„Radši ženě koupím kytku.“ Z cen v cukrárně na jihu Čech spadla brada i Pražákům

16.04.2026 17:44 | Reportáž
autor: David Hora

Kávové zrno za 155 korun, likérová špička za 115, zákusek ve tvaru pistácie za 229. I takové ceny jsme objevili v některých vyhlášených cukrárnách, kavárnách či dalších podnicích na jihu Čech. „Dřív bych si za tu cenu dal v hospodě svíčkovou…,“ vyslechli jsme například. Našli jsme ale i místa, kde ještě mají třeba kremroli za 28 nebo špičku za 32 korun. V nabídce vyhlášené pražské cukrárny s dlouholetou tradicí, jsme pak viděli kremroli za 95 korun nebo věneček za 145 korun.

Vzít třeba po vysvědčení vnoučata do cukrárny? Ne všichni prarodiče si to dnes zřejmě mohou dovolit. Rozhodně tedy ne do jakékoliv cukrárny. I na toto téma jsme se bavili s lidmi v ulicích Českých Budějovic. Nahlédli jsme jak do cukráren či kaváren, které můžeme minimálně podle cen směle označit za „luxusní“, tak i do těch, které bychom i v dnešní době vzhledem k cenám označili za „lidové“. Vyzpovídali jsme i paní, která v jedné takové prodává.

Prošli jsme hned několik míst, kde nabízejí opravdu „vymazlené“ zákusky. Viděli jsme například „Garden sacher“ za 149 korun, nebo „Sněhurku“ za 139 korun. Jinde jsme pak zase objevili například zákusek v podobě pistácie či manga. Cena? 229 korun. Na dalším místě se na nás usmívalo zase jiné „mango“, tentokrát za 170 korun. Kávové zrno bylo za 155, likérová špička za 115 korun. Nechyběly ani opravdu velmi netradiční zákusky, například ve tvaru houbičky na nádobí za 155 korun. Za 250 korun byl pak „kaktus“.

„Spousta lidí má zájem o ty jako extravagantní zákusky, že je to už na pohled krásné. Takže třeba houbička. Nebo klasiku, špičku si dávají většinou starší lidi, ta je hodně oblíbená. I ty ovocné, to také frčí, třeba mango, to jede hodně i ta jahoda,“ prozradila nám slečna za pultem s tím, že například právě jahoda je s proseccem. Podle jejích slov si zákazníci na ceny nestěžují. „Nemají s tím problém,“ říká.

„Občas sem zajdeme s dětmi. Je to drahé, ale za odměnu…,“ usmívala se žena, kterou jsme potkali venku.

„Jen jsem nakoukl a nevěřil jsem,“ ulevil si muž, kterého jsme odchytili, jak vychází z dalšího místa, kde nabízejí luxusní zákusky. „Chtěl jsem překvapit manželku. Máme výročí. Ale za tohle by mi asi spíš vynadala,“ smál se s tím, že raději tradičně koupí nějakou pěknou kytku.

Co říkají na dnešní ceny některých zákusků a dezertů, jsme se pak ptali i dalších lidí v ulicích jihočeské metropole.

„Za dvě stovky? Za to bych měl dřív v restauraci svíčkovou,“ obrazně se chytal za hlavu starší muž, když jsme mu přiblížili ceny a dodal: „Někde možná i dneska… Oběd v meníčku by za to byl leckde určitě,“ pokyvoval rozhodně.

A tak jsme se rovnou podívali namátkou do denního menu českobudějovické vyhlášené pivnice na českobudějovickém náměstí. A opravdu. V ceně některých zákusků si dnes můžete dát i oběd. Objevili jsme například výpečky z krůtího prsa s listovým špenátem a bramborovými knedlíky za 187 korun. Za stejnou cenu byl pak v dalších dnech například Pelhřimovský řízek z vykostěné vepřové pečeně, zapečený v domácím bramboráku se salátem z kysaného zelí.

Vzpomínky na dětství… Kremrole, punčáky, indiánky…

Nahlédli jsme ale i do cukráren, kde si zákazníci ještě stále mohou dát „tradičnější“ kousky za „lidovější“ ceny. Jednu z v ulici hned vedle českobudějovického náměstí Přemysla Otakara II., prý pamatují už desítky let. Ve vitrínách jsme tady objevili například kremroli za 28 korun, za stejnou cenu i indiánka, špičku za 32 korun nebo takzvanou střechu za 40 korun. O dvě koruny levnější je kokoska, kokosová roláda vyjde na 34 korun.

Podobnou cukrárnu, i když přece jen o trošku dražší, ale pořád ještě za poměrně „lidové“, jsme našli i v další uličce, která vede pryč z centra města. „Já jsem tady začala pracovat až jako prduch (dříve se tak říkalo pracujícím důchodcům). A už jsem tady sedm let,“ usmívala se na nás za pultem Hana Kusová, na které je na první pohled patrné, že ji práce opravdu baví. A hned se rozpovídala.

„U nás nejpreferovanější zákusky jsou kardinálovy řezy. To je bezlepkový zákusek z lehkého piškotového těsta a je plněný šlehačkou, s jemně kávovou příchutí. Likérky, také bezlepkové. Kremrole. Jsou dělané z másla, těsto je také dělané u nás ve výrobně, nekupuje se. Všechno je to ruční výroba. Používají se pravá vajíčka, žádné směsi. Jsou tam čerstvé bílky,“ popsala nám. Kremrole nabízí cukrárna za 28 korun. Například větrník tady vyjde na 68 korun, višňová roláda na 59 korun.

Do „drahých“ cukráren prý paní Hana nechodí. „Spíš mi vadí to, co se prodává v takových těch různých řetězcích, kde to na vás volá už od dveří, že je to z rostlinných tuků, že to tam leží trošičku déle a ta chuť tomu také neodpovídá,“ míní.

I tady jsme se samozřejmě zeptali na názor zákazníků.

„Mám rád takové ty obyčejné, pravé zákusky,“ prozradil nám Václav Bumba, který si u paní Hany hned pár kousků vybral.

„Byla jsem i v dražších cukrárnách, spíš na zkoušku. Neoslnilo mě to ale. Miluji tradiční české zákusky, jaké byly dřív. Nedám dopustit na laskonku. Takovou, jakou si pamatuji z dětství. Když jsou v krému cítit oříšky,“ zasnila se žena, kterou jsme oslovili před jednou z „lidových“ cukráren, jak jsme si je sami pro sebe označili. Představila se jako Zuzana a byla tak ochotná, že pro nás zavzpomínala. „Když jsem chodila do školy, brali mě do cukrárny vždycky babička s dědou za vysvědčení. Nebo když jsem měla narozeniny. Asi ani tehdy to pro ně nebylo levné, byli už oba v důchodu. Ale dneska? Kdybychom vyrazili jako tehdy ve třech a dali si třeba, jak říkáte, tu pistácii, tak by tam jen za to nechali skoro 700. Pochybuji, že by na to v tom případě měli,“ zamyslela se.

Věneček za 145, balíček pěti kremrolí za 475 korun…

Zajímala nás i, co je například v nabídce vyhlášené pražské cukrárny s dlouholetou tradicí. Na jejích stránkách jsme viděli třeba věneček za 145 korun, rakvičku se šlehačkou za 88 korun nebo kremroli za 95 korun.

Nakoukli jsme i do nabídky online supermarketů. V jednom z nich si můžete objednat například balíček po pěti kremrolích. Cena? 475 korun. Nutno podotknout, že jsou právě z vyhlášené tradiční pražské cukrárny. Nechybí upozornění, že se jedná o prémiovou kvalitu. Našli jsme i levnější varianty, od jiného dodavatele, například balíček o čtyřech kremrolích, z jiné cukrárny, za stovku. Balíček o čtyřech laskonkách vyšel na 110 korun. Krabička věnečků, také o čtyřech kouscích, opět od dalšího vyhlášeného cukráře, byla v nabídce za 310 korun.  

Psali jsme:

Klobása za 140, kolotoč za 70. Velikonoční trhy v Krumlově překvapily cenami
„Šel do koše.“ Co skrývá velikonoční mazanec ze supermarketů
Vidlák: Tady už končí sranda. Babiši, konej
„Děkuju panu profesoru Nutelle.“ Babiš se vysmál Fialovi

