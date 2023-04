„Rusové zaútočí. Brzy.“ Ukrajinská protiofenzíva? USA překvapují

reklama

Jun Sok-jol se mimo setkání s Bidenem ve čtvrtek chystá přednést projev na společném zasedání Kongresu, jako první jihokorejský prezident za posledních deset let, a poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan již avizoval, že se americký prezident Biden chystá s jihokorejským protěškem hovořit zejména o oblasti kybernetické bezpečnosti, ekonomických investicích a partnerství v oblasti vzdělávání či oba státníci proberou konkrétní body týkající se odrazení Severní Koreji od jaderného zbrojení poté, co Pchjongjang zintenzivnil testy balistických raket, včetně letového testu mezikontinentální balistické rakety na pevné palivo, který poprvé provedl na začátku tohoto měsíce.



Kirby v té souvislosti hovořil o snaze o dosáhnutí mírového řešení a kompletní denuklearizace. „Aliance je i nadále odhodlána vést dialog s Korejskou lidově demokratickou republikou s cílem dosáhnout mírového a diplomatického řešení dlouhodobých rozporů a dosáhnout úplné denuklearizace Korejského poloostrova,“ uvedl a Jižní Koreu označil za skvělého spojence a přítele, se kterým bude Biden mimo bezpečnostní otázky chtít řešit i možnosti pokračování spolupráce týkající se obchodu, řešení změny klimatu, potravinové a energetické soběstačnosti či možnostem, jak by oba státy mohly spolupracovat při své snaze o pomoc Ukrajině.

Ohledně podpory Ukrajiny zaznělo, že již měla Jižní Korea napadené zemi přispět humanitární pomocí ve výši 250 milionů dolarů (přes 5,3 miliardy Kč). „Není to jen evropský problém. To, co dělá Putin na Ukrajině, je problém globálního charakteru,“ zmínil se Kirby, když upozornil, že Ukrajině pomáhají i země, jež jsou od ní tisíce mil daleko.



Zdali a jak budou chtít Jihokorejci i nadále pomáhat Kyjevu prý není otázkou, kterou by USA mohly a chtěly ovlivňovat. „Každý národ je suverénní, a proto si sám musí říct, zdali chce podpořit Ukrajinu a jak bude tato případná pomoc vypadat. Úlohou Spojených států ani zdaleka není to, aby se snažily vyvíjet tlak či přemlouvat ostatní národy, aby toho pro Ukrajinu dělali více či ji poskytovali odlišnou pomoc. Každá země si o tom rozhoduje sama a my to respektujeme,“ ujistil.



Napětí v indopacifickém regionu dle něj aktuálně nevyvolává pouze Severní Korea, ale také „agresivní a nátlakové chování“ Číny v Jihočínském moři a Tchajwanském průlivu. Biden se podle Kirby chystá jasně deklarovat, že „neexistuje žádný důvod“, aby toto napětí přerostlo v jakýkoli druh konfliktu. „Nic se nezměnilo na našem respektování politiky jedné Číny. Nic se nezměnilo na faktu, že nepodporujeme tchajwanskou nezávislost. Ale zároveň se také nic nezměnilo na faktu, že i nadále budeme poskytovat Tchaj-wanu obranné potřeby v souladu s naší společnou dohodou,“ přednesl stanovisko americké administrativy.



Koordinátor strategické komunikace v Radě pro národní bezpečnost Bílého domu taktéž zdůraznil nutnost udržení dialogu s pevninskou Čínou a ujistil, že se Biden chystá v blízké budoucnosti o vzájemných problémech mezi oběma zeměmi hovořit také s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Zmínil, že by USA nechtěly komunikaci s Pekingem jakoukoli upozaďovat, ale naopak by rády viděly komunikační kanály mezi oběma velmocemi ještě více rozšířené. Spojené státy by dle jeho slov chtěly, aby Čína začala opět hovořit s Washingtonem i otevření komunikačního spojení mezi armádami obou zemí, které bylo zaříznuto Pekingem kvůli někdejší demokratické předsedkyni americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové a její návštěvě Tchaj-wanu v loňském roce. „Chtěli bychom zkusit zjistit, jestli by šlo tento komunikační kanál znovu otevřít,“ podotkl Kirby s dodatkem, že právě období zvýšeného napětí v regionu je ten nejdůležitější čas pro vzájemnou komunikaci.



Oznámil, že s Čínou aktuálně probíhají rozhovory nejen o bezpečnostních a diplomatických otázkách, ale také o možné návštěvě Pekingu ministryní financí USA Janet Yellenovou. „Jsou tu rovněž značné ekonomické obavy mezi našimi státy, na které je také třeba se zaměřit,“ vysvětlil.



Přiznává přitom, že Spojené státy příliš netěší to, že se Peking začal sbližovat s Moskvou. „Sbližují se stylem, který se dosti oddaluje tomu, co pokládáme za cestu, jež přispává k míru a bezpečnosti. A to nejen v Evropě, ale po celém světě,“ uvedl Kirby a pokračoval s dodatkem: „Zvláště v tomto čase by se vážně nikdo neměl snažit pomoci Putinovi ve vedení jeho války či mu to tolerovat. Jasně že je tato válka o Ukrajině, ukrajinském lidu a násilí, které proti němu propuklo zcela ilegální a nevyprovokovanou cestou ze strany Ruska, ale je také o samotné suverenitě.“



Kirby zdůraznil, že tak ve válce na Ukrajině nejde jen o samotnou napadenou zemi, ale také o myšlenky zakotvené v Chartě OSN. „Rusko je také součástí Rady bezpečnosti a všechno, co Putin dělá – přinejmenším ta rétorická podpora, kterou nadále dostává od Číny – je v rozporu právě s těmito principy, které tyto dvě země, které jsou členy Rady bezpečnosti, podepsaly. Tady jde skutečně o samotnou suverenitu,“ pravil.

Spojené státy by podle něj chtěly, aby konflikt okamžitě skončil mírem. „Tady ve Spojených státech všichni souhlasíme s tím, že by tato válka měla skončit a měla by skončit okamžitě. A může okamžitě skončit, pokud Putin udělá správnou věc a pošle své jednotky pryč z Ukrajiny. Bohužel však to, co chce, je vytrvat v této válce. To on je ten, kdo zahájil invazi na Ukrajinu. Nezapomínejte, kdo je tady agresor – Ukrajina jím nebyla. Byl to Putin a Rusko,“ připomenul jasně Kirby a podotkl, že předtím ještě stále byly určité cesty na diplomatické řešení, ale Putin je před napadením Ukrajiny odmítl.



Putin prý není ochotný okamžitý mír podpořit. „Bombardoval jejich města, jejich energetiku, vodovody, zabíjel nevinné civilisty. Každý měsíc. A celou dobu se snaží získat schopnosti vrátit se k útoku na Ukrajině během jara. Všechno tedy značí, že právě Putin je tím, kdo chce ve válčení vytrvat. Takže, s veškerým respektem, samozřejmě, že chceme mír. Chceme, aby tato válka už skončila,“ vyřkl.



„Pokud Rusko přestane bojovat, skončí válka. Pokud přestanou bojovat Ukrajinci, skončí Ukrajina,“ rekapituloval americký představitel, proč není možné, aby USA zastavily svoji pomoc pro Ukrajinu, jestliže se nebude chtít na míru podílet i Rusko.



USA chtějí dle něj podpořit jakékoli mírové jednání, nelze však, aby napadené zemi velmoci dali ultimátum a přinutili ji ke krokům, s nimiž nebude souhlasit. „Mír pro Ukrajinu bez Ukrajiny“, tak dle Kirbyho to jednoduše dělat nelze.

Právě pomoc Ukrajině ve schopnosti se bránit, má mít do budoucna tu možnost, že jakmile se obě strany konfliktu posadí k jednacímu stolu, bude moci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj o míru podle Kirbyho vyjednávat s Ruskem „ze silné pozice“.



„Řeknu to ještě jednou: Spojené státy jsou extrémně a striktně přesvědčené pro mír a pro ukončení této války. Ale musí to být učiněno stylem, který bude v souladu s přáním a perspektivou prezidenta Zelenského a ukrajinského lidu,“ uzavřel Kirby se shrnutím, že by mírový plán pro Ukrajinu měl být tvořen se souhlasem Ukrajiny.

Že se Rusko chystá nadále pokračovat ve válčení, zaznělo z úst Kirbyho předtím také v jeho rozhovoru pro server Voice of America. Podle něj se nyní na jaře, s tím jak se bude zlepšovat počasí, dá očekávat, že Rusové budou chtít v některých oblastech přejít do ofenzívy. „Nevíme přesně, kde a jak to udělají. Ale chceme se ujistit, že jsou Ukrajinci schopni se proti tomu lépe bránit, a pokud se rozhodnou pro vlastní ofenzivní operace, že mají schopnosti je provádět,“ doplnil k páteční konfereci v německém Ramsteinu, kde se hovořilo o nutnosti zaměřit se v dodávkách pomoci Ukrajině především na protivzdušnou obranu a v oblastech logistiky a dodávek munice.



Ukrajinci dle něj potřebují posílit boj kombinovanými zbraněmi, aby dokázali Rusům odolávat při soubojích v otevřeném terénu. „To vyžaduje obrněnou techniku, dělostřelectvo a protivzdušnou obranu,“ připojil a zdůraznil nepostradatelnost dobré logistiky, jelikož ta je „skutečně životodárnou silou každé armády v poli“. Právě tyto aspekty tedy nyní musí být v popředí zájmu.

