„Prořídly mu vlasy, hrozně zhubnul." Šeredné informace o moderátorovi Železném

Přímý přenos předvolební debaty České televize ve čtvrtek přinesl diskusi sedmi lídrů kandidátek v hlavním městě Praze. Státní hospodaření, inflace, zvýšení sazeb či dostupnost bydlení byla třaskavá témata pro hosty Jiřího Hynka (Přísaha), Janu Maláčovou (ČSSD), Patrika Nachera (ANO), Josefa Nerušila (SPD), Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09), Olgu Richterovou (Piráti) a Martu Semelovou (KSČM). Moderátorem večera byl Jakub Železný.

ParlamentníListy.cz o výsledcích diskuse opakovaně informovaly, tentokrát se zaměříme na názor diváků.

Anketa Jste spokojeni s tím, jak ČT nakládá s vašimi koncesionářskými poplatky? Ano 3% Ne 97% hlasovalo: 26827 lidí

„Proč si zve diskutující? Namluvil toho víc, než bylo potřeba. Není politik a jeho názory nás nezajímají. Nakonec už názory ČT známe. Železný předvedl zase jednostranně zaujaté vedení diskuse s omezováním a napomínáním zástupců SPD, KSČM a ANO. Co znamená opakované umlčování zástupce SPD ve věci referenda na Krymu s poukazem na to, že názor českého státu je okupace? S „názorem" českého státu se nesmí diskutovat? Ubohé a trapné," dodal další.

Kritika na výstup Jakub Železného ovšem nekončila. Ani zdaleka.

„Železný to vedl jako diktátor, nechal třeba Pekarovou pokřikovat hesla, fráze na jiné. Konkrétně třeba Pekarová vždy odpovídala jen fráze, nikdy se nedotkla tématu. Takové debaty by měl vést někdo jiný, nežli zaujatý pracovník televize." "Pouze se dvě štěkny předváděly za vydatné pomoci pitomého moderátora." "Železný i Moravec jsou typické příklady moderátorů, kteří si říkají, že nejsou straničtí…“ pozastavil se jiný z diváků.

Podobně negativních názorů bylo opravdu mnoho.

Našly se i takové, jež se soustředily na vzhled moderátora. Někteří dokonce napsali, že je výrazně pohublý kvůli alkoholu. To lze brát jako osobní útok, nikoli věcné konstatování.

„Chci jen na okraj říct, že jsem si původně myslel, zdali není nemocný, jak je pohublý a prořídly mu vlasy. Ale podle mého je to mnohem horší než nemoc, je to zlo, které má v sobě. Viděl jsem jen pár minut, kdy křičel o Krymu, vyloženě křičel, což mi přijde nedůstojné hostů i jeho jako odborníka. A nebylo to vůbec poprvé, kdy se takto agresivně choval. Měl by jej už vystřídat někdo mladší a nekonfliktní…“ dodal údajný zástupce pravice.

„Kuba Železný je četař - aspirant. On by se ale rád stal generálem. V tomto případě generálním. Není to ostatně tak dávno, co se o tento post přihlásil. Kdyby se mu to náhodou povedlo, tak bychom opět měli možnost sledovat pořad Volejte řediteli také na veřejnoprávní ČT," píchl si do rodiny Železných další z diváků ČT. Narážel tak na televizní pořad na Nově, který běžel po celou dobu, kdy televizi vedl Vladimír Železný, který pořad zároveň uváděl.

„Sledovat debatu se Železným? Tak dojde člověk k tomu, že nejlepší bude volit komunisty…“ pousmál se jiný.

Anketa Máte důvěru ke zpravodajství a publicistice ČT? Ano 6% Ne 94% hlasovalo: 23435 lidí

ParlamentníListy.cz se v souvislosti s vizáží brzy padesátiletého moderátora zaměřily na některé jeho starší výstupy. Z nich doslova čiší energie, Železný je výrazně urostlejší a usměvavější. Během debat na ČT působí naopak střídmě, přísně a díky tmavému studiu má výrazně propadlé tváře a šlachovité ruce.

Jakub Železný od roku 1993 pracoval v Českém rozhlasu. Začínal na rozhlasové stanici Český rozhlas 3 Vltava, odkud v roce 1994 přešel na stanici Český rozhlas 1 Radiožurnál, kde pracoval jako moderátor zpravodajství. V televizním prostředí se pohybuje od roku 1997.

Od roku 1999 vystupuje v České televizi, pro kterou od roku 2002 připravoval diskusní pořad Špona. V České televizi také uváděl pořad Dobré ráno s Českou televizí a v letech 2007 až 2012 publicistický pořad Události, komentáře. K jejich moderování se vrátil v červenci 2018. Od dubna 2012 uvádí pořad Události, hlavní zpravodajskou relaci České televize.

V roce 2020 připustil, že vážně uvažuje o kandidatuře na ředitele České televize.

