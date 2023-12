„Republika“ špatná, „Česko“ dobré. Ministr vypustil myšlenku. Co dostal zpátky, se mu nelíbilo

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) tvrdí, že by Češi konečně měli v co největší míře používat v zahraničí název Česko. Ostatní státy jako Slovensko nebo Německo taky používají zkrácené názvy a my se lpěním na názvu Česká republika podle Dvořáka řadíme mezi státy jako KLDR nebo Doněcká lidová republika. Lidé Dvořákovi vzkázali, že by se měl raději věnovat důležitějším věcem.

článek Ministerstva zahraničí z roku 2016, že název Česko je už od roku 1993 oficiálním názvem naší země v databázi OSN spolu s druhým oficiálním názvem Česká republika. V roce 2016 se pak z rozhodnutí tehdejší české vlády jazykové mutace názvu Česko konečně dostaly i do jmenných databází OSN.

Česká republika tak podobně jako velká část jiných států může používat delší formální politický název, tak i kratší zeměpisný název, který je vhodný například v případě sportovních událostí nebo ve jmenných seznamech.

Právě častější užívání názvu Česko ministr pro evropské záležitosti navrhuje. „Nesmyslným lpěním na ‚republice‘ se řadíme ke KLDR, Laoské lidové republice nebo k Luhanské či Doněcké lidové republice. Tedy k zemím, které ve skutečnosti republikami nejsou. Skutečně demokratické státy používají běžně svoje krátké názvy – Německo, Slovensko, Dánsko, Švýcarsko… Mezi zeměmi NATO či EU jsme byli dlouhodobě jediní, kdo lpěli na permanentním zveřejňování svého politického uspořádání. Chválabohu už se to mění,“ napsal na síti X.

Lidé ale Dvořákovi vzkázali, aby se raději jako ministr zabýval podstatnými problémy. „Dělejte radši něco pořádného, ať si ten plat zasloužíte, maňásku. Do jaké role se to proboha pasujete? Nechte to jazykovědcům a skutečným politikům. Vy jím nejste. Připomínáte mi chytrolína sebestředného, starého Železného. Už tenkrát horoval pro Česko, jako by na tom svět stál,“ napsal Milan Vlk.

„Lépe vyjádřit naprostou zbytečnost vaší ministerské funkce by snad už ani nešlo,“ reagovali další.

Dvořák ale všem kritikům vysvětlil, že to není jeho pracovní náplní, a protože má aktuálně mezi vánočními svátky volno, může se zabývat tématy, které ho zajímají a psát o nich na sociální sítě.

„Mám dovolenou. A jako občan naší země také právo na nějaký názor. Nebo mi to snad chcete upřít?“ reagoval ministr pro evropské záležitosti.

