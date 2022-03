„Špíno, zrádci.“ Putin vyděsil. Projev zní i Západem

reklama

O projevu informovala například CNN, BBC nebo server Business Insider. Celý je ZDE.

Také obvinil ukrajinskou vládu, že otevřeně deklarovala úmysl opatřit si zbraně hromadného ničení, konkrétně jaderné zbraně a jejich nosiče. Dle Putina by pak tyto zbraně byly zacíleny na Rusko. Kromě toho také tvrdil, že s podporou USA Ukrajina vyvíjela v laboratořích biologické zbraně. „Na Ukrajině byla síť laboratoří, kde probíhal vojenský biologický výzkum pod dohledem a s podporou Pentagonu včetně experimentů s kmeny koronaviru, anthraxem, cholerou, africkou prasečí chřipkou a dalšími smrtelnými nemocemi,“ řekl ruský prezident.

Zopakoval, že pod bedlivým dohledem západních loutkovodičů se vláda v Kyjevě změnila v antiRusko. A jejím cílem je prý konflikt protahovat, bez ohledu na to, co pokračování konfliktu přinese civilistům a co ještě bude zničeno. „Vidíme zas a znovu, že kyjevskému režimu, kterému vládci ze Západu dali za úkol vytvořit agresivní antiRusko, nezáleží na osudu Ukrajinců,“ prohlásil a dodal, že je zřejmé, že Západ tlačí ukrajinskou vládu, aby v krveprolití pokračovala a poskytuje jí vojenskou i zpravodajskou podporu. Odsoudil také „šokující cynismus“ Západu ve vztahu k raketovému útoku na Donbas, při němž údajně zahynulo 20 civilistů.

Jako prapůvod konfliktu označil snahu Západu udržet svou globální nadvládu. „Dnes celý svět platí účet za snahu Západu udržet svou drolící se nadvládu jakýmikoliv prostředky,“ pravil a obvinil západní elity, že do tohoto stavu dovedly situaci svými krátkozrakými rozhodnutími. „Chci, aby mě vyslechli i obyčejní lidé na Západě. Neustále vám opakují, že za vaše současné těžkosti mohou výhrůžné akce Ruska a že musíte platit za to, aby byla ruská hrozba potlačena. To vše jsou lži,“ vzkázal.

Věnoval se také těm, kdo proti válce a ruským krokům protestují v Rusku či jinde. „Pamatujeme si, jak podporovali separatismus, terorismus, podporovali teroristy a bandity na severním Kavkaze. Stejně jako v devadesátých letech a na počátku tisíciletí chtějí zopakovat svůj pokus nás rozdrtit, znovu rozdrtit, zahnat ‚za Možaj‘, udělat z nás slabou, závislou zemi, rozbít naši územní celistvost, rozparcelovat Rusko tak, aby to pro ně bylo co nejvýhodnější. Nefungovalo to tehdy a nebude to fungovat ani teď,“ obvinil Západ.

„Ano, samozřejmě se budou snažit vsadit na takzvanou pátou kolonu, na zrádce národa, na ty, kteří vydělávají peníze tady, v naší zemi, a žijí v ní, a ‚žijí‘ dokonce ne v zeměpisném slova smyslu, ale svými myšlenkami, svým otrockým vědomím. Vůbec neodsuzuji ty, kteří mají vilu v Miami nebo na francouzské Riviéře, kteří se neobejdou bez foie gras, ústřic nebo takzvaných genderových svobod. To rozhodně není problém, ale opakuji, problém je v tom, že mnoho z těchto lidí je mentálně tam a ne tady, ne u nás, ne v Rusku,“ cílil na domácí opozici.

„To je podle jejich názoru – podle jejich názoru! – znamení příslušnosti k vyšší kastě, k vyšší rase. Tito lidé jsou ochotni prodat své matky, jen když jim bude dovoleno sedět v předpokoji této nejvyšší kasty. Chtějí být jako oni a napodobovat je ve všech možných ohledech. Zapomínají však nebo vůbec nechápou, že tato takzvaná vysoká kasta, pokud je potřebuje, je potřebuje jako postradatelný materiál, aby je mohla využít k co největšímu poškození našeho lidu. Kolektivní Západ se snaží rozdělit naši společnost spekulacemi o vojenských ztrátách, o socioekonomických důsledcích sankcí, vyvolat občanskou konfrontaci v Rusku a pomocí své páté kolony se snaží dosáhnout svého cíle. A cílem je zničení Ruska, jak jsem již řekl,“ pokračoval Putin.

„Ale jakýkoliv národ, a zvláště ruský národ, je schopen odlišit pravé patrioty od špíny a zrádců a prostě je vyplivne jako mouchu, která mu vletěla do úst. Vyplivne je na chodník,“ poznamenal a řekl: „Jsem přesvědčen, že takovýto přirozený a nutný proces samoočisty společnosti jen posílí naši zemi, naši solidaritu, jednotu a schopnost řešit každý problém.“

I have translated and added subtitles to the latest video speech by Vladimir Putin from two hours ago. Please don’t let it go in vain – I want everyone to see what a speech of true fascism looks like.



No further comment needed, it’s all here, in his speech pic.twitter.com/QEzsG9BODX — Michael Elgort ???????????? (@just_whatever) March 16, 2022

Putinovy rétoriky už si všiml například editor BBC na téma Rusko, Steve Rosenberg.

Putin is fighting on all fronts. In Ukraine…and at home. Realising that sanctions will cause severe economic pain here, he’s looking for someone to blame, so that Russians don’t blame him. The Kremlin’s scapegoats: “Fifth Columnists”, “National Traitors”, pro-Western “scum”. pic.twitter.com/ewtqPgl6k4 — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) March 17, 2022

