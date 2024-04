„Podvod.“ Takhle MeeToo začalo. Ale soud musel couvnout. A hodně

reklama

Harvey Weinstein je bývalým americkým filmovým producentem a zakladatelem společnosti Miramax, která produkovala filmy jako třeba Pulp Fiction: Historky z podsvětí. Se svým bratrem založil též společnost The Weinstein Company, kterou však musel v roce 2017 opustit, když ho více žen obvinilo ze znásilnění.

Informace, že Weinstein se dlouhodobě dopouštěl sexuálních ataků vůči ženám, se začaly objevovat na podzim 2017. Aférou se zabýval a odkrýval ji americký právník a novinář Ronan Farrow, který za svou investigativní reportáž obdržel Pullitzerovu cenu.

Na konci roku 2019 Weinstein uzavřel s více než třiceti ženami, které ho obvinily, dohodu o vyplacení 25 milionů dolarů za stažení žalob. V roce 2020 byl odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 23 let. Koncem dubna 2024 však rozsudek zrušil odvolací soud s tím, že se soudce dopustil „hrubých chyb“, a nařídil nové projednání obvinění ze znásilnění.

„Soud tuto chybu ještě prohloubil, když rozhodl, že obžalovaný, který nemá žádnou trestní minulost, může být vyslýchán o těchto tvrzeních, jakož i o četných tvrzeních o nesprávném chování, která obžalovaného vykreslují ve velmi nepříznivém světle,“ uvedl soud.

Americký novinář Michael Michael Tracey na svém účtu sociální sítě X sdílel úryvky ze soudního rozhodnutí. „Soudní proces s Harveym Weinsteinem v New Yorku byl podvod, což soudce potvrdil zrušením jeho odsouzení. Stále je neuvěřitelné, že se markýrovaná ‚oběť‘ přiznala, že s ním před údajným znásilněním i po něm měla ‚dobrovolné sexuální vztahy‘ a posílala mu e-maily, v nichž mu sdělovala, že ho miluje,“ podivoval se nad procesem novinář.

Odvolací soud v rozhodnutí též poukázal na to, že pokud by důkazní standard, podle kterého byl Weinstein odsouzen, zůstal v platnosti, vyvrátil by nejzákladnější ochranu obžalovaných, kteří mají být odsouzeni na základě důkazů, a ne jen domněnek. „Pokud by byla tato analýza přijata, narušila by osvědčené pravidlo proti důkazům o vině, které v trestních věcech slouží jako soudní ochrana proti rozsudku o vině založenému spíše na domněnkách než na důkazech,“ stojí v rozhodnutí.

Soudce rozhodl, že státní zástupci porušili „zavedená pravidla dokazování, jejichž cílem je zajistit, aby k odsouzení v trestním řízení došlo pouze na základě obvinění z protiprávního jednání“, účelově k prosazení chybného a mylného pojetí spravedlnosti pro údajné oběti znásilnění.

Odvolací soud též poukázal na to, že všechny tři „oběti“ měly s obviněným Weinsteinem dlouhodobé vztahy, jedna z nich s ním dokonce udržovala konsenzuální sexuální vztah i po údajném trestném jednání.

Soud prvního stupně dle rozhodnutí odvolacího soudu navíc „zneužil“ Weinsteina tím, že dovolil jeho křížový výslech ohledně jeho chování, proti kterému však nebyla vznesena obvinění. Tento křížový výslech dle odvolacího soudu „nesloužil ničemu jinému“, než ukázat porotě Weinsteinův „odporný charakter“.

Caitlin Dulanyová, herečka, která uvedla, že ji Weinstein sexuálně napadl v hotelovém pokoji během filmového festivalu v Cannes v roce 1996, prohlásila, že je „hluboce šokována“ a „zarmoucena“.

Bývalá herečka Dawn Dunningová rozhodnutí odsoudila: „Jsem sice ohromena, že soud zamítl Weinsteinovo odsouzení kvůli právním formalitám, ale přesto jsem hrdá na to, že jsem vypovídala a postavila se tomuto usvědčenému násilníkovi.“

Advokátka Lindsay Goldbrumová, která zastupovala šest Weinsteinových údajných obětí, označila toto rozhodnutí soudu za „skok zpět pro právní stát“, který by mohl odradit budoucí oběti sexuálních útoků od toho, aby se přihlásily, zaznělo na stanici NBC NEWS.

