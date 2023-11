„Polezou s námi i na WC.“ Babiš vzal článek po článku a nadával médiím

reklama

„Načasování této mimořádné schůze je absolutně perfektní. Zítra je totiž 17. listopadu, Den boje za svobodu a demokracii. Spousta lidí bude mluvit o demokracii a naše média nám budou jako tradičně každý rok přinášet reportáže o demokracii,“ začal Babiš zeširoka a četl pojednání o 17. listopadu, které podle něj napsal jeden jeho dobrý známý.

Hovořil následně mimo jiné o tom, že žijeme v době velkých agend. „Green Deal, rozsáhlá migrace, ilegální migrace, žijeme v době ostrých válečných konfliktů, tématem společnosti je klimatická změna nebo prosazování různých globálních trendů. Demokracii by mělo jít o to, abychom měli možnost společně nad těmito jevy kriticky a solidně uvažovat, čelit výzvám, ohrožením a být schopni pojmenovávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji. Děje se tak? Ani náhodou. Skutečnost, žitá skutečnost, ukazuje čím dál naléhavěji, že jsme ve vleku mediálních diskurzů, které nevznikají z našich potřeb a zájmů. Kritici, opoziční parlamentní i mimoparlamentní strany a hnutí, lidé v ulicích, lidé na demonstracích, lidé, na které těžce doléhají přešlapy a omyly vládních polistopadových politik, globálních agend či stejně tak naprosto tristní účinkování této aktuální vlády, jasně a zřetelně pojmenovávají podstatu problému. Vědí jednoduše, často dříve než vláda, dříve než média retušující realitu, kde společnost, stát i systém ve skutečnosti selhává,“ uvedl ve svém projevu dle stenozáznamu Babiš.

Následně se pustil do médií. „Včera jsme měli tady skutečně velký zážitek a hlavně... Možná by bylo dobré, aby už konečně ta média, ta provládní média, vlastně jasně řekla, jak jsme se teď dozvěděli od toho nezávislého nějakého orgánu, toho nezávislého uskupení médií, kam patří. Dneska ráno známý podporovatel vlády – a je to samozřejmě hlavně tedy Seznam Zprávy, to komando, které jsme tady včera zažili, které nás tady honilo v předsálí, které se vlastně dostalo i do kanceláře pana místopředsedy Havlíčka... Tak jaký je titulek dneska v 7.30? Zbytečný strach z elektřiny. Rodiny kvůli ní nezchudnou. Říká Seznam Zprávy. Známý to redaktor, stejný redaktor říkal: Rozpočet je v lepším stavu, než se čekalo. Stačilo nedělat to, co dělal Babiš. Stejný redaktor, Seznam Zprávy. Stejný redaktor: Na EET stát vydělal čtyři miliardy, zaplatili to však zákazníci. No, to je strašné moudro, stejný redaktor,“ rozhorlil se Babiš.

„A co se tady včera stalo vlastně? Tady mě odchytili ohledně plakátu, vážení. Takže jaký vyšel titulek? Seznam Zprávy, samozřejmě. Největší, nejprolhanější, vážení spoluobčané, server z Kypru, majitel mluví v Parlamentních listech, největší koncentrace novinářů proti hnutí ANO a proti Babišovi. Takže titulek je: ANO se přihlásilo k plakátům proti Peckové. Vynadáme mu, řekl Babiš. Hned první věta je manipulace. Šéf hnutí ANO poprvé připustil... Co to je? Já jsem se poprvé vyjádřil. Oni píšou, poprvé připustil. Takže oni vlastně říkají podprahově, že předtím jsem se vyjadřoval, já jsem se nevyjadřoval. Zase lžou, jak lhali opakovaně ohledně Tuhého, že bude u nás kandidovat. Lžou od rána do večera. Takže ta guerilla, co byla tady. A byli čtyři. Mimochodem, minule jsem je viděl bufetu, měli prostorový mikrofon. Já nevím... Vy rozumíte tomu, jak to tu funguje? Oni budou za námi lézt i na WC,“ dodal Babiš - alespoň takto zaznemaneli těsnopisci.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„No takže Seznam Zprávy říká: Plakátům proti Peckové. Jaký plakát proti Peckové? Vysvětlete mi to, prosím vás. Já jsem se jasně vyjádřil, že ten plakát je pravdivý. Tady je mediální výstup. Rédl, organizovaný zločin, Dozimetr, STAN porcoval zakázky ve Středočeském kraji. Náměstkyně je naše, šéf střediska (?) je náš, Vejšek. Vejšek úplně nadšenej, vole, jo? No, a tady se jenom píše, že údajně paní hejtmanka to věděla. Takže poprvé se mě na to zeptal někdo a já jsem řekl, jo, vždyť ten plakát je pravdivý, tak ho měli, nevím, kdo to byl, údajně někdo od nás, měli ho rozdávat. Vždyť je pravdivý. Tak z toho se dělá aféra, vždyť je to pravda. Proč asi naši na to upozor...? No, to, že to podělali a že to neměli tam lepit, a pokud někdo lhal z našich, tak půjde od válu. Protože to nebudeme tolerovat, to je pravda. Ale oni to zase otočili, protože oni teď se snaží nám říkat, že my jsme udělali něco špatně. Ne, na tom plakátě je pravda. Zkrátka je odposlech a mluví se o paní hejtmance. A Dozimetr je na střední Čechy. No a co tohle, Seznam Zprávy? Putin s Babišem? Nová hrozba, stejný agenti, to je co? To jste neřešili? Tyhle plakáty? Provládní kyperský prolhaný Seznam Zprávy? Tak si dejte do té vaší hlavičky už konečně, jsme tady pro vládu, my tady pro ně boj... (bojujeme?), vždyť to všichni vědí. A vážení spoluobčané, vůbec to nečtěte, vůbec. To je jedna lež za druhou. Slavný Seznam. To komando tady hned tasí mobil, nahrávají, ano. Takže jenom manipulace,“ rozčílil se Babiš.

„Poprvé připustil, ne, poprvé se mě zeptali, a já říkám, ti naši pitomci to měli rozdávat, vždyť je to pravda. Proč to musí rozdávat? No, protože média o tom neříkají nic. A co teď bude následovat? Trestní oznámení, že nějaký náš mladý hlupák tam něco vylepil. Takže vždycky, když policie zavolá, tak to bude Seznam Zprávy: Byl tam někdo? Tak to pojedou, nevím, pojedou to stále. Tak to jsou naše demokratická média. Ne? Oni nejsou demokratická. Takže to je zážitek ze včera. A samozřejmě ten druhý zážitek je Novinky, vážení spoluobčané. Novinky už vůbec ani nečtěte. To je stejné jak Seznam Zprávy. Takže já jsem včera vysvětloval paní redaktorce, že za drahé potraviny u nás může vysoká cena elektřiny a nejvyšší DPH. Ano, prohlásil třeba... No, co oni udělali? A samozřejmě novináři vždycky napíšou něco víceméně korektně, ale editor to změní. Novinky – máte stoprocentní jistotu, že editoři v Novinkách jsou vždycky proti nám. Takže titulek je: Jako premiér ani za nic. Teď by Babiš srazil DPH na potraviny na nulu. To je jako neuvěřitelné. Přitom jsem 15 minut na ní mluvil. Vždyť se díváme, stále řeší potraviny,“ dodal dále dle stenozáznamu Babiš a rozhovořil se také o cenách potravin.

„Takže myslím, že zítra u příležitosti svátku, který oslavujeme jako svátek demokracie, bychom si měli být schopni přiznat, jaké problémy má právě naše demokracie a pokusit se je napravit. Je potřeba, aby lidé přestali na opozici nahlížet jako na nedemokratickou a vyvedli ji z pomyslného antidemokratického ghetta, kam byla účelově zahnána dlouhotrvající zlomyslnou a vychytralou mediální agendou a špinavou politickou hrou. Nikdy to nebyla pravda,“ dodal Babiš, že se přihlásí ještě jednou, aby řekl, jak to bylo v Česku s energetikou, kdo z toho profitoval a co se tady všechno stalo.

Psali jsme: 47 másel v Polsku a nenažraní Češi. Zaskočí, kdo žaluje AOPK ČR: První pohotovostní štáb pro řešení problematických vlků Varování: Rusko se ekonomicky drží. Sankce? Čína, Indie a jiní... „Únava materiálu. Poučení.“ Právě se vrátil z Ukrajiny

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE