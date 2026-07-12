„V dnešní době by se necítil dobře.“ Pavel si vzal do úst Havla

„Festivaly podobné tomuto považuju za místo, kde bychom se měli scházet a pokud máme rozdílné politické názory, tak je nechat doma,“ uvedl prezident Pavel. Na festivalu si mínil užít hudbu a umění a radil odpoutání se od „nevraživého rozdělování“.
Ing. Pavel Spirov, PhD
Podle prezidenta Pavla se dnes kultura stává středem sporů a válek, především z toho důvodu, že umění dokáže lidem předávat hodnoty přirozeným způsobem, bez potřeby velkých slov. Právě proto je podle něj kultura nebezpečná pro ty, kteří se snaží hodnoty překrucovat nebo společnost posouvat jiným směrem.
„Proto jsou média a zástupci kultury na vrcholu seznamu, když jde o to kulturu – z našeho pohledu nežádoucím způsobem – posunout,“ tvrdí prezident Petr Pavel.
Bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová uvedla, že kultura může vznikat pouze ve svobodném prostředí a že právě svoboda projevu je jejím základním předpokladem. Podle ní proto bývá terčem politiků, kteří usilují o větší kontrolu nad společností. „Předpokladem umělecké tvorby a kultury všeobecně je svoboda. Umění nevzniká z poslušnosti, ale na svobodě projevu a tvorby. A samozřejmě pro určité politiky, kteří se snaží rozšiřovat svůj vliv a moc nad společností, je kultura a svoboda s ní spojená vyrušující,“ říká Čaputová a vysvětluje, že kulturu je třeba chránit právě kvůli tomu, že představuje svobodu.
Důležitá je ale podle bývalé prezidentky i proto, že v lidech rozvíjí empatii a porozumění druhým. „Kultura nám také dává možnost, abychom se vcítili do pohledu jiných lidí. Rozvíjí v nás empatii, soucit a pochopení, a to jsou všechno kvality, které my jako občané potřebujeme,“ dodává Zuzana Čaputová.
Debata se následně stočila také k otázce, zda je prezident příliš polarizující osobností. Pavel odmítl, že by stranil některé politické straně, a zdůraznil rozdíl mezi nadstranickostí a nestranností. Uvedl, že se drží mimo soupeření politických stran, nikoli však mimo střet hodnot. „Vždycky se snažím být mimo soupeření politických stran, ale nemůžu být mimo v soupeření mezi hodnotami. Tam svůj názor mám, nemíním z něj uhýbat a v duchu nadstranickosti se nemíním tvářit, jako bych stál i mimo hodnoty,“ říká prezident.
Zuzana Čaputová k tomu dodala, že je také rozdíl mezi tím, zda je prezident skutečně polarizující, nebo je pouze jako polarizující vnímaný. Dle jejího názoru je správné, pokud je prezident pevný ve svých hodnotách. Skutečně polarizující lídři se podle ní vyznačují hlavně tím, že svůj politický přístup zakládají na využívání negativních emocí. „Lídr, který je pevný ve svých hodnotách, může být vnímaný jako polarizující, ale není polarizující ze své podstaty,“ vysvětluje Čaputová.
Co si prezident odnesl ze summitu NATO?
Moderátor debaty se českého prezidenta Petra Pavla dotázal, jakému velkému, definujícímu tématu by se dnes podle něj měla věnovat pozornost. Pavel za něj označil směřování České republiky a její postavení vůči Západu.
Myšlenkami se prezident vrátil k nedávnému summitu NATO v Ankaře, kde se údajně bavil s několika západoevropskými lídry a vnímal z jejich strany obavy, že se Česko od západních partnerů vzdaluje.
„Mají pocit, že nás ztrácejí… Pokud nechceme být součástí bezpečnostního nebo politického vakua někde mezi Východem a Západem, tak bychom si měli udělat jasno o tom, kým chceme být a co pro to musíme udělat,“ navrhuje Pavel.
V souvislosti se summitem NATO do médií také pronikly zprávy o tom, že prezident Pavel se na jedno ze zasedání chtěl dostavit společně s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Prezident údajně na premiéra čekal několik minut v hotelovém lobby, než to vzdal a vydal se na jednání sám.
„Nevím, jestli se bál nebo se jen chtěl vyhnout nepříjemné diskusi,“ říká prezident o premiérovi Babišovi a údajném vyhýbání se v lobby hotelu.
Prezident nicméně vyjádřil přesvědčení, že aktuální napětí mezi Hradem a vládou je dočasné a jejich vztahy se vrátí k věcné spolupráci. Už jen kvůli tomu, že prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí. „Nejen Ústava, ale i praktický výkon moci předpokládá, že se nejvyšší ústavní činitelé dokážou domluvit. Prezident s premiérem mají řadu sdílených pravomocí, kdy jeden bez druhého nemohou konat. Věřím tomu, že se po té vzrušené předsummitové atmosféře dokážeme vrátit k věcné diskusi,“ říká Pavel.
„Pokud bude premiér schopen vnímat rozdílný názor ne jako mé osobní nepřátelství vůči němu, tak určitě budeme schopni se pragmaticky domluvit ve prospěch naší země,“ dodává prezident.
Nástupci Václava Havla
„Vy jste vlastně oba jeho nástupci,“ podotkl moderátor směrem k Zuzaně Čaputové a Petru Pavlovi a dotázal se jich na to, zda ještě ideje Václava Havla přežívají.
Slova se chopil prezident Pavel, který zmínil, že v České republice v současnosti rezonují názory, že je již třeba opustit naivní havlovskou politiku a přistoupit k pragmatické politice. S tímto názorem ovšem Pavel nesouzní. Podle něj nelze politiku pouze na hodnotách ani jen na pragmatismu. „Obě tyto krajní polohy nevedou k výsledku,“ tvrdí prezident.
Pavel zdůraznil, že správná politika musí být kombinací obou přístupů. „Politika je vždycky směsí hodnot a pragmatismu a teď jde jen o to, jak tu směs správně nastavit, abychom nebyli nuceni ustupovat z principů, které považujeme za nepřekročitelné, ale zároveň si neuzavírali dveře k dohodám tam, kde je nějaký kompromis potřebný,“ říká Pavel, ale připouští, že Václav Havel by se v dnešní době necítil dobře. „Jednoznačně si myslím, že Václav Havel, který byl nezastupitelnou osobností, kterou na konci 80. a začátku 90. let byl, by se v dnešní době dobře necítil,“ uvedl.
Celá debata ke shlédnutí zde:
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