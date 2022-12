„Šok.“ Pohádka ČT překvapila. Ale jinak, než se čekalo

„Šok“. „Stalo se něco, v co jsem snad už ani nedoufal.“ Takové reakce budila Česká televize (ČT) se svou novou pohádkou Krakonošovo tajemství, odvysílanou 25. prosince. A to především proto, že mnozí diváci již do pohádkové produkce – zejména po štědrovečerní nadílce ČT v podobě pohádky Tajemství staré bambitky 2 se zpěvákem Tomášem Klusem – nevkládali příliš důvěry a mysleli si, že již je nemá co překvapit. Nemálo z nich se však shoduje, že byli na omylu.

Diváci si po zhlédnutí pokračování staršího díla stěžovali, že je pohádka uzpívaná, že v ní 60letý herec dostane manželku ve věku, kdy by mohla být jeho dcera, že nebyl důvod točit pokračování, a také na dialogy a scénář.



Štědrý večer jim – soudě z reakcí – značně okořenil i zpěvák Tomáš Klus. „Klus hraje stejnýho debila jako je v reálu, takže vlastně ani hrát nemusí,“ ohodnotil kupříkladu jeden z diváků ve své recenzi na Česko-Slovenské filmové databázi (ČSFD.cz), kde si pohádka udržuje nepříliš pěkných 55 %.

„Je potřeba spojit síly, aby spravedlnost a láska konečně zvítězily,“ lákala upoutávka na snímek, z konečného verdiktu od diváků však bylo patrné, že by mnozí raději spojili síly, aby už nemuseli nic podobného sledovat znovu. „Je to takový parodický příběh o pravdolásce, věkovém rozdílu a novodobém socialismu,“ objevilo se kupříkladu v další recenzi.

Mnozí lidé tak již šli následujícího večera k televizním obrazovkám s despektem a nabyli dojmu, že je větší překvapení již nečeká. Opak však byl pravdou.



Nová pohádka Krakonošovo tajemství si totiž mnohé diváky získala, což je patrné i ze samotných hodnocení, v nichž se lidé shodovali, že šlo o průměrný až nadprůměrný počin a dílu dali 66 %.



Děj pohádky vzal české sledující na zámek v podhůří Krkonoš, kam přijel nový majitel Štěpán, v jehož roli byl obsazen Jakub Prachař, následovaný snoubenkou Blankou, kterou hrála Dominika Morávková-Zeleníková, a mladším bratrem Adamem (Jan Nedbal). Jejich kočár však po cestě nešťastně srazí kolemjdoucí dívku Lidušku (Leona Skleničková), po čemž se jí dostane pomoci od Adama, do něhož se následně dívka zamiluje. Díky Adamovi sice získá místo zahradnice na zámku, jenže také brzy zjistí, že je Adam zamilovaný do Blanky.



Štěpán se mezitím od národopisce v podobě Ondřeje Sokola dozví o nevídaných pokladech skrytých v krkonošských horách a je odhodlaný je získat, a to zejména poté, když Adam náhodou objeví vlašskou knihu, která pomocí tajných značek popisuje, jak se k nim dostat.



„Po první neúspěšné výpravě se ukáže tajemný cizinec a nabídne Štěpánovi, že ho k pokladům dovede. Požaduje za to vlašskou knihu a největší drahý kámen, který najdou. Poklad skutečně objeví, ale Adam zapře drahokam, který vzal tajně kvůli Blance. Štěpán, který se nehodlá s nikým dělit, chce cizince připravit o život. Cizinec však v rozhodující chvíli odhalí svou pravou tvář. Je to Krakonoš! A strašný trest přijde vzápětí,“ popisuje Česká televize děj díla založeného na bájné postavě, která je již po staletí spojena s Krkonoši.

„Stalo se něco, v co jsem snad už ani nedoufal, po mnoha letech máme opět kvalitní pohádku. Všechna čest, jak Slovák Peter Bebjak uchopil český mýtus zvaný Krakonoš. Bavilo mě zaměření na charaktery lidí se špetkou přirozených fantasy prvků. Samozřejmě v pohádce nesmí chybět ani láska, ale i ta tady byla napsaná s krásnou decentností. Stejně jako odlehčená složka příběhu, kterou obstarávala především postava Ondry Sokola – i ta nebyla nějak přexponovaná a nádherně zapadala do kontextu celého vyprávění. A to nejlepší? No Krakonoš, přesněji řečeno David Šmehlík, protože ten ho trefil parádně, věřil jsem mu jak krutost, tak smysl pro spravedlnost, tak veškerý jeho emoce, opravdu exceletní výkon,“ hodnotil divák s přezdívkou Enšpígl.



„Přece jen se občas zadaří a dostane se nám vánoční pohádky, která jednomu neroztaví inteligenční obvody. Samozřejmě do kvality pohádkových klasik ještě něco chybí, ale minimálně tu máme relativně normální postavy, uvěřitelné prostředí, ucházející zápletku a i relativně temnější atmosféru. Je to tak 65 %, a tedy solidní tři hvězdy (možná, jestli bude prověřena časem, pohádce tu čtvrtou i přihodím). Kéž by však toto nebylo jen obvyklé jedno světýlko v močále,“ přitkával další.



„Tak jako vánočním pohádkám ČT moc nefandím, tak tahle se celkem povedla. Otázkou je, jestli se to dá považovat za pohádku. Přišlo mi to takové dost vážné. Díváme se na Krakonoše úplně z jiného úhlu, než jak ho známe z večerníčku. Dost se tu řeší i jeho minulost a původ. Herecké obsazení je opravdu povedené. Chválí se hlavně projev Davida Švehlíka v roli Krakonoše, a to hlavně ze strany dam. Určitě je příjemné se na tuto postavu a legendy s ní spojené podívat i z jiného úhlu pohledu,“ sneslo se dále.



Nemálo lidí si pochvalovalo, že podobně kvalitní pohádková tvorba již nebývá v poslední době zvykem. „Třetí hvězda je za Davida Švehlíka a čtvrtá za fakt, že to byla (konečně!) po dlouhé době pohádka, která měla hlavu i patu, solidní příběh a kterou jsem si i přes drobné výhrady užil,“ stálo v jedné z mnoha podobných recenzí, která dílu přiřkla hned čtyři hvězdy z pěti.



„Jen hrůzný dabing a některé postsynchrony pokazily tuhle jinak výjimečnou pohádku. KONEČNĚ se nikdo v českém filmu nepitvoří, postavy mluví přirozeně a má to atmosféru, patu a hlavu,“ chválil další podobně hodnotící uživatel na ČSFD.cz.



Nejvíce pak naopak dílo strhávalo srovnání se slavnými večerníčky či podle některých reakcí přehnaná temnost a ponurost děje. „Lepší než vánoční Bambitka. Tato pohádka to měla předem těžké, neboť si každý divák vzpomene na onen výborný večerníček. Avšak moc společného nemají. Pokud se od srovnávání oprostím, dostanu solidní pohádku určenou pro větší a dospělé diváky. Z herců nejvíce zaujal Švehlík se Sokolem,“ shrnul jeden z diváků a zanechal pohádce tři hvězdičky.



Překvapen byl i světoznámý videoherní designér, scenárista a režisér Daniel Vávra, jenž hodnotil, že to pro něj byl „po štědrovečerním home video amatérismu vlastně trochu šok“.



„Dobrá kamera. Jsou tam dokonce záběry ze steadycamu! Dobrý kompozice. Dobrý světlo a to tak, že opravdu dobrý a někdo přemejšlel o barvách záběrů a oblíkal herce tak, aby vynikli v kontrastu s pozadím. Dobrá hudba. I když k pohádce zbytečně vážná,“ ocenil technické zpracování a pokračoval s podotknutím, pohádka měla i originální nápad, „děj se někam ubíral a člověk mohl být zvědav, jak to dopadne“.



Našel však určité výtky: „No, ale hráli tam jen dva herci Sokol a Prachař. Zbytek bohužel strašná recitační nuda. A zase klasickej mor českejch pohádek: Furt se tam žvaní, místo aby se něco dělalo. Bralo se to moc vážně.“ „Ale jinak jsme to zvládli dokoukat do konce a nejsme uraženi,“ podotkl.

„Po dloooooouhé době něco, co aspoň neurazí a není to trapná spatlanina všeho dokupy. I když legenda jako S čerty nejsou žerty to nebude,“ uzavřel svůj verdikt, pod nímž se mu sešlo přes sedm stovek souhlasných reakcí.

Pohádka slaví velký úspěch i v rámci sledovanosti. Čeští diváci si zřejmě chtěli spravit náladu po sobotním šoku a Krakonošovo tajemství tak mělo největší sledovanost ze všech pohádek vysílaných 25. prosince za dobu měření televizní sledovanosti, tedy od roku 1997. ČTK to sdělila mluvčí ČT Karolína Blinková. Na Krakonošovo tajemství se v neděli večer podle ní dívalo 3,22 milionu diváků ve věku čtyři a více let. Byly to téměř dvě třetiny všech lidí, kteří měli v danou dobu zapnutou televizi.



Kromě toho že lidé měli 25. prosince na pohádky více času, zahrál svou roli i fakt, že u Tajemství staré bambitky 2, byli zřejmě mnozí z nich již předem „připraveni“ po prvním – také nepříliš úspěšném – dílu a raději ani nepokoušeli osud. Zatímco tak Krakonošovo tajemství ovládlo české obrazovky, v době vysílání Tajemství staré bambitky 2 k tomuto počinu zabrousilo 60 procent všech, kteří měli 24. prosince po 19.00 zapnutou televizi. Tuto pohádku pak vidělo asi 2,5 milionu diváků starších 15 let.

