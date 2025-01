„Skartovat Bidenovu politiku“. Trump chce své hlavní téma předvést hned v prvních dnech

Anketa Chcete, aby se koalice STAČILO! dostala do Poslanecké sněmovny? Chci 93% Nechci 5% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 9969 lidí serveru Politico svůj první týden v Bílém domě využít právě k tomu, aby svým příznivcům ukázal, že se mu daří naplňovat jeho hlavní téma v podobě imigrace. „Je však nepravděpodobné, že by hned mohl splnit některé ze svých největších a nejagresivnějších slibů – včetně rozsáhlého úsilí o deportace a rychlého ukončení práva na občanství – vzhledem k právním a logistickým problémům a nutnosti, aby ho Kongres podpořil novými zákony a financováním,“ poznačuje zároveň server.



Neznamená to však, že by se Trump o změny v migrační politice nechtěl snažit hned od prvního dne v úřadu. Podle sedmi lidí obeznámených s plány Trumpa, má nastupující americký prezident při pondělním vstupu do Oválné pracovny klást důraz na to, že bude americká hranice pro nelegální přechody uzavřena a že každý, kdo v USA žije neoprávněně – a zejména ten, kdo spáchal trestný čin – nebude v bezpečí před deportací.



Učinit tak Trump má prostřednictvím řady exekutivních příkazů a opatření, přičemž Politico míní, že de facto „skartuje imigrační politiku Bidenovy administrativy a sejme z úředníků imigračního a celního úřadu to, co Trumpovi představitelé označili za pouta“.

Trumpův tým dle serveru připravuje vyhlášení stavu nouze, což má podle serveru uvolnit další pravomoci a zdroje, aby slib nastupujícího prezidenta, že zabezpečí hranice a deportuje miliony přistěhovalců bez dokladů, šel uskutečnit. Počáteční část exekutivních příkazů zvoleného prezidenta má také znamenat konec systému „chyť a pusť“, tedy propouštění migrantů, zatímco čekají na slyšení u imigračního soudu, a rozšíří pravomoc urychleného vyhoštění.



Očekává se také, že bude pokračovat politika Trumpa z jeho prvního prezidentského období, která vyžadovala, aby žadatelé o azyl čekali v Mexiku na vyřízení svých dokumentů. A zvažováno má být též označení drogových kartelů za teroristické organizace.



Úředníci již podle obeznámených lidí rovněž připravují exekutivní příkaz, který má ukončit právo na občanství na základě narození tím, že z něj vyloučí děti přistěhovalců bez dokladů a krátkodobých návštěvníků USA. „Zatím není jasné, o jak rozsáhlé opatření by se jednalo. A přestože by k němu mohlo dojít ještě příští týden, lidé obeznámení s plánováním poznamenávají, že administrativa může, s ohledem na očekávané soudní výzvy a rozdílné právní názory na tuto záležitost mezi republikány, vyčkávat,“ připojuje Politico s tím, že se dá očekávat, že půjde o dosti kontroverzní počin.

Připravovat se na Trumpův nástup již mají také obhájci imigrace, kteří hodlají zavedení jednotlivých opatření ztížit. Avšak situace se mění i na druhé straně a proti migraci již aktuálně nejsou jen republikánští zákonodárci. Jak poznamená The New York Times, na stranu republikánů se ve snaze potírat zločiny páchané migranty přidávají i někteří jejich kolegové z Demokratické strany. A byť se posléze kvůli tomu uvnitř partaje potýkají s nepříliš vřelým přijetím, podpořili nedávno například opatření, které by umožnilo zadržení a případně i deportaci migrantů bez dokladů obviněných z vloupání, násilné zločiny, loupeže nebo krádeže v obchodě.



Agentura Reuters však upozorňuje, že obavy nemají jen podporovatelé migrace, ale i lidé v zemědělství – tedy sektoru zaměstnávajícím nemalé množství migrantů. Přistěhovalci pracující na farmách v USA se dle agentury na Trumpův plán hromadných deportací připravují a růst má poptávka po právní ochraně.



Pokud by Trump po složení přísahy začal deportovat miliony přistěhovalců bez dokladů, mohlo by to podle Reuters mít mimořádný dopad na zemědělský sektor země, jelikož americké ministerstvo zemědělství uvádí, že asi polovina najímaných zemědělských pracovníků v USA nemá vyřízené legální doklady.

Problémy v rámci dopadu na produkci potravin by se pak měly projevit zejména v Kalifornii, jelikož tam podle státních údajů plodiny sklízí a zpracovává až asi 75 % lidí bez dokumentů.



Byť nastupující Trumpova administrativa nevyloučila, že deportace dopadnou i na farmáře s pracovníky bez dokladů, primárně uvádí, že bude upřednostňovat deportace lidí, kteří představují hrozbu pro veřejnou nebo národní bezpečnost.

