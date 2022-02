„Rambo“ Lipavský: Všichni mu šli na pomoc. Ale ukázal se problém

reklama

„Ochranu hlavy, očí, těla, tu nemají vojáci a další osoby, které se pohybují v rizikových místech pro srandu králíkům, ani pro objektivy, ale z jasně daných důvodů. Málokdo vypadá, že by mu to slušelo, o to přece nejde, to jen naprostý ignorant o tom napíše stupidní článek,“ mínil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

K Lipavskému se připojil také bývalý premiér Mirek Topolánek se vzkazem, že by posměváčkové při návštěvě Ukrajiny „srali olej už v tom vrtulníku“. Ozval se také bývalý ministr vnitra Jan Hamáček, který svou fotku příliš nekomentoval.

V blembákové twitter-bitvě se připojuji k týmu Lipavský a vzkazuji většině posměváčků: Vy byste srali olej už v tom vrtulníku. Tímto považuji konverzaci za uzavřenou.? pic.twitter.com/XFC8CD0sjl — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) February 8, 2022

Jen příspěvek do aktuální debaty… :) pic.twitter.com/QGowtjXS7p — Jan Hamáček (@jhamacek) February 8, 2022

Z novinářů fotky v helmách přidali bývalí váleční zpravodajové Michal Kubal a Jakub Szántó. „Přilba není módní doplněk. Přilba má ochránit hlavu, víme? No, a v bojové zóně to je celkem potřeba. O dost víc než vypadat chic. Ví Michal Kubal, ví Jan Lipavský a vědí i další, kteří v nějaké byli,“ poučoval Szántó.

Prý tu teď jede nějaká vlna humorů kvůli helmě a vestě. Tak já přidám, snad pobaví neméně: pic.twitter.com/I0ijMbCHfG — Michal Kubal (@MichalKubal) February 8, 2022

Přilba není módní doplněk. Přilba má ochránit hlavu, víme? No, a v bojové zóně to je celkem potřeba. O dost víc než vypadat chic. Ví @MichalKubal, ví @JanLipavsky a vědí i další, kteří v nějaké byli. pic.twitter.com/k2HVuIyEb2 — Jakub Szántó (@JakubSzanto) February 8, 2022

Ne všichni ti, kteří chtěli Lipavského podpořit, však měli fotky ve vojenských helmách, a tak si zřejmě řekli, že stačí fotky ze stavby. „Kdo z politiků nemá fotku v helmě a vestě, ať hodí kamenem. Není to o stylové fotce, ale o bezpečnosti. Zásadní je, co je za tím,“ podporovala Lipavského předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Na obranu svého člena v helmách na stavbu přispěchali další, například poradce pražského primátora Martin Štěrba, který se chlubil inspekcí na Nové Palmovce. K jeho fotce se připojil tiskový mluvčí Pekarové Martin Churavý a vedoucí primátorových poradců Jiří Hoskovec s výkřikem „Slava Ukrajině“.

Kdo z politiků nemá fotku v helmě a vestě, ať hodí kamenem. Není to o stylové fotce, ale o bezpečnosti.



Zásadní je, co je za tím. #jesuisLipavsky #jesuisUkrajina pic.twitter.com/9y7yLGRFY1 — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) February 8, 2022

Helmy sluší málokomu, důležitý ale je, že slouží. S touhle jsem před časem vyrazil na prohlídku Nové Palmovky.??‍??#jesuisLipavsky #jesuisUkrajina pic.twitter.com/fYSMlCkc0u — Martin Štěrba (@sterbamartin) February 8, 2022

Moderátor podcastu Insider Tomáš Jirsa byl ovšem toho názoru, že dělat si přiměřenou legraci z toho, co politici dělají a jak u toho vypadají, je v pořádku. „Pokud někomu přijde, že je fajn dělat si legraci jen z Schillerové a ne z Lipavského (nebo naopak), tak to je smutné. Zvlášť u novinářů,“ doplnil.

Já bych řekl, že dělat si přiměřenou legraci z toho, co politici dělají a jak u toho vypadají, je v pohodě. Pokud někomu přijde, že je fajn dělat si legraci jen z Schillerové a ne z Lipavského (nebo naopak), tak to je smutné. Zvlášť u novinářů. — Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) February 8, 2022

„Chudák si užil trochu nezaslouženého shitstormu, protože jak se přiblížíte frontě, tak to na vás prostě navlečou. Ale připomnělo mi to, jak sem už kdysi v Afghoši říkal Sašovi Vondrovi, ať hlavně nenechá vojáky narvat mu na hlavu helmu, že to fakt nevypadá dobře,“ vzpomínal editor Matyáš Zrno ze CNN Prima News, který má zkušenosti z afghánského Lógaru.

Chudák si užil trochu nezaslouženého shitstormu, protože jak se přiblížíte frontě, tak to na vás prostě navlečou. Ale připomnělo mi to, jak sem už kdysi v Afghoši říkal Sašovi Vondrovi, ať hlavně nenechá vojáky narvat mu na hlavu helmu, že to fakt nevypadá dobře ??‍>? pic.twitter.com/wxtXN8QkTH — Matyas Zrno (@MatyasZrno) February 8, 2022

Kvůli tomu, že „mlčel jak hrob“, se do poslance ANO Patrika Nachera pustil falešný účet se jménem Jaroslava Faltýnka a osočil ho, že z něj šikana udělala „sadistického psychopata, který se mstí na ostatních“.

„Anonymní koště – jedna fotka a už je ze mě sadistický psychopat. Což mi připomnělo, jak to tu chodí: Ironie, urážky na Babiše a další politiky z ANO za cokoliv, u čehokoliv, 24 hodin 7 dní v týdnu jsou v pořádku. Sranda z pirátského ministra Lipavského – co si to dovolujete a následuje vlna urážek,“ posteskl si.

Anonymní koště – jedna fotka a už je ze mě sadistický psychopat. Což mi připomnělo, jak to tu chodí:

Ironie, urážky na Babiše a další politiky z ANO za cokoliv, u čehokoliv, 24/7 = ?

Sranda z pirátského ministra Lipavského = ? ??

Co si to dovolujete a následuje vlna urážek ??‍>? https://t.co/2MEoTqrTcJ — Patrik Nacher (@PatrikNacher) February 8, 2022

