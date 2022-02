„Prostě to nevyšlo.“ Smích Fialovi za 2 miliardy. Babiš má nový bič

reklama

Poslanec ODS Karel Krejza, volební lídr koalice SPOLU v Ústeckém kraji, se ocitl v hledáčku Reportérů ČT. Kvůli Českému holdingu, v jehož orgánech působil. Z původního majetku fondu ve výši téměř 2 miliardy korun nezůstalo podle Reportérů ČT skoro nic. Krejza uznává, že jako člen orgánů tohoto fondu nebyl moc úspěšný.

„Byl jsem v orgánech, takže určité odpovědnosti se asi člověk zříci nemůže, ale ne každý může být úspěšný v takovémto podnikání. A já jsem v tomto prostě byl a je potřeba si říct, že to úspěšné nebylo. To přiznávám,“ poznamenal Krejza.

Někteří menšinoví akcionáři se podle veřejnoprávní televize teď brání a posílají firmu do likvidace, aby získali aspoň část majetku zpět. Jenže mezitím fond začal rozprodávat svůj zbývající majetek. „A některé nemovitosti skončily u bývalého manažera firmy, dnešního poslance ODS Karla Krejzy,“ uvedla ČT.

Krejza před 6 lety získal za 8 milionů korun jeden z pražských domů. Podle odhadů odborníků hodnota tohoto domu mohla být 15 až 20 milionů korun. A to už před zmíněnými 6 lety. Dům měl Krejza koupit přes podnikatelského prostředníka od dceřiné firmy Českého holdingu, od firmy Nakano. Jenže nedlouho poté Krejza koupil i samotnou firmu Nakano.

Reportérům ČT nedokázal říci, za co přesně je koupil. Prý za akcie z několika firem, které vlastnil, ale nevzpomněl si kterých firem. Později zaslal České televizi vyjádření, že nevyužil akcie, ale pohledávku vůči této firmě, kterou držel.

Uznal, že celá transakce může vypadat podivně, ale prý se rozhodně nemá za co stydět.

Při svých vůbec prvních interpelacích v roli premiéra čelil dotazu o Krejzovu podnikání také předseda ODS Petr Fiala.

Otázku položila opoziční poslankyně v barvách ANO Berenika Peštová.

ANO: Čapí hnízdo vadilo, toto ne?

„Vážený pane premiére, v úterý přinesla Česká televize v pořadu Reportéři skandální reportáž týkající se vašeho poslance na ožebračení velké části důvěřivých lidí, kteří své finance svěřili litoměřickým fondům maskovaným za názvem Český holding. V opozici jste osm let měl největší starost o to, jak si pan Babiš pomohl k 50 milionům na Čapí hnízdo. Váš pan poslanec svítí u vytunelování 2 miliard, sám svou odpovědnost v pořadu uznal. Tak bych ráda věděla, jestli za odhalování těchto řádově jiných přešlapů půjdete se stejnou razancí. Upřímně, tento člověk, jestliže je členem výboru pro obranu, docela se obávám o další osud budoucích vojenských zakázek. Nehovořil jste s panem poslancem o možnosti složení mandátu? Jak budete, pane premiére, danou věc řešit? Děkuji za odpověď,“ prohlásila Peštová.

Fiala odpověděl hned.

V prvé řadě zdůraznil, že by se rád věnoval všem slibům, které voličům dal a rád by posunul Českou republiku kupředu. Jenže vedle toho musí řešit velké množství problémů, které za sebou zanechala předchozí vláda Andreje Babiše.

„Naše vláda také zápasí s nepružnou státní správou, ve které bývalá vládní koalice zabetonovala kvůli špatnému služebnímu zákonu spoustu svých lidí, kteří nesloužili zájmům státu, ale sloužili zájmům a prospěchu jedné společnosti. A současné problémy České republiky, a to občané vidí, protože to každý den pociťují, jsou závažné a je potřeba, aby se jimi vláda prioritně zabývala, a to naše vláda dělá. Přišli jsme s konkrétními kroky na řešení drahé energie. Řešíme koronavirovou krizi ne chaosem, ne zmatenými rozhodnutími, ale konstruktivně, rozumně, srozumitelně. Předěláváme rozpočet, který jsme zdědili v katastrofálním stavu, a tak dál, a tak dál,“ popsal situaci Fiala.

„A ještě nemohu nezmínit jednu věc, která mi připadá trošku úsměvná, když mě tady teď interpelujete. V minulých letech byla česká politika zatížena problémy, které měl bývalý premiér, váš pan předseda Andrej Babiš, mluvilo se tady o tom, střet zájmů, čerpání dotací, Čapí hnízdo. Nevšiml jsem si, že by poslanci hnutí ANO chtěli po panu premiérovi odpovědi na otázky týkající se těchto kauz. Bylo to přesně naopak, bránili jste ho, přestože ty kauzy poškozovaly zájmy České republiky a zájmy občanů,“ pokračoval v palbě premiér a předseda ODS.

A nakonec přece jen řekl pár slov k neúspěšnému podnikání Karla Krejzy. Nejprve opět obecně konstatoval, že Karla Krejzu zná jako úspěšného politika z Litoměřic, které vzkvétají.

Fiala: Poslanec podnikal ve zlé době

„A ta kauza, o které vy mluvíte a kterou tady zmiňujete, je, myslím, více než deset let stará. Pokud mám dobré informace, tak Karel Krejza působil ve firmě Český holding od roku 2003 do roku 2012, již deset let v ní není aktivní. Já ale žádné detailnější informace o tom jeho působení tam nemám. Podle jeho slov, jak jsem s ním měl možnost krátce mluvit, je pravda, že jeden z významných projektů, které firma za jeho působení v této společnosti připravovala, nedopadl úspěšně a měl negativní dopad na ekonomiku celé firmy. Za nezdarem toho projektu podle slov Karla Krejzy stála hypoteční a ekonomická krize, která tvrdě dopadla na developerské projekty tohoto typu. Je určitě známo všem, kteří podnikají, že prostě ne všechny podnikatelské záměry vyjdou. To se stalo i této firmě. To Karel Krejza přiznává, nijak se té zodpovědnosti nezříká, ale je potřeba také říct, že významné podnikatelské projekty vždy schvaluje valná hromada, tedy akcionáři, jejichž vůli vedení společnosti následně realizuje a propojení nákupu nemovitostí několik let po odchodu Karla Krejzy z té firmy s neúspěšným podnikatelským záměrem by prostě nemělo být spojováno s nějakými minulými aktivitami,“ řekl Fiala.

Jenže poslankyni Peštové to nestačilo.

„Vážený pane premiére, já vám děkuji za vyčerpávající odpověď, která samozřejmě vůbec nesměřovala k tomu tématu. Ze začátku jste mi vysvětlil, co všechno jste museli napravovat nebo musíte napravovat. Ta reportáž je zajímavá, protože pan poslanec Krejza se tam sám přiznal, že to nezpochybňuje. Ale když si opravdu vezmu, říkám, že jsem tu nová, těch mimořádných schůzí, které tady byly v minulém volebním období svolány vždycky kvůli nějaké aféře, tak proto jsem se ptala, jak se k tomu postavíte vy, protože vy jste byli ti, kteří vyzývali. Ano, vždycky to je ta opozice, nebudou to samozřejmě ti spolupracovníci, aby vyzývali svého vlastního předsedu, aby nějakým způsobem abdikoval, nebo aby se k tomu stavěl tak, jak jste ho vyzývali vy. Ale mě to zajímá, protože vy jste se pasoval do té role, kdy říkáte, že chcete, aby všechno bylo řádně prověřeno,“ poznamenala.

Babiš: Okradl lidi

Fiala poslankyni znovu odpověděl.

„A to je právě ten rozdíl, paní poslankyně. Já jsem tady zmiňoval ty minulé kauzy právě proto, že si myslím, že se všem má měřit stejným metrem a že se prostě máme ptát i vlastních kolegů, jestli se dopustili něčeho, co je špatné, nebo nedopustili. Já jsem to udělal, pana poslance jsem se zeptal, jeho ujištění jsem dostal. Musím taky říct, že pan poslanec nijak netají to, že ten podnikatelský záměr nevyšel, že nedopadl dobře. K tomu se podle mě jasně postavil. Ale já si nejsem v tuto chvíli vědom toho, a ty signály nemám, že by se Karel Krejza dopustil něčeho, co by mělo zpochybňovat jeho další politické působení. A říkám to, co jsem vždycky říkal a platí to: Pokud se politik dopustil něčeho nezákonného, nekalého, nemá v politice co dělat. My podle toho jednáme. A je jedno, jestli je to politik z ODS, nebo z hnutí ANO. A já věřím, že stejný metr, stejnou přísnost budete uplatňovat na všechny, i na vaše stranické kolegy. Já to dělám a budu to tak dělat i nadále,“ odvětil premiér poslankyni ANO.

Když to slyšel komentátor serveru Info.cz Petr Holec, zvolal: „Dejte mu už ty signály proboha!“

Kauze Karla Krejzy se věnoval i šéf hnutí ANO Andrej Babiš ve svém pořadu „Čau lidi“.

„Pan Krejza s panem Sisákem okradli lidi o 2 miliardy korun, pane premiére,“ zaznělo od Babiše.

A hned zdůraznil, že firma Čapí hnízdo, o které mluvil Fiala při interpelacích, měla nárok na dotace.

„Vy jste na to odpověděl, že Čapí hnízdo. Prosím vás, tak já vám to znovu vysvětlím. Farma Čapí hnízdo měla nárok na dotace,“ uvedl doslova Babiš.

Psali jsme: Nechci se Lipavského dotknout, ale... Udeřilo přímo z koalice „Co čekat od Kocába?" Po výroku o Zemanově konci přišla nálož Lžete, udeřil Bartoš na Babiše. Ten si to nenechal líbit. Ústecká debata lídrů měla grády „Do politiky si přišel pro peníze, na které byl zvyklý už z 90. let," vpálil poslanci ODS

