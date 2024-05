„Praha bude vidět.“ Lipavský v ČT vychvaloval plánované setkání. A jak bojuje s Ruskem

reklama

Setkání aliančních ministrů zahraničí má mimo jiné připravit půdu pro vrcholné jednání na červencovém washingtonském summitu a také hledat další cesty, jak pomoci ukrajinské obraně. V předvečer zahájení alianční ministeriády to sdělil hostitel, šéf české diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

„Byl jsem dostatečně rychlý, když jsem přišel s nápadem, že by bylo vhodné, aby takové setkání v Praze proběhlo. Lobboval jsem jak v alianci, a bylo to třeba vysvětlit i doma kolegům ve vládě, aby tu akci podpořili,“ popsal, jak se mu podařilo zasedání ministrů zahraničí zemí NATO v Praze zrealizovat.

„A v těchto dnech se ta akce koná, mám radost, že se koná po dvaceti letech od summitu NATO, který vlastně organizoval Václav Havel. Je to vrcholová akce NATO, přijedou ministři 31 zemí,“ řekl Jan Lipavský k největší akci NATO v Česku od summitu v roce 2002.

Vyzdvihl příjezd mnoha důležitých ministrů: „Ti důležití ministři tu budou. Přijmu amerického ministra zahraničních věcí ve své pracovně, kanadskou ministryni. Budu mít také jednání s tureckým ministrem. Proběhne celá řada důležitých schůzek,“ sdělil Lipavský.

Jan Lipavský Piráti



ministr zahraničí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Praha bude vidět. A myslím, že v dnešní bezpečnostně složité situaci, kdy jsme pod tlakem Ruska a Evropa je celkově ohrožena, je dobře, že je Praha vidět,“ podotkl ministr zahraničních věcí.

Na neformálním setkání ministrů v Praze se budou ladit noty před samotným vrcholem, kterým je červencový summit ve Washingtonu. „Vše směřuje k summitu, který proběhne na začátku července v USA. Toto je jeden z posledních momentů , kdy se všechny země budou moci vyjádřit k otázkám, se kterými přichází generální tajemník NATO, jak dále pokračovat v pomoci Ukrajině,“ řekl Lipavský.

V rámci bilaterálního setkání s šéfem diplomacie nejmocnější země světa Antonym Blinkenem bude Lipavský probírat mimo jiné společné memorandum o boji proti dezinformacím.

Na bilaterálním jednání s Blinkenem budou podle Lipavského zaznívat nepřekvapivá témata. „Bude to mj. téma energetika. Víme, že USA mají jaderné know-how. Povedeme dialog ohledně jaderných technologií s ohledem na malé modulární reaktory,“ zmínil Lipavský, a že chce jednat i o Ukrajině.

Psali jsme: Vstup do války: Nejdřív se odmítne. Pak se o tom mluví. Potom se řve na ty, kdo nechtějí

Co to přinese České republice? „Naše vláda má jako jednu z největších priorit strategickou komunikaci, boj proti dezinformacím a proti zahraničnímu vlivu celkově. To znamená, že za tím účelem navazujeme i prvky mezinárodní spolupráce. Jsem rád, že ministerstvo zahraničních věcí bude mít toto memorandum se Spojenými státy. Myslím, že to podpoří další činnosti,“ očekává Lipavský.

„Ministerstvo zahraničních věcí za poslední dva roky – poté, co jsem vytvořil personální podmínky pro to, abychom se mohli věnovat strategické komunikaci a boji proti dezinformacím – ukázalo, že to umíme, že to ministerstvo umí. Je to dalším příspěvkem k tomuto vládnímu postupu,“ poznamenal Lipavský.

Zmínil, co je podle něj zářným důkazem, že jeho resort v této oblasti pracuje velmi dobře a efektivně: „Ministerstvo zahraničních věcí ukázalo, že reagujeme na různé ruské lži a pohádky, které občas vypouští kremelská propaganda.. Uvádíme fakta na pravou míru,“ pokračoval Lipavský.

A doplnil: „Také dlouhodobě komunikujeme důležitost členství v Evropské unii, členství v Severoatlantické alianci. Z tohoto hlediska se na tu ministeriádu můžeme dívat jako na určitý prvek strategické komunikace., protože nás to donutí se zamyslet, co přináší bezpečnost této zemi, je to rozhodně spojenectví s dalšími jednatřiceti zeměmi,“ dodal pirátský ministr zahraničí Jan Lipavský.

Psali jsme: Fialův bizár. Chce rozum v Bruselu, sám plnil, co mu řekli. Šichtařová ostře Zneužitý atentát? Žantovský sekl „odborníka“. Trefil se mu do vzdělání „Ta hanebná kampaň je trefná? Můžeme si za to sami? Jako Fico?“ Lipavský rozzuřil Bžocha Další velký plán, jak zatočit s „dezinfem“. Tentokrát od Lipavského. Ozval se smích

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama