„Pravděpodobně odposlouchávají i naše ministry.“ Rajchl na ČT odpálil bombu

11.04.2026 10:01 | Monitoring
autor: Natálie Brožovská

Parlamentní volby v Maďarsku rozhodnou o tom, zda Viktor Orbán zůstane u moci, nebo zemi čeká obrat. Šéf strany PRO a poslanec Jindřich Rajchl v Událostech, komentářích mluví o střetu suverénní politiky s „probruselským“ směrem opozice. Za klíčová témata označil válku a ekonomiku, přičemž tvrdí, že Maďarsko si vede lépe než Česko za vlády Petra Fialy. Kauzu kontaktů s Ruskem nepovažuje za problém, za zásadní naopak označil možné zásahy tajných služeb.

Foto: ČT24
Popisek: Jindřich Rajchl

Tento víkend rozhodnou volby v Maďarsku o tom, zda si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech vystřídá lídr opozice Peter Magyar. Předvolební průzkumy mu přisuzují přibližně devítiprocentní náskok. Ve prospěch vládní strany Fidesz hraje volební systém, který vláda během let upravila podle některých kritiků ve svůj prospěch.

Konec kampaně se nese ve vyostřeném duchu. „Naši protivníci se nezastaví před ničím, aby se chopili moci. Spolupracují se zahraničními tajnými službami, vyhrožují našim příznivcům násilím a ještě před volbami poukazují na volební podvody na základě smyšlených obvinění,“ prohlásil maďarský premiér.

„Myslím, že to bude skutečně referendum o umístění naší země ve světě. A to pro Fidesz nevěstí nic dobrého. Více než tisíc let je naše země zasvěcená Evropě a naši předkové bojovali za to, aby k Evropě patřili,“ nechal se slyšet lídr maďarské opozice Tisza Péter Magyar.

Jindřich Rajchl úvodem popsal, o jak zásadní směřování země se v nadcházejících volbách rozhoduje. „U Viktora Orbána a strany Fidesz jde o pokračování trendu, který Maďarsko nastoupilo od roku 2010. Je to směr národně tradicionalistický, sebevědomý a suverénní,“ uvedl k dosavadnímu vývoji. V případě vítězství opozice by podle Rajchla došlo k výraznému posunu. „V případě vítězství strany Tisza je to příklon k Evropské unii, taková ‚lokajská probruselská politika‘, která by Maďarsko posunula blíže k evropskému středu,“ dodal k možné změně kurzu.

„Určitě je to rozhodování o tom, zda-li nadále bude vládnout Maďarsku ta ruská pátá kolona,“ uvedl. Předseda Pirátů Zdeněk Hřib, který nadcházející volby především jako rozhodování o charakteru vlády i ekonomickém směřování země. Podle něj se ukazuje, že současný model nefunguje a Maďarsko se v řadě ukazatelů pohybuje na konci Evropské unie, a to jak z hlediska bohatství a kvality života, tak například i porodnosti, kterou tamní vláda údajně dlouhodobě podporuje.

Šéf strany PRO, že kampaň v Maďarsku se točí kolem dvou zásadních okruhů, které podle něj rozhodnou o výsledku voleb. „Válka a peněženka hraje naprosto zásadní roli,“ uvedl s tím, že vedle ekonomiky se výrazně řeší i otázka suverenity a vztahu k Evropské unii. „Je to také o suverenitě, jestli se Maďaři nechají koupit slibem proevropských dotací nebo odpuštěním pokut. Evropská unie už teď diktuje, že buď musí přijmout 21 tisíc migrantů, nebo zaplatit pokutu, v přepočtu zhruba 10 miliard korun,“ poukázal na tlak Bruselu v souvislosti s migrační politikou.

Podpora Orbána a význam V4

Rajchl zároveň otevřeně přiznal, komu v maďarských volbách fandí, a zdůraznil i širší regionální dopady výsledku. „Já se netajím tím, že podporuji Viktora Orbána a stranu Fidesz, protože z pohledu spolupráce Visegrádské čtyřky by to byla jednoznačně správná volba. V4 by po příštích volbách v Polsku byla konečně kompletní,“ pokračoval.

Na dotaz, zda Viktor Orbán neodvádí důrazem na válku pozornost od ekonomických problémů, Jindřich Rajchl nesouhlasil a poukázal na konkrétní srovnání s Českem. „V posledních letech, například za vlády Petra Fialy, byl vývoj reálné mzdy v České republice nejhorší v celé Evropě, minus 8 %, zatímco Maďarsko mělo za stejnou dobu plus 13,5 %,“ uvedl.

„Reálná mzda je to nejdůležitější z hlediska ekonomiky. A v tomto ohledu si Maďarsko vedlo lépe než my,“ zdůraznil s tím, že to považuje za jednoznačný úspěch Viktora Orbána.

Odmítl, že by důraz na válku byl pouze odváděním pozornosti, a zdůraznil, že jde o přirozené téma volební kampaně. „Bylo důležité i v našich volbách, bude důležité i v Maďarsku, to není žádné odvádění pozornosti,“ uvedl Jindřich Rajchl a připomněl i geografickou a bezpečnostní realitu Maďarska. „Maďarsko přímo sousedí s Ukrajinou a má tam početnou menšinu, takže je to pro ně logicky velmi důležité téma,“ doplnil.

Maďarská cesta nefunguje“, oponoval Hřib

Zdeněk Hřib následně Rajchlův pohled odmítl s tím, že „říká nesmysly“, a upozornil na podle něj odlišnou ekonomickou realitu Maďarska. „Realita je úplně jiná, než říká pan Rajchl. Rating Maďarska je těsně nad spekulativním pásmem s negativním výhledem,“ uvedl s poukazem na finanční kondici země.

„Když vezmu celou éru Viktora Orbána, tak inflace od té doby dosáhla zhruba 300 %, zatímco v České republice kolem 120 %. V dlouhodobém horizontu je zřejmé, že maďarská cesta nefunguje,“ doplnil v širším ekonomickém srovnání.

Varoval před inspirací tímto modelem. „Naopak my bychom se měli dobře vyvarovat toho, aby se tu někdo inspiroval maďarskou cestou,“ uzavřel s jasným odmítnutím tohoto směru. Na jeho slova reagoval Jindřich Rajchl stručnou poznámkou: „Naštěstí u vás nevládli Piráti, jinak bychom na tom byli ještě hůř,“ vzkázal s narážkou na politické oponenty.

Anti-volba proti Orbánovi“

O tom, že v případě vítězství opozice došlo k hladkému předání moci, Jindřich Rajchl nepochyboval. „Zcela jistě,“ uvedl k možnosti standardního průběhu předání moci. Současně zpochybnil význam předvolebních průzkumů a upozornil na specifika maďarského volebního systému. Část poslanců se volí většinově v jednomandátových obvodech, kde vítěz bere mandát, zatímco zbytek se rozděluje poměrným způsobem podle stranických kandidátek, což v praxi zvýhodňuje silnější politické subjekty.

„To jednoznačně nahrává Fideszu, proto říkám, že ty předvolební průzkumy nejsou vůbec relevantní, “ doplnil s vysvětlením volební matematiky.

Kriticky se vyjádřil i k lídrovi maďarské opozice Petru Magyarovi, kterého podle svých slov nevnímá jako silnou alternativu. „Co se týče Petra Magyara, myslím, že to je typická anti-volba. To je člověk, který je nevýrazný, který fakticky nemá co říct. Je to volba pro ty, kteří nechtějí Orbána,“ uvedl s kritikou opozičního kandidáta.

Varoval proto před volbou motivovanou pouze odporem k jedné osobě. „Každá antivolba je špatně. Vždy, když volíte proti něčemu, tak prostě skončíte jako my s Piráty například tady v Praze,“ doplnil s paralelou k domácí politice.

„Je klíčové srovnávat přednosti kandidátů, ale o Petru Magyarovi toho příliš mnoho nevíme. Pro mě je tento člověk nedůvěryhodný a myslím, že to Maďaři nakonec zvládnou,“ uzavřel Rajchl s pochybnostmi o volebních šancích Magyara.

Uniklé nahrávky a vazby na Rusko

V posledních dnech se v médiích objevily informace o uniklých nahrávkách, které mají naznačovat zákulisní komunikaci maďarské diplomacie s Ruskem. Zveřejnilo je mezinárodní konsorcium investigativních novinářů.

Podle těchto zjištění měl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó jednat se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem o otázkách souvisejících s Evropskou unií, přičemž se objevují i spekulace, že Budapešť mohla v rámci EU pomáhat oslabovat protiruské sankce.

Maďarská strana zároveň uvedla, že mohlo jít o odposlech ze strany zahraničních zpravodajských služeb, a označila celou věc za snahu ovlivnit politickou situaci v zemi.

„Pro mě největší nedůvěru vzbuzuje to, že do předvolebního boje zasahují tajné služby. Když to vezmeme do důsledku, velmi pravděpodobně odposlouchávají i naše ministry. Uvědomuje si někdo tento fakt? To je pro mě podstatné. Pokud tu máme tajné služby, které odposlouchávají naše nejvyšší exekutivní představitele, tak je to pro mě to nejzásadnější,“ uzavřel Jindřich Rajchl s důrazem na roli bezpečnostních složek.

Podle něj je standardní, že ministři zahraničí spolu komunikují napříč státy, včetně těch, které mají odlišné geopolitické zájmy, a nevidí v tom nic mimořádného ani podezřelého. „Státy, které se spolu baví, spolu neválčí,“ poznamenává vládní poslanec.

Až sečtou hlasy u Orbána, začne to. Vyoral zná scénář
Investoři už se chystají na novou maďarskou vládu
Porazit Orbána? Vše selhalo. Ale teď má opozice trumf
Záznamy z toalety na benzince. Maďarsko a Ukrajina se nadále přou o zabavené peníze

 

 

Zdroje:

https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/226411000370410/

Diskuse obsahuje 14 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Když je zadržíme, požádají o azyl. A co potom? Britové stáhli před Rusy ocas

11:30 Když je zadržíme, požádají o azyl. A co potom? Britové stáhli před Rusy ocas

Snahu Británie zasáhnout proti ruské „stínové flotile“ komplikuje nejen mezinárodní právo, ale i mož…