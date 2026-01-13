„Poznámky“ moderátorky ČT o Turkovi šly do vysílání. Je zde dohra

V České televizi došlo za poslední léta k výměně několika známých tváří, další se pak přesunuly do jiných pořadů. Nespokojenost s moderátory ČT však pokračuje, alespoň z některých směrů. Například kvůli Interview ČT24, ve kterém byl předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Moderátorkou byla Barbora Kroužková, která relativně nedávno skončila v Událostech.
Tématem byla mimo jiné Ukrajina a legitimita prezidenta Zelenského. Okamura se moderátorky optal, zda někdy byla na Ukrajině. Kroužková přiznala, že nebyla, ale tázala se, co to má společného se zpochybněním Zelenského legitimity ze strany Radima Fialy. Okamura odvětil, že zjišťuje, zda má moderátorka osobní zkušenost s tím, jak to na Ukrajině funguje.
Příčinou války na Ukrajině je i rozšiřování NATO, řekl Filip Turek v Kyjevě. Vadí vám, že to řekl?
„Já jsem byl pozván rusínskou menšinou, která byla součástí Československa. A oni si velmi stěžují na ukrajinský režim. Je tam zakázána rusínština. Zakázána rusínská národnost. Ti lidé se narodili jako českoslovenští občané...“ pokračoval Okamura i přes hovořící Kroužkovou, která nevydržela a reagovala: „Tohle je ruská propaganda...“
„To jste si popletla, to nejsou Rusové, to jsou Rusíni,“ opáčil Okamura a vysvětloval, že měl tři plné sály. „Dokonce jim zakázal ukrajinský režim, aby byl ve školách volitelný předmět rusínština,“ řekl a zdůrazňoval, že moderátorka své informace čerpá z médií, zatímco on z osobní zkušenosti.
Ke střetu s moderátorkou došlo i v pořadu Duel ČT24, ve kterém byli poslanec Motoristů sobě Matěj Gregor a pirátka Kateřina Demetrashvili spolu s moderátorkou Janou Peroutkovou. Jednalo se o spor o Filipa Turka. Gregor se vymezil proti prezidentově argumentaci, která dle něho znamená, že nezáleží na tom, zda Filip Turek něco řekl, ale zda si lidé myslí, že to řekl. Připomenul, že Turek má čistý trestní rejstřík, není ani stíhán a byl zvolen, tedy nic není překážkou, aby mohl být ministrem.
„Ale není to málo? Neměli bychom od politiků chtít víc? Protože pan Turek adoruje nacismus, adoruje pana Hitlera, nedodržuje pravidla a řád...“ ptala se pak moderátorka, ale to už ji Gregor přerušil otázkou: „To říkáte vy, paní redaktorko, nebo něco čtete?“
„To jsou moje poznámky,“ odvětila Peroutková. „Vaše poznámky jsou, že vy ve veřejnoprávním médiu říkáte o kandidátovi na ministra, že adoruje Adolfa Hitlera a nacismus, to jste teď řekla ve vysílání?“ ptal se nevěřícně poslanec. „A on to nedělá? Vy jste neviděl žádné video, žádný příspěvek?“ trvala si Peroutková na svém. Na to Gregor odpovědět odmítl, ale dotázal se, z jakého titulu říká Peroutková do televize, že Turek adoruje Hitlera.
Peroutková argumentovala facebookovými příspěvky, ale Gregor namítl, zda má příspěvek prokázaný. „Co je tohleto za debatu?“ ptal se. „Počkejte, pane Gregore, toho bylo opravdu hodně,“ uvedla a pokračovala, že se ptá, co je ještě mladická nerozvážnost. A Gregor odtušil, že by to byla dobrá debata, kdyby se týkala prezidenta Petra Pavla. Odtušil, že stejně jako Pavel, Filip Turek otázku své mladické nerozvážnosti rozsekl dokonce ve dvou volbách.
Za tohle platit?
Výkon moderátorek zhodnotila komentátorka Karolína Stonjeková. „Česká televize a její moderátoři v debatách dělají vše pro to, aby člověk litoval každé koruny, kterou musí této instituci ze zákona platit. Moderátor namísto moderování šíří mediální spekulace a vydává je za fakta, jako se to podařilo paní Peroutkové v debatě Gregor - Demetrashvilli nebo zasahuje do debaty způsobem, který nahrává opozičním hostům. Je tu krásně vidět, kam to vede, když má nějaká instituce ze zákona ‚své jisté‘ a nemusí se na mediálním trhu snažit.“
K výkonu moderátorek se pro ParlamentníListy.cz vyjádřila také mediální odbornice Alena Maršálková. „Myslím si, že nastala doba, kdybychom měli přestat diskutovat o tom, jak budou financována veřejnoprávní média, ale začít řešit veřejnoprávní obsah a kvalitu vysílání především České televize. Za minulé vlády to byla provládní televize, po volbách se plynule přeměnila na televizi opoziční. Nejenže zpravodajství a publicistika nerespektuje a nedodržuje Kodex ČT, tedy neposkytuje veřejnou službu, ale ještě se z ní stává bulvární televize,“ říká.
Za bulvární totiž v ČT považuje výběr těmat, způsob pokládání otázek a také výběr hostů, který dle Maršálkové zaručuje, že bude „divadlo“ nebo alespoň něco, z čeho se bude dát udělat velké téma. A také přístup moderátorů k vedení pořadu.
Peroutková
Konkrétně třeba Jany Peroutkové v Duelu ČT24. „To, co vypustila z úst moderátorka Jana Peroutková o Filipu Turkovu a označila to za své poznámky, je v novinářské profesi nepřijatelné, a já to řeknu na rovinu, lidsky odporné. Onálepkovat, označit, představit poslance demokratické strany, zvoleného v demokratických volbách, který se navíc ani nemůže bránit, jsou praktiky, které jsme viděli na obrazovkách za vlády komunistů před rokem 1989 a slyšeli třeba z úst Milouše Jakeše,“ zhodnotila její výkon.
Poukázala na to, že moderátorka neměla tvrzení podložena: „Argumentovala vlastně jen tím, co od zveřejnění o postech Filipa Turka Deníkem N pořád omílají dokola. Téměř žádná fakta, jen spekulace a manipulace. Samotná Česká televize vlastně nemá pro svá tvrzení jediný důkaz, který by ona sama, svými cestami zjistila, našla, vypátrala.“ Kromě toho Maršálkové vadilo, že i postoj těla a dikce u Peroutkové prozrazoval, že je na straně pirátské poslankyně Demetrashvili.
Připomenula také, že ač se jednalo o poznámky Peroutkové, slova jako by vypadla z argumentace prezidenta. „Když si je vybrala, proč je tedy neodzdrojovala? Byl to záměr? Byla to s někým dohoda? Komu tím posloužila?“ ptá se s dovětkem, že kdyby nebyl ve studiu pohotový rétor Gregor, tak by na Turkovi nezůstala nit suchá.
Kroužková
Ještě tvrdší je pak Maršálková ke kolegyni Jany Peroutkové, Barboře Kroužkové. Ta podle ní nemá na obrazovkách veřejnoprávního média co dělat. A to proto, protože se nesnažila získat informace, názory a postoje z Okamury, jak se na interview sluší a patří. „Barbora Kroužková se rozhodně o nic takového nesnažila. Vedla rozhovor, prosazovala své názory, poté se přiznala, že to vlastně nejsou její názory, ale názory opozice. Takže opět žádný veřejnoprávní pořad, ale opoziční, v tomto případě opozice zastoupená moderátorkou ČT,“ míní Maršálková.
I u této moderátorky mediální odbornice kritizovala její nonverbální projev, ze kterého dle jejích slov bylo poznat, že hostem opovrhuje. „Prostě je nepříjemná, chladná a rozhodně není ochotná vyslechnout si jiný názor, tedy ten od vládních politiků. Tento pořad má být veden tak, že se moderátor ptá, je zvídavý, snaží se od hosta dozvěděl něco nového, ne aby moderátor s hostem polemizoval, aby ho poučoval a prosazoval své nebo jiné názory,“ hodnotí Alena Maršálková výkon Kroužkové. A dodává, že mantru o ruské propagandě mají snad v ČT zakódovanou všichni a používají ji vždy, když se setkají s pohledem jiným, než je ten patřící současné opozici.
Závěr
„Myslím, že už jsme překročili pomyslný rubikon, co všechno si může dovolit novinář veřejnoprávní televize a co všechno musíme, my občané strpět, a ještě to platit,“ soudí Alena Maršálková.
