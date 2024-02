Ivan Syrskyj, syn Oleksandra Syrského, který je od února 2024 velitelem ukrajinských ozbrojených sil, poblahopřál Rusku k dobytí Avdijivky. Video se šíří sociálními sítěmi, Ivan Syrskyj v něm prohlašuje: „Sláva Rusku!“

Oblečen je do černého trika s logem Z, tedy se symbolem ruské propagandy, který je používán k vyjádření podpory invazi. „Díkybohu jsme kozáci“ – stojí na zádech trika.

Ivan Syrskyj též oznámil své plány na získání ruského občanství.

„Jsme na generálním konzulátu Ruska. S námi je syn vrchního velitele ozbrojených sil Ukrajiny Ivan Syrskyj... Sláva ruské armádě, dobyli jsme Avdijivku, slavíme další vítězství! Avdijivka je naše,“ říká vůdce australských kozáků ruského původu Semjon Bojkov.

The son of the new Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, Alexander Sirsky, congratulated Russia on the capture of Avdeyevka



Ivan Syrsky, who lives in Australia, came to the Russian Consulate General wearing a T-shirt with the Z symbol and said: "Glory to Russia."… pic.twitter.com/klF7f3Vgmo