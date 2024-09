„Směřujeme ke třetí světové válce.“ Trumpův naléhavý vzkaz. Vysíláno v televizi

05.09.2024 15:25 | Monitoring

Republikánský kandidát na prezidenta Donald Trump poskytl další rozhovor televizi Fox News, konkrétně moderátorovi Seanu Hannitymu. Zdůraznil, že až vyhraje volby, americkou společnost opět uzdraví. Teď je to podle něj tak, že do Spojených států proudí migranti z celého světa, včetně duševně nemocných lidí a zločinců, a to je třeba zarazit. Varoval, že končící prezident Biden a jeho viceprezidentka Harrisová ženou svět do třetí světové války.