„Soudce letadlo“ kšeftoval s cizími miliony. Problémem je celý justiční kolos, vzkazuje advokát

Soudce Roman Kafka měl zmizet už 4. března, rodina se obrátila na policii o čtyři dny později. Původně se hovořilo o jeho kárném stíhání za průtahy v procesech, což ale v české justici není nic zas tak mimořádného. Den před svým zmizením oznámil rezignaci na funkci, ve které má skončit k poslednímu červnovému dni.

Postupem času se ale začal otevírat mnohem šílenější příběh. Jeho detaily uniky poté, co pohřešovaný Kafka zmizel z databáze hledaných. Kafku teď podle České televize vyslýchají kriminalisté. „Soudce brněnského krajského soudu si od svého okolí půjčoval i statisícové částky, které postupem času přestával vracet. My jsme s některými těmito lidmi mluvili a mohlo jít o takzvaný systém ‚letadlo‘, kdy lidem sliboval zisk z investic, ovšem postupem času si půjčoval na to, aby umořil předchozí půjčky,“ vysvětlil redaktor ČT Michal Čejka.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ), která se do pátrání zapojila, podle svého mluvčího Jaroslava Ibeheje nebude v této chvíli sdělovat více informací,“ uvedl portál Českého rozhlasu.

Kafka měl podle informací novinářů získávat peníze od známých, jimž namluvil, že finanční prostředky výhodně zhodnotí. Oškubat měl desítky lidí. Peníze mu dávali především jeho známí z Kroměřížska, ale také lidé z jiných částí republiky.

Podle serveru Novinky.cz měl dostatek peněz, k bezpečnému útěku do některé ze zemí, které do Česka nevydávají, nebo je proces velmi obtížný. Kafka měl disponovat minimálně deseti miliony korun, o něž připravil důvěřivé lidi. „Ale ve výsledku to může být třicet až padesát milionů, které získal od lidí kolem sebe. Ta nejvyšší částka může hovořit až o dvou stech milionech,“ uvádějí Novinky.cz.

Zveřejnily i příběh advokáta, kterému měl soudce Kafka v nočních hodinách poslat mail s žádostí o půjčku čtvrt milionu. Právník to považoval za fake nebo hacknutý účet, proto ráno Kafkovi zatelefonoval. Ten mu ale řekl, že vše je v pořádku, protože potřebných 250 tisíc mezitím sehnal jinde.

Celková částka, o kterou Kafka důvěřivce připravil, se může pohybovat až kolem sta milionů korun i více, kriminalisté však pravděpodobně skončí na mnohem nižší škodné sumě. Kafka totiž podle všeho obral i některé soudce, státní zástupce, policisty a advokáty. A mnozí z nich se k trestnímu řízení zřejmě nepřipojí z důvodu, že se nebudou chtít veřejně znemožnit.

Nedotknutelnost soudcovského stavu justici neposiluje

O „šikovném“ soudci, který si před lety vysloužil pozornost veřejnosti za nekompromisní postup v roli státního zástupce v tzv. metanolové aféře, se opět diskutuje také na sociálních sítích.

„Kauza pyramidového hráče soudce Kafky vypovídá o jednom. Neomezená soudcokracie a bohorovnost a nedotknutelnost soudcovského stavu justici neposiluje, ale znevěrohodňuje. Celkově oslabuje víru ve spravedlnost a právní stát. Nejedná se totiž o exces. Ale o systémový problém. Neprostupnost a uzavřenost stavu je znakem sekty, a ne justice v demokratickém státě. Soudce vybírají soudci dle svých preferencí a vkusu a také je po dobu čekatelství vychovávají a školí. Je to chyba a systém je zkostnatělý a zdánlivě nereformovatelný. Úkolem nové vlády, chce-li obstát, bude zásadní zásah do soudních struktur a justičního kolosu, jehož nefunkčnost je kryta deklarovanou nezávislostí!“ vyjádřil se na svém facebookovém profilu advokát Radek Suchý.

„Prostě měl dotyčný rád peníze. Evidentně to věděli všichni kolem. A nikdo nic neudělal, a teď se budeme dozvídat, protože ho už kdesi v zahraničí cvakli, jestli šlohl 100 míčů, nebo jen dvacku. A teď mě neberte za slovo, že to takto muselo být, nicméně všichni kolem, i advokáti věděli, že točí velké peníze,“ napsal známý brněnský aktivista a komunální politik Matěj Hollan. Od této chvíle podle něj bohužel musíme v případě pochybností o vyneseném rozsudku brát v úvahu i tyto nízké motivy soudce.

„O soudcovském stavu asi už nikdo nemá jakékoliv iluze a pokud vidíte nelegální jednání pana soudce a pak tu neuvěřitelnou podmínku, tak se těžko ubráníte myšlence, jak to asi bylo doopravdy,“ vrátil se ke kauze zneužívání a znásilňování chlapců jejich vedoucím na letních táborech, za něž Kafka udělil pouze tříletý trest s pětiletým podmíněným odkladem.

Před lety zatočil s metanolovými vrahy

Kafka je soudcem od roku 2018, předtím působil 12 let jako státní zástupce. Dozoroval mimo jiné i metanolovou aféru, která vypukla v září 2012 a v níž čelilo obžalobě 31 lidí. Dvěma hlavním aktérům úspěšně navrhl doživotní tresty.

