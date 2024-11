„Podvedený volič“ SPOLU nabízí dohodu Babišovi: Dáme vám moc. Za to chceme toto

Steigerwald s blížícími se parlamentními volbami nabízí Babišovi možnost, jak získat moc, po které podle něj tolik touží, a zároveň chce zajistit, aby se Česká republika nestala nástrojem cizích zájmů, konkrétně pak těch ruských. A to, pokud Babiš dokáže zastavit populistické rozdávání peněz a vrátí se ke kořenům pravicové politiky.

„Co kdybychom, my podvedení voliči koalice Spolu, udělali dohodu s Andrejem Babišem? My vás budeme volit, takže nebudete potřebovat SPD a další proruské šmejdy, nebudete jim muset podlejzat a tolik lhát o Ukrajině, a na oplátku chceme jediné: Buďte menší blazeovaní socialisté než Petr Fiala a Martin Baxa a další,“ píše anarchista na platformě X.

Babiše vnímá nyní jako jediného politika schopného dělat potřebné reformy. „Jste jediný, kdo může udělat nějaké reformy. Vašim voličům je realita ukradená, máte volné pole působnosti. Co jim řeknete, to si budou myslet. Spolu má pohodlnou většinu, a neudělali absolutně nic.“

A dodává: „My víme, že je vám nějaká ideologie ukradená. Zcela chápeme, že chcete moc. Bohužel, díky impotenci a netečnosti Spolu ji i získáte. Jenže, za jakou cenu? Budete vládnout s duševně nemocnými, jen se koukněte na chudáka Fica, jakou partou dementů se musel obklopit. To nechcete. My taky ne,“ sugeruje Babišovi.

„Proto vám nabízíme smlouvu. My vám dáme moc, po které tolik prahnete, a vy nebudete z Česka dělat ruskou kolonii. Pokud navíc zastavíte bobtnání státu, tak budete mít i náš vděk, a další volby v kapse. Začínal jste jako pravice, co se vrátit ke kořenům? Tohle je možná jediný způsob, jak z Česka neudělat Slovensko. Fialo, vidíš to, ty hňupe? Víš, kolik mých přátel tvoje socialistická politika odradila od volení? Strašnej podraz na voliče. Hanba vám,“ zakončuje Daniel Steigerwald svůj komentář.

Steigerwald jakožto anarchista vyznává přesvědčení, že anarchie je jen starý ne-známý klasický liberalismus dotažený do konce. „Kdo by se pídil po detailech, toho lze odkázat na anar­chokapitalismus, protože to je přesné označení, ale stejně tak ho lze odkázat na klasický liberalismus, protože z něj anarchokapitalismus vychází,“ uvedl v minulosti v rozhovoru pro Info.cz. A upozornil: „Avšak pozor, za anarchisty se považuje také spousta levicově smýšlejících lidí, kteří proti státu ve skutečnosti nejsou. Ti nechtějí trůn rozbořit, ale jen do něj usednout. To je dost rozdíl.“

Je tedy anarchie něčím, co můžeme zařadit na pravolevou politickou osu? Existuje třeba anar­chie středová? „Středová anarchie asi nebude. Ale v tomhle ohledu mě napadá jeden takový kanadský libertarián, který říká, že by si přál, aby stejnopohlavní manželské páry mohly bránit své marihuanové plantáže se zbraněmi v ruce. Obecně se anarchokapitalisté a libertariáni v něčem shodnou s pravicí, v něčem zase s levicí, ale pracují s jinou myšlenkovou školou, takže vlastně podle těch běžných měřítek nejdou moc zařadit ani napravo, ani nalevo. Ono obecně tohle zařazování je užitečné, ale nemělo by se brát jako dogma.

Pod konzervatismem si také můžeme představit jak Miroslava Kalouska, tak Václava Klause mladšího, což jsou dvě dost odlišné osobnosti, ale obě se shodně považují za konzervativce. Pro anarchokapitalisty jsou ale oba kovaní etatisté-státisté. A zase znám hrdou komunistku, která je ve skutečnosti skoro minarchistka. S takto přetíženými termíny je problém. Spousta sporů by vůbec nevznikla, kdyby se diskutující nejdříve shodli na tom, o čem se vlastně chtějí hádat,“ přemítá D. Steigerwald.

„Já tak trochu podezřívám Rothbarda, že to slovo anarchokapitalismus vymyslel i proto, aby se pod to každý hned nechtěl přihlásit, jako se to stalo s liberalismem. Proto když říkám, že anarchokapitalismus vychází z klasického liberalismu, tak tam zdůrazňuji to ‚klasický‘, protože dnes si liberál říká každý, kdo si tak říkat chce, ačkoliv nikdy žádného klasika nečetl a vlastně ani neví, o čem liberalismus je. To slovo už ztratilo svůj význam,“ napsal anarchokapitalista Daniel Steigerwald.

