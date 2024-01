Po „videu ze šatny“ STAN znovu ohromuje. Expert od Čaputové vytáhl růžovou

reklama

„Možná tím trochu podráždím koaliční partnery“. Internetem se šíří video, kde naštvaný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) informuje, že brzy vypustí svůj klip mířený vůči koaličním partnerům, který rozhodně vzbudí rozruch. A jak slíbil, tak se stalo, videem z volejbalové šatny potopil především premiéra Petra Fialu (ODS).

Krátké video je zasazené do sportovního prostředí. Rakušan jako volejbalový hráč poukazuje na klesající důvěru lidí. „Pánové, tohle nebylo dobrý. Lidi na nás koukají a vůbec nerozumí, co děláme. Zbytečně taktizujeme. Hrajeme při zdi. Důvěru mnohých jsme zklamali, jen abychom zůstali ve hře. Přistupovali jsme na kompromisy,“ promlouvá Rakušan ke svým spoluhráčům v kabině.

„Je nejvyšší čas to změnit a vrátit se k tomu, proč jsme to vůbec začali dělat,“ pokračuje. Další hráč se jej ptá, zda o tom řekl i trenérovi Fialovi. „Řeknu mu to. Musíme naši politiku přitvrdit a důrazně dělat jen to, co je správné,“ pokračuje Rakušan.

„A vy mi to přijďte říct na diskuse. Přijmu jakoukoli kritiku. A samozřejmě bez cenzury,“ vzkazuje Rakušan občanům, které láká na debaty Bez cenzury, s nimiž bude objíždět česká města, v nichž byli s hnutím STAN lidé nejvíce nespokojení.

Od pondělního večera, kdy se video „ze šatny“ objevilo online, vyvolalo živý zájem, byť spíše posměšný. Někteří jej přirovnávali k jinému „Rakušanovi“, který se snaží své spolupracovníky vyburcovat z letargie. Konkrétně šlo o slavnou scénu z filmu Pád Třetí říše, ve které svou generalitu pucuje Adolf Hitler.

Ještě než byl kontroverzní klip vydán, zmiňoval jeho brzké zveřejnění Rakušan v podcastu Insider. Kde předeslal, že bude dílem profesionálních marketéru a určitě vzbudí emoce, a to nejen u občanů, ale především u jeho koaličních partnerů. Hovořil zde o svém naštvaní ze způsobu vládnutí Fialovy vlády. Toto video se nyní šíří rychle českým internetem.

„Já jsem se dostal do určité fáze naštvaní. Já jsem říkal, OK, OK, tak přivedu ty nejlepší marketéry,“ pochlubil se ministr a zmínil volební úspěchy marketéru, s nimiž na klipu spolupracuje: „Mají za sebou výsledky Třetí cesty v Polsku, Čaputové na Slovensku a u nás prezidenta Pavla. Mimochodem, máme natočený takový klip profesionálně a s tím už nám pánové pomáhali. Opravdu jako na dobrý kamery a podobný věci, který úplnou radost ve veřejném prostoru neudělá, možná tím trochu podráždím koaliční partnery. Ten klip má být předzvěst i toho, že vyjíždíme do regionů,“ řekl Rakušan před tím, než klip z volejbalové šatny spatřil světlo světa.

Profesionálně natočené detaily rovněž vzbudily na síti smích, třeba nenadále zmizelé volejbalové míče, což byla podle některých výstižná metafora politického působení STAN.

Již před koncem roku média psala, že novým lídrem marketingu a šéfem kampaně STAN by měl být slovenský kreativec Michal Repa. Spolupráce by podle Víta Rakušana měla ideálně pokračovat až do sněmovních voleb.

Video z volejbalové šatny se coby „výkop“ nové prezentace Rakušanova hnutí stalo předmětem mnoha diskusí a vzbudilo přesně takovou odezvu, kterou marketingový tým kolem ministra Rakušana zamýšlel. Na tom se shodují v podcastu Insider Michal Půr a Tomáš Jirsa.

?? @Vit_Rakusan začal ostrou kampaň. Opouští šatny a míří do regionů! Řeč je o jeho novém videu, kde odmítá politické taktizování a opírá se do kolegů z vlády. „Koaličním partnerům se to asi nebude líbit“ - takto spot poprvé okomentoval u nás ve studiu.



Kdo za spotem stojí? A… pic.twitter.com/DOM6VECCzP — Insider podcast (@InsiderCz) January 16, 2024

Podle Půra je pro úplné pochopení Rakušanova záměru podstatné poslechnout si zmíněný podcast Insider, kde ministr obsáhle vysvětluje, proč klip, který se tehdy teprve chystal zveřejnit, vznikl: „Když si nepustíte ten Insider, který je točený dvě, tři hodiny před tím, než to video vyšlo, tak těžko dostanete ten kontext, proč to vlastně Vít Rakušan dělá, proč teď, čeho se to bude dál týkat. To má další návazné kroky, které jsou nepochybně důležité. Rakušan říkal, že to naštve všechny a je to poměrně nálož,“ uvedl.

„Je patrné, že oni chtěli zásah, bez ohledu na to, co to způsobí, jestli někoho naštvou, nebo nenaštvou,“ dodává k Půr k marketingovému týmu Víta Rakušana.

Přiznává, že některým krokům nerozumí. „Když chce něco dělat s hnutím STAN, chce situaci měnit, tak nevím, jestli je dobrý nápad začít videem a pak říkat: děláme to jinak. Podle mě to funguje obráceně, že začneš PR kampaň, směřuješ někam a zakončuješ to tím videem. Tady asi přitahuje pozornost k těm debatám v Karviné, v Sokolově a dalších problematických místech, to se mu nepochybně povedlo. To video viděl každý a vyvolalo bouři,“ komentuje Rakušanovo úsilí.

Podle Půra může v očích některých voličů zničit představu o tom, že je vláda premiéra Fialy soudržná: „Vláda má ale nějaký narativ, to je ta shoda, že se všichni shodují, že se nehádají apod. To může být pozitivní moment u určité části voličů a já si myslím, jestli teď nehrozí, že ho ztratí. Může to změnit celou řadu věcí,“ míní.

„Pouští se do komplikovaného kroku, ale je to politika, asi cítí, že něco musí udělat,“ dodává k počínání ministr vnitra.

Svůj pohled poté nabídl i Tomáš Jirsa: „Podařilo vyvolat vlnu. A teď uvidíme, jestli má Vít Rakušan odvahu vzít ten surf a na té vlně surfovat. Myslím, že ta úvaha zatím dává elementární smysl, ale na to potřebuje koule. Pokud se to nepovede a pokud všechny ty reakce politiků od Markéty Pekarové Adamové, Petra Fialy... v podstatě to dostali do té roviny, že Rakušan tak trochu umetá cestu Babišovi a láme naši jednotu, na které to celé stojí, tak to bude jeho obrovský debakl, protože se ukáže, že on se z té vlády, z té architektury nevymaní,“ dodává Jirsa.

Stanařský „zásah“ pod vlivem marketingových expertů od Zuzany Čaputové a Petra Pavla mezitím pokračuje změnou stranického loga. Nový vizuál je laděn do růžové barvy a přináší též nové heslo „staráme se o lidi“.

Nové logo na Facebooku hnutí STAN

„Nový vizuál reflektuje směřování našeho hnutí, tedy moderní a liberální, v duchu typické barevnosti liberálních stran v jiných evropských zemích,“ vysvětlila pro Českou tiskovou kancelář mluvčí STAN Sára Beránková.

Vidle do „moderní a liberální“ prezentace však částečně hodila místopředsedkyně STAN Věra Kolářová, která si nad „volejbalovým“ videem postěžovala, že v té pánské šatně je málo žen.

