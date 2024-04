„Protiústavní.“ Jana Zwyrtek Hamplová chce umlčení v Senátu hnát výš

„Senát právě vyřadil hlasy 47 senátorů z programu novelu občanského zákoníku, týkající se mimo jiné stejnopohlavních párů, zejména osvojování dětí, a tím především zcela popřel svou roli horní komory. Znemožnilo se tím totiž senátorům předložit jakýkoli pozměňovací návrh a jakoukoli diskusi, protože marně uplyne lhůta a v účinnost vstoupí sněmovní verze. Tedy na půdě Senátu se to vůbec neobjeví. Můj postoj – považuji to vůči občanům za neobhajitelné,“ poznamenala ke kroku horní komory senátorka Jana Zwyrtek Hamplová.

„Můžeme mít jiné názory, samozřejmě pozměňovací návrhy nemusely být přijaty, ale zcela znemožnit diskusi a vyhnout se jednání proto, že je problematické a může být dlouhé a ne právě snadné, to zkrátka není důvod. Naopak. Jak správně řekla Jitka Seitlová, jednat se nemusí o zákonech, které jsou bezproblémové a je o nich všeobecný souhlas. Rozhodně mezi ně nepatří změna občanského zákoníku tohoto typu, která ve společnosti rezonuje,“ dodala Hamplová a na svém facebookovém profilu přidala, kdo jak hlasoval.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Následně také na svém facebookovém profilu upozornila na to, že rozhodnutí Senátu může být protiústavní a že navrhne kolegům, aby byla podána ústavní stížnost.

„Plénum Senátu se dnes po návrhu ODS a TOP 09 rozhodlo, že se ‚manželstvím pro všechny‘ již zabývat nebude a nechá předlohu schválenou v Poslanecké sněmovně projít tzv. marnou lhůtou. Osobně (a z kolegů senátorů nejen já) se domnívám, že tento konkrétní postup a navazující přijaté usnesení je PROTIÚSTAVNÍ. Kdyby návrh změny občanského zákoníku prošel po projednání, je to odpovědnost hlasujících. Odebrat však senátorům výkon jejich mandátu aktivním hlasováním z důvodů, které byly řečeny, plus je zde i jedna vážná pochybnost procesního charakteru, podle mne nemůže obstát. Vždyť řadovým senátorům nebylo umožněno říct ani toto, a kolega Canov byl předsedajícím dokonce napomenut, že tím, že mluvil, porušil jednací řád. Absolutně nepřijatelný výklad,“ zmínila Zwyrtek Hamplová.

„Nabídnu proto kolegům a kolegyním, že připravím ústavní stížnost, kterou můžeme dát společně k Ústavnímu soudu, a zachránit tak nejen pověst horní komory Parlamentu, ale také postavit se takto viditelně a jasně za dodržování základních ústavních principů. Pokud jde o počet, mělo by nás být na podání ústavní stížnosti dostatečný počet. Zastupovat mohu jako advokátka osobně. Na ústavní principy nesmíme rezignovat,“ dodala.

„Dnes jsme v Senátu měli projednávat manželství pro všechny. Za náš klub KDU-ČSL jsme chtěli tento bod demokraticky otevřít na plénu a vést o něm diskusi, tak jak to běžně děláme. Ostatní ale měli jiný názor. Prý se manželství pro všechny řešilo na výborech. Tak si většina odhlasovala, že Senát tento bod nebude řešit a podstoupí přímo prezidentovi. Doufám, že se z toho nestane praxe a nebude Senát uhýbat nepříjemným tématům. Diskuse k demokracii patří,“ zmínil dále také senátor Josef Bazala.

Josef Bazala KDU-ČSL



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Partnerství pro stejnopohlavní páry nejspíš vejde v platnost. Nemyslím si, že je správné, že se dnes o návrhu na zavedení partnerství pro stejnopohlavní páry nemohla vést na plénu Senátu diskuse. Zákon byl vyřazen z projednání, a putuje tak bez jakéhokoli rozhodnutí k podpisu prezidenta. Je to ale jedna z možností jednacího řadu, což respektuji,“ míní také další senátor, Zdeněk Hraba.

„Kompromis ve formě partnerství je obecně v pořádku, protože jsem přesvědčen, že moderní konzervatismus není jen o zachovávání toho, co funguje, o udržování stability ve společnosti, ale i o tom, že právo nemá popírat realitu. Proto si myslím, že když spolu stejnopohlavní páry žijí, tak nevidím důvod, proč by po sobě nemohli (ze zákona, smluvně to mohli i dnes) dědit, nahlížet do zdravotnické dokumentace, mít společný majetek. Koneckonců jsem samozřejmě pro, aby se tyto svazky nemusely registrovat, což může znít potupně, ale aby lidé mohli partnerství uzavírat obdobným způsobem jako manželé. V novele jsem však našel konkrétní chyby, které jsem se snažil připraveným pozměňovacím návrhem opravit,“ uvedl Hraba.

„Výsledkem tak je, že máme obecně správný zákon, který však obsahuje chyby. Uvidíme, ke kolika soudním sporům a aktivistickému výkladu práva ze strany některých soudců to povede, a myslím, že jsme na začátku souboje o právní stát, a ne na jeho konci. Nicméně doufám, že v obecné rovině zákon pomůže ke štěstí těm, kterých se týká,“ uzavřel Hraba.

JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky