by to komplexně chtěli zajistit, obzvláště v době restrikcí kvůli covidu,“ vidí šance Pirátů v tomto směru poněkud skeptičtěji hudební producent Aleš Trdla.

Pánbůh s námi a zlé pryč! A svěží vánek…

„Ano, já si myslím, že rozhodně uspějí, a za jednoho ambasadora bych se hlásil já,“ bere otázku s humorem herec Ivan Vyskočil a se sarkasmem dodává. „Já bych ty seniory přesvědčil. Když jsem byl u Xavera, tak se mě ptali, co říkám na to, že jim rostou ty preference. A já jsem odpověděl – nemůžu říct nic jiného, než říkaly naše babičky: pánbůh s námi a zlé pryč. A ještě si odplivly,“ směje se herec.

„Znám mnoho seniorů, kteří uvítají jakýkoli svěží vánek oproti dnešní zkožnatělé a prolhané garnituře, jakkoli v Pirátské straně vidí mladíky bez životních zkušeností. Ambasadory považuji za dobrý nápad už jen proto, že senioři se rádi nechají rozptýlit, podiskutují a třeba si uvědomí chyby minulosti vzhledem k rychle se rozvíjející budoucnosti. A v ní budou žít jejich vnoučata. je to už jejich život, takže ano, mohou tam získat i pár procent ve svůj prospěch,“ míní naopak moderátor Slávek Boura.

Piráti si také stěžují, že je proti nim spousta hoaxů jako například, že byl za jejich pomoci vybudován uprchlický tábor v Praze. Chtějí tedy vybídnout veřejnost, aby důchodcům vysvětlila, že to není pravda. Přiměje takové „oddémonizování“ Pirátů voliče například Andreje Babiše, aby je volili?

Namísto české řiti zamíříme do bruselské. A manželství stejně pohlavních jedinců?

„Co není, klidně být může. Piráti přece migraci podporují. Takže mě už nepřekvapí vůbec nic. Ale ono nejde jen o Babišovy voliče. Nad tím, podle čeho se někteří rozhodují, komu to hodí, často zůstává rozum stát. Někteří lidé vůbec nedomýšlejí důsledky svého jednání. Takže i člověk, který se masové migrace bojí, to Pirátům klidně hodí. Vždyť jsou takoví mladí a neokoukaní. Prostoduchý volič má navíc jednu konstantní vlastnost. Když ho omrzí zoufalí politici, které volil minule, neomylně si zvolí ještě horší. Říká se tomu z louže pod okap. Rozdíl bude jediný, namísto české řiti zamíříme do bruselské,“ říká rázně Petr Štěpánek.

„Tak je asi skutečnost, že se mnohdy vůči Pirátské straně objevují různé dezinformace, tedy fake news. Bohužel mnohdy tomu jdou tak trochu naproti, přestože je potom realita třeba jiná. V každém případě si myslím, že starší generace určitě nebude mít příliš velké pochopení k tomu, aby podporovali eutanazii nebo manželství stejně pohlavních jedinců. A to jsou témata, která oni také otevírají a v zásadě prosazují. Myslím, že část voličů ANO se spíše vrátí k původním svým stranám. Tedy ke KSČM a ČSSD,“ domnívá se producent Aleš Trdla.

Myslí si, že jsou senioři úplně blbí? A „levná“ lovná zvěř…

„Oni si opravdu asi myslí, že všichni senioři jsou senilní, nic si nepamatují a jsou úplně blbí. Jenomže my toho máme za sebou desetkrát víc než celá Pirátská strana dohromady. My ještě spoustu věcí víme, pamatujeme si je a neskočíme hned tak někomu na vějičku,“ říká rázně Ivan Vyskočil a dodává. „Možná je můžou volit ti mladí. Oni si ještě nic nezažili. Nezažili ten socialismus a komunismus, ale v té nejhorší podobě, ne to, co bylo v 80. letech, to už byla sranda, to jsme naopak spoustu věcí, co dnes nemáme, měli. Ale já pamatuji ještě 50. léta, kdy opravdu bylo na ulici nebezpečné něco i říct. A to by se nám s Piráty mohlo nádherně vrátit,“ bojí se Ivan Vyskočil.

„Rozjel se nelítostný předvolební politický boj, takže hoaxů a pomluv bude přibývat nejen proti Pirátské straně, ale oni jsou taková ‚levná‘ lovná zvěř díky mládí, neformálnosti, názvu strany, netradičnímu zjevu a nálepky negativního neoliberalismu. Ale zdá se, že voliči hnutí ANO jsou jako přezrálá jablka v pozdním podzimu. Padají do náruče jakýchkoli sběračů. Nicméně ať se do příští vlády dostane kdokoli, vůbec to nebude mít snadné a nikdo by jim neměl závidět. Budou-li to Piráti se STAN, budu jim (a i nám) držet palce, abychom stihli chytit renesanční vítr do plachet a získat správný směr. V opačném případě budeme rychle v řiti,“ vysvětluje moderátor Slávek Boura.



