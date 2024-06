„Rusové? Na pražském letišti?“ Do potlesku policii za zadržení útočníků padla pochybnost

reklama

Kvůli sobotní potyčce na Staroměstském náměstí v Praze policie prověřuje čtyři cizince. Policisté uvedli, že čtveřici zadrželi na pražském letišti. Policie je podezírá z několika trestných činů.

Podle informací napadli rusky mluvící lidé dobrovolníky vybírající v centru metropole peníze na pomoc Ukrajině u stánku organizace Prague Maidan.

„Navzdory útoku Rusů na naše hrdiny jsme prokázali odolnost a odvahu. Díky vaší podpoře byli pachatelé zadrženi. Pro nenávist není místo, jen pro laskavost a podporu!“ uvedl účet Intermarium 24, který o incidentu informoval na sociální síti X.

BREAKING ???? Czech police have arrested russians at Prague airport who attacked volunteers raising money for Ukraine aid ???? pic.twitter.com/gZCHNFmMHe — Intermarium 24 (@intermarium24) June 3, 2024

Pod příspěvkem se rozhořela diskuse plná emocí.

Ministr vnitra Víta Rakušan policii za akci poděkoval. „Díky. Zákony u nás platí pro každého,“ napsal na sociální síti X.

Jemu ale lidé doporučili, že právě on by měl mlčet. Na to si Rakušan postěžoval, že by šlo o cenzuru.

„Dobrá práce,“ vzkázal české policii kavárník Lukáš Valenta.

Tak snad si vyslouží mimo jiné i zákaz vstupu do EU, zadoufal i Jiří Hlaváč.

Za zadržení ruských agresorů policii tleskali i další. „Zatčení skřeti jsou dobří skřeti. Mrtví orkové jsou ještě lepší,“ uvedl diskutér. Za orky označují Ukrajinci Rusy. Tito skřeti jsou rasa z Tolkienova Pána prstenů, jsou vykreslováni jako hloupí a násilničtí primitivové.

„Zavřete je a po odpykání trestu je deportujte,“ zaznívaly rady, jak s Rusy zadrženými českou policií naložit.

Podle Novinek na sebe účastníci konfliktu křičeli rusky a ukrajinsky. Jeden z lidí pak německy tvrdil, že je Němec. Účastníci se také bili deštníkem.

„S ohledem na právě probíhající prověřování celé věci nebudeme nyní k případu poskytovat žádné bližší informace,“ uvedla na platformě X policie.

2/2 S ohledem na právě probíhající prověřování celé věci nebudeme nyní k případu poskytovat žádné bližší informace. #policiepha — Policie ČR (@PolicieCZ) June 3, 2024

„Vynikající. Špatní lidé v jakékoli skupině, kteří ovlivňují její pověst, by měli čelit tvrdým trestům a naprostému odmítnutí - jako opak toho, jak byli Mike Brown a George Floyd omlouváni a dokonce objímáni,“ vyjádřil názor jiný uživatel.

Zazněly však i pochyby, že jsou zadržení cizinci Rusové: „Ruští občané (s výjimkou těch, kteří mají povolení k trvalému pobytu) nemohou letět přes pražské letiště. Je tedy zřejmé, že tito turisté nejsou ruské národnosti,“ zněla následující reakce.

„Nemalá část Rusů si myslí, že jsou páni světa. Machrují, roztahují se, všemu chtějí šéfovat. Divím se všem, kteří je zbožňují. Neopřeli by si o ně ani kolo a museli by mít hodně ohlý hřbet. Čest všem výjimkám a těm, co mají odvahu s tím bojovat,“ stalo v komentáři.

Česká televize na svém webu informovala, že podle advokátky Kláry Kalibové se útočníci mohli dopustit předsudečného trestného činu. Hrozí jim tak až tři roky za mřížemi a zákaz pobytu v Česku. „Není to první podobný případ. Ukrajinci a lidi podporující Ukrajince se v České republice v současné době stávají terčem předsudečných trestných činů velmi často,“ popsala Kalibová.

Už více než rok a půl nesmí do Česka vstupovat Rusové ani se schengenským vízem. Rusové ale umějí zákaz obejít. „Většinou to bývá pozemní cestou, z jiného státu, například z nějakého sousedního státu, z Německa a tak dále,“ uvedla vedoucí oddělení komunikace s médii ministerstva zahraničních věcí Mariana Wernerová.

