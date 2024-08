„Psovi psí smrt.“ Za Foltýnem se šikují ti, co chtějí tvrdou akci. A hned

Ve svém proslaveném vystoupení na debatě ve Slavonicích plukovník Foltýn, koordinátor strategické komunikace vlády, mluvil o části občanů, které nazval sviněmi. Přičemž debata se začala točit právě o použití tohoto termínu vůči spoluobčanům. A obrana Foltýna zase kolem toho, že ti, které definoval jako „svině“, skutečně svině jsou.

Obdivovat, omlouvat, blahořečit

Proto není od věci zanalyzovat z Foltýnova vystoupení ve Slavonicích více jeho výroků, a také, co mohou znamenat. Předně, Foltýn uvedl, že nejradikálnější část, tedy zřejmě ti, kdo jsou dle jeho slov „svině“, je jen 4,5 %. Projevil zájem, aby se tato skupina nezvětšovala, viz výrok: „Je potřeba ten příkop vykopat tak hluboký, aby do něj nespadli ti, kdo jsou na druhé straně.“ Dále řekl: „Bohužel jsme strašně zanedbali práci s vlastními spoluobčany. Bohužel ti lidé už se stali těmi zombíky na poli informační války a u těch nejradikálnějších už je potřeba ten příkop prohloubit a nechat ho tam opravdu hodně dlouho.“

Jenže proti tomu hovoří právě následující výrok: „Možná je potřeba si ještě říct, proč tu potřebu mají a proč tu potřebu může mít někdo, kdo ještě nepřepadl přes ten příkop. Proč vůbec někdo může obdivovat, omlouvat nebo dokonce blahořečit tak neuvěřitelně zvrhlý režim jako je třeba současný Putinův režim.“ Následoval výčet toho, jací jsou ti údajní obdivovatelé, obhájci a blahořečníci Putina.

Ale nikoliv to, co vlastně „obdivovat, omlouvat nebo dokonce blahořečit“ Putinův režim znamená. Na toto konto Foltýn příklad neuvedl. Koneckonců, nepadlo ani jméno. Z Foltýnových úst zatím nepadl výrok: „Pán ten a ten je svině, za výroky pronesené toho a toho dne.“ Zde není od věci zmínit často připomínaný fakt, totiž že výroky těch, kdo jsou obviňováni z šíření proruských narativů, se liší od těch, kdo z takových věcí obviňováni nejsou, pouze načasováním. Známý příklad je prezident, který hodnotí vojenskou situaci spíše realisticky. Po takových hodnoceních obvykle přichází smršť výroků typu: „Tak co, kdy se vymezíte proti prezidentovi?“ Tento argument je přitom ze strany Foltýna i jeho podporovatelů vymlčován.

Co tedy znamená obdivovat, omlouvat či blahořečit? Je to pochybování o zprávách západních médií? O výrocích z velení ukrajinské armády? Citace nepříjemných statistik? Spekulování? Klíč, podle kterého se rozhoduje, kdo skončí za příkopem, je nejasný. Byl nejasný už za Foltýnova předchůdce Michala Klímy. A je namístě se ptát, zda je nejasný záměrně, totiž aby u lidí podporoval autocenzuru. Zatím totiž existuje pouze jeden klíč, který vede k obvinění ze šíření tzv. proruských narativů. A to je, zda zpráva vyznívá pro Rusko pozitivně. Pokud někdo chce zprávu, která vyznívá pro Rusko pozitivně, sdělit bez obvinění z šíření proruských narativů, musí k ní dodat „kontext“, tedy ji bagatelizovat a vyložit ji tak, aby pozitivní vyznění zaniklo, případně ji doplnit jinými zprávami, které pro Rusko vyznívají negativně.

Foltýnova analýza nepřátel

Opět citace ze Slavonic: „Velmi často to jsou lidé, kteří jsou nešťastní, zapšklí, zahořklí, smutní, opuštění anebo prostě mají jen životní smůlu. Nebo jsou to prostě jenom svině. (smích) Všichni tihle se domnívají, že pokud neuspěli v tomto systému, který je svobodný, který primárně preferuje samostatnost, odpovědnost, pracovitost a pokud možno poctivost, tak pokud v tomto systému neuspěli, tak možná by mohli uspět v systému, který na prvním místě preferuje loajalitu.

To je systém ruský, to je systém čínský, to je systém autokratický. A pokud existuje systém, ve kterém by možná nebyla potřeba vaše úspěšnost, schopnost, inteligence nebo pracovitost, ale stačila by vám loajalita, tak by pro tento typ lidí možná skutečně byl výhodnější. Oni vůbec nechápou, že v tom systému je špatné úplně vše. A u nich by to začalo. Ale předpokládají, že by jim přesto mohl vyhovovat. Anebo se prostě chtějí jenom mstít těm úspěšnějším.“

Foltýnova slova jsou bezpochybná. Totiž nevyjadřují žádné pochyby o systému vlastním. Ve slovech koordinátora strategické komunikace, který prohlašuje, že tento systém je svobodný, preferuje samostatnost, odpovědnost, pracovitost a poctivost, není ani náznakem zmíněna možnost, že by tento systém takový být nemusel. Není požadován žádný důkaz, žádná statistika, žádná metrika, podle které by se to, co Foltýn požaduje, měřilo, zda slova odpovídají skutečnému stavu. Stejně tak u loajality, kde Foltýn také nezmiňuje možnost, že by loajalita mohla být hodnocena výše než schopnosti i v našem systému.

Příkopy

„Z toho co jsem vyjmenoval, ti, kteří jsou svině, ti už se stali nepřáteli svého vlastního státu. A bohužel, tam je potřeba ten příkop. Ti, kteří jsou pouze zahořklí, smutní, opuštění anebo prostě mají smůlu, těm ještě by pořád mělo jít pomoct. Dokonce jsme povinni jim pomoct. Pokud to ovšem jde. A tam, kde na to už není čas, tam je potřeba karanténa. A to je ten hluboký příkop.“

Myšlenka hlubokého příkopu není nová. Slova Otakara Foltýna jako by z oka vypadla těm, která před lety hlásal cestovatel Daniel Přibáň, ovšem nikoliv z pozice vytvořené vládou. „Je potřeba nastavit tu hranici. Musíme ten příkop vyhrabat pořádně hlubokej a ty nejhorší za něj vyhnat. Většina lidí pak tam s nima nebude chtít bejt,“ uvedl v podcastu NKCJ i na sociálních sítích.

Víra

Foltýn vyzývá přítomné, aby se z nich stali de facto kazatelé, šiřitelé víry. „Pokud zároveň my sami nechceme rezignovat na pravdu, tak ji musíme šířit,“ je citát až náboženský.

Strategická komunikace je propaganda pod jiným názvem

Kritika Otakara Foltýna se točí okolo termínu komunikace. Tedy že Foltýn nemá žádné zkušenosti, profesní ani teoretické, s komunikací s veřejností. Je ale nutno podotknout, že Foltýn je koordinátorem strategické komunikace.

Jak upozornil zakladatel Společnosti pro obranu svobody projevu Daniel Vávra, strategická komunikace je pojem, který znamená něco jiného, než by se na první pohled zdálo. V knize náčelníka generálního štábu Armády ČR Karla Řehky je výslovně napsáno: „Výraz strategická komunikace zní uším naší moderní západní demokratické společnosti zajisté lépe než slovo propaganda.“ A: „Dalo by se tedy říci, že jde také o proces účinného vedení propagandy (za předpokladu, že se oprostíme od dnešního negativního vnímání tohoto slova). I když to z důvodů politické korektnosti i ryzího pragmatismu takto nikdo nechce pojmenovat.“

Základem propagandy je, že je k vlastnímu systému či režimu nekritická – a naopak k režimům prohlášeným za nepřátelské je kritická extrémně, bez možnosti uznání jakéhokoliv pozitiva. Pokud se Foltýn řídí touto definicí strategické komunikace (tak jak ji nedokázala definovat Helena Langšádlová), plní svou funkci. Nicméně, pak je namístě otázka na vládní činitele, proč považují za správné a nutné, aby byli čeští občané vystaveni propagandě. A proč považují za nemístné o této propagandě a jejich šiřitelích pochybovat, když to v případě obyvatel „nepřátelských“ států naopak podporují.

Nabízí se vzpomínka na slavný seriál Jistě, pane ministře, kde Humphrey Appleby vysvětluje ministrovi, že pouze nedemokratické státy před svými obyvateli věci tají. „My to pouze demokraticky nezveřejníme,“ ukáže Jimu Hackerovi rozdíl v názvosloví, který ovšem v seriálu funguje na mnoha dalších místech.

Dopis na podporu

Foltýnův úkol ilustruje dopis na jeho podporu, v němž se píše: „Změna přišla až s Otakarem Foltýnem. V roli koordinátora strategické komunikace otevřeně mluví o závažnosti hybridních útoků, o riziku morálních selhání a o způsobech obrany proti těmto hrozbám. Tím ovšem ukazuje pravou povahu proruských aktérů v českém veřejném prostoru, tancujících podle ruských not, a ti mu za to vyhlásili boj. Od obskurních stran a spolků až po rádoby ctihodné politiky všichni nyní žádají jeho hlavu, čímž se ovšem sami demaskovali jako ruské loutky a jen potvrdili závažnost Foltýnova poselství.“

A signatáři pokračují: „Nemá-li Česko prohrát hybridní válku a spadnout do chřtánu obnovované ruské říše, nesmí prohrát tuto bitvu o pravdu a svědomí. Podporujeme proto vládu v její současné linii strategické komunikace a vyjadřujeme plnou podporu panu Otakaru Foltýnovi, který ji výtečně reprezentuje a provádí.“

Jedním ze signatářů je principál Divadla Na Jezerce, Jan Hrušínský, který vládě dokonce vzkazuje, že „na tohle jeden Foltýn nestačí!“ A že Foltýnovi musí pomáhat. „My, co jsme vás volili, jsme s vámi. Ale nemohli byste být taky trochu s námi?“ dožaduje se Hrušínský s hrozbou, že jinak budou preference „proruských uskupení stoupat“.

„Ale to přece nejsou jen tihle nejprofláknutější dezinformátoři. Co různé televizní a rozhlasové Rady, ve kterých stále nerušeně ovlivňují české volební preference lidé dosazení před časem Babišem, Zemanem a Okamurou? XTV proruského dezinformátora a radního ČT Xavera Veselého? Co nenápadné působení většiny televizních zpravodajství? Nebo už všech? Co noviny a weby Babišova – byť prodaného – mediálního impéria? Co všechna ta Echa24 a další a další demokraticky se tvářící strašáci. Ne, na tohle vážně jeden Foltýn nestačí,“ uvádí Hrušínský. Neříká, co by se zmíněným mělo dělat, ale tato otázka visí ve vzduchu. Každopádně, z dopisu podepsaného osobnostmi je zřejmé, že tu je část společnosti, která vyžaduje, aby vláda na svých občanech praktikovala propagandu, a to pro uspokojení zájmů svých voličů.

DÉJÀ VU: Kdo se liší, ten je sviňák

Bezpečnostní analytik Jan Schneider k tomu poskytl pro ParlamentníListy.cz obsáhlejší vyjádření:

Toto je proslulý bonmot básníka Andreje, vulgo Nikolaje Stankoviče, charakterizující dobu, kterou část tehdejší avantgardy, když po změně režimu bleskově stanula opět v čele, uzákonila jako zločinnou. A tak se stalo, že se nestalo skoro nic. Tedy kromě podstatných a rozsáhlých majetkových změn, což je podle některých politologů jedním ze základních definičních znaků revoluce.

Po pětatřiceti letech kádrování a lustrování tak máme na Pražském hradě komunistického rozvědčíka Petra Pavla. A jelikož platí, že podle zpěvu poznáš ptáka, podle řevu lampasáka, do funkce vládního koordinátora strategické komunikace, ať už se tím myslí cokoliv, byl jmenován plukovník Otakar Foltýn.

O lidech, kteří nesdílejí jeho názor, prohlásil v podstatě, že jsou buď frustrovaní, anebo to jsou „prostě svině“, kteří „se stali nepřáteli svého vlastního státu“.

Kritika této Foltýnovy nehoráznosti od té důstojné části veřejnosti byla formálně završena dopisem Iniciativy „Ne základnám“ premiérovi české vlády, v němž je Foltýnovo jednání právně kvalifikováno jako důvodné podezření ze spáchání přestupku (dle § 7/1a zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích), protože Foltýn nejméně ve třech případech hrubě urazil účastníka shromáždění a veřejně označil 4,5 % občanů České republiky za „svině“. Z pohledu Listiny základních práv a svobod došlo k napadení článku 3, zaručujícího základní práva a svobody všem (zde: bez rozdílu politického či jiného smýšlení), přičemž nikomu nesmí být způsobena újma na právech pro uplatňování jeho základních práv a svobod.

Foltýn však našel své explicitní zastánce z řad údajných „osobností veřejného života“, kteří na jeho podporu sepsali pamflet, v němž se obávají, že Rusové vedou hybridní válku o jejich mozky, aby svobodu a demokracii dobrovolně vyměnili za chaos, nedůvěru k vlastní zemi a příchylnost k Moskvě (přesněji řečeno, u některých z těchto „osobností“ příchylnost opětovnou).

Pamfletáři explicitně souhlasí s formou i obsahem Foltýnových výroků, s hloubením příkopů mezi lidmi kvůli politickým názorům a oddělením některých kvůli tomu dokonce do „karantény“.

Tyto neblahé skutečnosti vyvolávají ty nejhorší duchy minulosti. Například ty druhorepublikové. Václav Bělohradský (Czech soft power, 15.9.2011, Právo) uvedl dva výroky, charakterizující onu dobu. Jaroslav Durych tehdy napsal: „Národ musí být očištěn: Nikdy už naše země nesmí býti hadí slují studených ďáblů… bezpečným pelechem kuplířů a travičů.“

A Ladislav Jehlička: „Zalezte do skrýší jako netopýři… vyjdete-li očištěni – budou tu pracovní tábory. Ale teď mlčte, mlčte, mlčte!“

Jan Rataj (Druhá republika, 14.2.2008, ČT24) vzpomněl ještě dalšího Durychova výroku: „Jen a jen katolictví má právo, jen katolictví musí vládnout či poroučeti, určovati, vésti, mluviti a tvořiti. Všechno ostatní musí být velmi uctivě a pokorně zticha, chce-li, aby vůči tomu byla zachována tolerance. Stát se musí dostati pod protektorát katolictví.“ --- Stačí nahradit „katolictví“ pojmem „liberální demokracie“, a jsme hned doma.

Hejno Foltýnových zastánců, jako by bylo zachváceno zlými duchy, eskaluje společenské napětí a evokuje jinou příšernou chvíli našich dějin, kdy v době procesu se Slánským zaznělo „psovi psí smrt“.

Náfuka a nedovzdělanec Foltýn se nechal slyšet: „Nejsem Ježíš, ale jestli mě také na konci ukřižují, měl by za mnou zůstat kus práce.“ Doporučuji nekřižovat, ale nakopat do šimpánu. Ostatně Solidarność v Polsku také začala tím, že Lech Wałęsa dal strategicky komunikujícímu odborovému předákovi pěstí ... a bylo.

Psali jsme: „Sv*ně. Stojím si za tím.“ Foltýn pokračuje v častování části Čechů Profesor Keller: Troll, zombík, proruská špína. Jste režimu nepohodlní? Nejste lidé „Omévat přirození vlažnó vodó!“ Foltýnova nervozita poroste, vyjádření budou stupidnější a vulgárnější. Hodnocení historika Fidlera „Takhle mluvili nacisté, když převzali moc.“ Miloš Zeman Foltýna nešetřil