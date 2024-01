„Posypal si hlavu popelem. Konec.“ Pekarová ve studiu chránila Jurečku. Vondráček se neudržel

reklama

Ústavní soud se minulý týden začal zabývat zpomalením růstu důchodů. Svědčili u něj ministři, odborníci, na verdikt čekáme. Mohla vláda takto zasáhnout?

„Je to právo opozice dát tento podnět k soudu. Jsme všichni rádi, že budeme mít do budoucna verdikt soudu,“ odvětila Pekarová Adamová a hovořila mimo jiné také o důvodech, zejména o vysoké inflaci.

Anketa Jste pro zrušení koruny a zavedení eura v ČR? Ano, co nejdříve 3% Ano, až přijde správný čas 2% Ne, nikdy 94% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 38223 lidí

A kdyby soud dal hnutí ANO za pravdu, jaký by byl podle Pekarové Adamové ekonomický dopad? „Soud může mít mnoho výroků, respektive výsledek může mít mnoho podob. Já jsem přesvědčená, že jsme neporušili pravidla,“ sdělila Pekarová Adamová.

Hnutí SPD v minulosti napsalo, že pokud by to dopadlo v neprospěch vládní koalice a soud by dal za pravdu opozici, budou volat po demisi vlády. Jaké budou další kroky hnutí ANO? „Tak to asi nedokážu říct ze své pozice. To bychom se museli domluvit na stínové vládě. Já jsem se nad tím nezamýšlel. Jsem zaměřený na tu právní věc,“ řekl Vondráček.



(Screen: CNN Prima News)

Mgr. Radek Vondráček ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Ing. Markéta Pekarová Adamová TOP 09



předsedkyně PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následovala debata o tom, jak se vypořádal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) s kauzou kolem večírku, jenž se konal v den střelby na Filozofické fakultě UK a ministr jej neukončil.

„Myslím, že ta omluva měla přijít o něco dříve a měl se k tomu postavit čelem hned od začátku. To se domnívám, že bylo na celé kauze nejméně šťastné. Samozřejmě, že chyboval, ale on to i uznává. A myslím si, že tím, že si posypal takhle hlavu popelem, by to mohlo skončit,“ zmínila Pekarová Adamová.

Fotogalerie: - Vražedný střelec eliminován

Fotogalerie: - Druhý den po běsnění

„Nebudu panu Jurečkovi doporučovat, co měl a co neměl udělat. Za těchto okolností mlžil, mlžil, až lhal. A omluva je málo,“ podotkl Vondráček, že moralizovat však Jurečku nebude. „Máme člena vlády, který lhal. Omluva stačí? Nestačí. Nikomu nebudu říkat, jak se měl zachovat,“ opakoval Vondráček, že v rukou to měl premiér Fiala (ODS).

„Na rozdíl od Andreje Babiše, který byl u soudy mnohokrát uznán lhářem a měl se i soudně následně omluvit, to panu Vondráčkovi nestálo za to, aby vyzýval, aby pan Babiš skončil," kontrovala následně Pekarová Adamová. – „Na to nebudu reagovat, bavíme se o Marianu Jurečkovi,“ řekl Vondráček.

Fotogalerie: - Policie k zásahu proti šílenému střelci

Závěrem byla řeč o korespondenční volbě pro české občany žijící v zahraničí. Ve středu 17. ledna se totiž uskuteční mimořádná schůze Sněmovny, na které ji poslanci projednají.

„Je to jak pro studenty, tak pro lidi, kteří nějakou dobu pobývají v zahraničí. Ale nebude to pro člověka, který pojede na týdenní dovolenou,“ sdělila Pekarová Adamová, pro koho bude korespondenční volba určena.

„Změnili jsme názor proto, že víme víc. Čím dále, tím více se dozvídám o korespondenční volbě, čtu studie, kolikrát došlo k porušení korespondenční volby. Je to znalost. A nedostatek představivosti, co může korespondenční volba znamenat, když otevřete tuto Pandořinu skříňku,“ řekl Vondráček. Podle něj se mění pravidla během utkání.

Psali jsme: „Tupci!“ Nejdříve Mitrofanov, teď i Honzejk „onálepkoval“ část národa. Neprošlo to jen tak Úpadek USA, slabost Německa, ukrajinská tragédie. Vše souvisí. Profesor Budil odhaluje Německo ve varu: Podpora Scholze padá. Navíc něco uniklo do médií VIDEO Masové protesty v Jemenu. Mluví se až o milionu lidí v ulicích. Varování spojencům

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE