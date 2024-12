„Rusové vedou válku proti Vánocům,“ plácnul americký novinář, přišla studená sprcha

Publicista Lindsay Graham se na sociálních sítích prezentuje jako jediný americký reportér, který od roku 2022 vysílá každý den živě z Ukrajiny. Natočil video, které ukazuje, jak se lidé sužovaní válkou scházejí např. ve Lvově a zpívají koledy.

A hned pokračoval.

„Naštěstí se na západní Ukrajině, navzdory sovětskému útlaku, lidé pevně drželi své víry. Ve Lvově nejsou Vánoce jen dnem – je to celá sezóna. Týdny po Štědrém dnu se lidé zdraví na chodnících a v obchodech a kavárnách nikoli ‚ahoj‘, ale slovy: ‚Kristus se narodil!‘ a s odpovědí: ‚Sláva mu!‘ Vážně, takhle se mluví v ulicích západní Ukrajiny!“

To podle Grahama dokazuje, že dříve Sověti a dnes Rusové se snaží zničit ukrajinskou kulturu a víru. Kdysi prostřednictvím KGB, dnes s pomocí ukrajinských dronů a severokorejských vojáků.

„Ptám se tedy: Američtí křesťané, vnímáte? Budete stát na straně Ukrajiny – národa, který stále zpívá o Kristu v barech a hájí svobodu – nebo přimhouříte oči, zatímco Rusko prohlašuje, že je svaté, a snaží se to všechno znovu zničit?“ zeptal se. „Není to válka o území, ale o víru, tradici a ducha Vánoc jako takových,“ dodal..

Hned dodal, že při svých cestách po Ukrajině v posledních třech letech zjistil, že ukrajinský duch národa, jehož se Rusové pokusili zadupat do země, se pod ruským tlakem ve skutečnosti probouzí a zvedá hlavu.

1/ Watch this clip from Lviv, Ukraine: a bar filled with people singing vibrant carols about the birth of Christ.

This is commonplace in Lviv, but you’d be hard-pressed to find such a spontaneous scene anywhere else in our modern world—and definitely not in Russia.

Here’s the… pic.twitter.com/FuXvWthJM0 — JP Lindsley | Journalist (@JPLindsley) December 18, 2024

V diskusi pod Grahamovým příspěvkem zaznělo, že publicista jen využívá neznalosti lidí o zažitých tradicích.

„Ze všech způsobů, jak to zarámovat nebo vyžádat si americkou podporu, je tohle jeden z nejbláznivějších, nebudu lhát,“ padlo v odpovědi s tím, že Sověti skutečně chtěli rozdrtit vánoční tradici, ale fakticky dosáhli jen toho, že si Rusové své zvyky uchovali, jen přesunuli oslavy Vánoc na jiný den. A také upozornění, že ortodoxní církev je v Rusku de facto státní církví.

Of all the ways to frame this, or solicit American support, this is among the goofiest, not gonna lie.



Were you asleep for the last 3 decades and missed the unholy partnership between the state and Orthodox Church, or the Orthodox Chuch willing the ideological vacuum left by the… — Von Clownsewitz's War College (@vonClownsewitz) December 19, 2024

Americký vojenský analytik Tyler Weaver přidal ke Grahamovu vyprávění krátkou poznámku. „Představuji vám výrok roku,“ poznamenal právník ke Grahamovu provolání.

Ladies and gentlemen.



I present to you the take of the year. https://t.co/DE6NQy5Kvx — Armchair Warlord (@ArmchairW) December 19, 2024

