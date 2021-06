„Šokující! Uvnitř Rady ČT se děje něco nečekaného.“ Podle Petra Žantovského došlo k „osudové chybě“

TÝDEN V MÉDIÍCH Ve chvíli, kdy televizní radní schválili Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2020, se připravili o možnost dál efektivně kritizovat práci managementu nebo ji podrobovat jakékoli kontrole a kritice. Podle Petra Žantovského členové Rady ČT složili zbraně a bylo by zajímavé vědět proč. Přesně v duchu toho, co říká eurokomisařka Věra Jourová, že je třeba vyhladovět nepřátelské, nenakloněné nebo oponentní mediální hlasy, postupují aktivisté a nátlakové skupiny ve Velké Británii proti nové zpravodajské televizní stanice GB News.

Pravidelný přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne dnes startuje na Kavčích horách, kde se ve středu na červnovém zasedání sešli členové Rady ČT a schválili Výroční zprávu o hospodaření České televize v roce 2020 i bonus pro generálního ředitele Petra Dvořáka ve výši skoro 1,6 milionu korun k ročnímu základnímu platu ve výši téměř 2,9 milionu korun. „To je zpráva naprosto překvapivá, ba šokující, protože to znamená, že se děje něco nečekaného uvnitř toho kontrolního orgánu. Už skutečnost, že k takovým dvěma důležitým tématům se vyslovuje jen devět členů, přičemž Rada má být patnáctičlenná, o něčem vypovídá. To je od těch, co program sestavovali, docela netaktická věc,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Už z počtu přítomných radních bylo zřejmé, že i v tak zásadních rozhodnutích postačí ke schválení pouhých pět hlasů, což se v případě přiklepnutí odměny pro generálního ředitele také stalo. „To nebylo úplně nejchytřejší, pokud chtěli v jednání s panem generálním pokračovat dosavadním způsobem. Takhle mu dali jakoby bianco šek pro další období, a to hned dvojího typu: jak tu zprávu, tak tu odměnu. A ještě jsem se dočetl v Seznam Zprávy, že pro odměnu hlasoval i pan předseda Rady Matocha. Jsem trochu znejistěný z toho, co vlastně Rada sleduje a co může nastat. Už je zjevné, že do parlamentních voleb nebudou zvoleni chybějící čtyři členové na uprázdněná místa v Radě ČT. Nevím, co by se muselo vzhledem ke zkušenostem s dosavadními obstrukcemi stát, aby se to změnilo,“ zamýšlí se mediální analytik.

Radní složili zbraně, připravili se o možnost kritiky

Pokud by po volbách vládla koalice podobná té dnešní, pak by mohli být dovoleni nejen čtyři dnes chybějící členové Rady ČT, ale i další místo v září končícího radního Šarapatky, a radní by mohli pokračovat v nastoleném názorovém trendu. „Ale také se může stát, že volby vyhraje někdo jiný, tím myslím koalici Spolu a Piráty se STAN, sestaví vládu a bude mít v Parlamentu takovou sílu, že tuto Radu odvolají jako celek. Pak by se někdy v listopadu musela dávat dohromady úplně jiná Rada, z úplně jiných silově a zájmově pozicionovaných kruhů a všichni se budou divit. Středeční jednání považuji za největší prohru a největší chybu Rady v tomto složení, a to jak kvůli schválení bonusu pro ředitele, tak kvůli schválení té Výroční zprávy. Tímto si radní vstřelili vlastní branku, a to hodně osudovou,“ míní mediální odborník.

Aktivisté i Jourová: Vyhladovět oponentní mediální hlasy

Ne všichni jsou smířeni s tím, že se z médií předkládá veřejnosti jedna jediná přijímaná „pravda“, jak ukazuje čerstvý příklad ze Spojeného království. „Přečetl jsem si vynikající komentář na serveru !argument od Alice Tihelkové na téma nové britské zpravodajské televizní stanice GB News. Ta vznikla jako oponence vůči čím dál levicovějšímu vysílání BBC. Založili ji někteří bývalí zaměstnanci BBC a velmi zásadně své vysílání modeluje a profiluje spíše k těm konzervativním a tradičním myšlenkám. Samozřejmě i proto se na tenhle nový kanál, který tak zhruba může názorově odpovídat Fox News nebo něčemu takovému, okamžitě vyrojily různé aktivistické útoky,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V článku se dokonce uvádí, že vznikla jakási nátlaková skupina Stop Funding Hate neboli Zastavte financování nenávisti, která volá po reklamním bojkotu toho kanálu. „Tlaku těch aktivistů už ustoupilo několik velkých firem jako Ikea, Nivea a další, samozřejmě také institucí typu Open University, a své reklamy z toho kanálu stáhlo. To je přesně v duchu toho, co říká paní Jourová, že je třeba vyhladovět ty nepřátelské, nenakloněné nebo oponentní mediální hlasy, ale ve větším. Tohle je skandál století, způsob, jakým se v kapitalistickém státě zachází se svobodným podnikáním, ať už mám na mysli Jourovou, nebo nově GB News. To je skutečně nepředstavitelně nedemokratické, nepředstavitelně totalitářské a dost ostudné. A je z toho zjevné, že se svět opravdu mění,“ tvrdí mediální analytik.

Cílem je vládnutí nevolených, jak si představoval Havel

Konec konců autorka komentáře Alice Tihelková konstatuje, že kdyby ke vzniku GB News došlo před nějakými dvaceti lety, tak by žádné takové aktivistické a nenávistné projevy nezaznívaly. „A to proto, že Anglie v té době vypadala jinak. Byla to jiná země, vládly tam jiné hodnoty, kdežto dnes tam vládnou hodnoty multikulturalismu, tzv. liberální demokracie, a toho, čemu někteří říkají neomarxismus. To samozřejmě vůbec není přesný pojem, ale v zásadě to označuje takový ten smysl pro totalitářství a pro nový diktaturní styl vládnutí. Vládnutí nevolených, vládnutí samozvaných elit, jak si to u nás kdysi představoval pan prezident Havel. Tak to zřejmě nyní ovládlo i Velkou Británii. A z toho je mi smutno,“ přiznává Petr Žantovský.

Další inspirací mu byla tisková zpráva největšího favorita blížících se podzimních voleb s názvem „Kontroverzní novela autorského zákona schválena vládou. Piráti varují před cenzurou internetu“. „Ta tisková zpráva mě pochopitelně ihned přilákala, protože minimálně sousloví ‚cenzura internetu‘ je pro mě velmi lákavé a vyhledávané téma a dlouhodobě mě zajímá. Dozvěděl jsem se z ní, že jde o autorský zákon, do něhož má být implementována evropská směrnice o autorském právu. Ta zavádí automatizované filtrování a mazání obsahu na internetu, což se v tom evropsko-unijním podání týká zejména obsahů, které jsou identické s těmi originálními díly,“ vysvětluje mediální odborník.

Česká novela nezohledňuje výjimky včetně parodie

„Známe to všichni na těch uploadovacích serverech, kde máte celé seriály, celé filmy, celé diskografie a tak dále, spoustu autorských děl, které jsou najednou jakoby zadarmo k mání pro každého, kdo to umí stáhnout. To je něco, proti čemuž různé autorsko-právní organizace a umělci volají už mnoho let. Dá se to i pochopit z mnoha úhlů pohledu, že oni tím přicházejí o zisky, stejně tak vydavatel, nakladatel, provozovatel. Všichni, kteří s tím legální cestou zacházejí, přicházejí o zisky, čili jde o peníze, nejde o žádná lidská práva. Dá se to v kapitalismu pochopit,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Na druhou stranu Piráti protestují proti tomu, že ta česká novela schválená vládou je ještě přísnější, je papežštější než papež. „To znamená, že nezohledňuje výjimky typu kritika, recenze, citace, parodie, perzifláž a tak dále, což jsou kategorie, kde se nějak pracuje s původním autorským dílem, buďto se na něj nahlíží, nebo se nějak paroduje, nebo nějakým způsobem překresluje, přepisuje s nějakým jiným autorským záměrem. A toto v té evropské směrnici podle té tiskové zprávy Pirátů je ošetřeno, kdežto v našem navrženém zákoně to ošetřeno není. Mně je sympatické, že po několika letech se Piráti znovu vrhají do boje proti kopírovacímu monopolu a zpřísňování autorských práv všeho druhu. Kdysi se s tímto programem dostali do Parlamentu a do pozic, v nichž dnes jsou,“ podotýká mediální analytik.

Protesty nepomohou, české právo bude s evropským identické

Je to možná vůbec poprvé za ty čtyři roky, co Piráti sedí ve Sněmovně, kdy se na tohle téma nějak důsledněji vyjadřují. „Takže v tomto případě bych je pochválil, i když je zjevné, že tahle poslanecká garnitura už tenhle zákon stejně nestihne přijmout a bude se projednávat znovu v té nové. Tak uvidíme, jak to bude. Ale protože celý ten trend vede spíše k prohlubování propojení evropského a českého práva, resp. práva členských zemí, tak se obávám, že stejně sebevětší protesty nepomohou a ve finále budeme mít právo identické s evropským právem nebo s těmi evropskými směrnicemi. Pokud však je v něm něco rozumnějšího než v českém návrhu zákona, tak si myslím, že je správné na to upozornit a bojovat proti tomu,“ dodává Petr Žantovský.

