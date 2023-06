„Stanjura a Fiala si vjeli do vlasů. Určitě.“ Schillerová odhalila důvod

reklama

„Do těch lží a slibů se zamotávali. Politice se nevyhnu, protože to spolu bezprostředně souvisí. Zákonu o státním rozpočtu se přezdívá zákon roku a není důležitější politický zákon. Chtěli, aby byl lepší, ale čísla tomu neodpovídala. Chytili se do pasti tak moc, že nastoupily účetní triky a regulérní podvody. Chtěli mít schodek, baťovské číslo 295 miliard korun v roce 2023 i s ohledem na to, že probíhaly prezidentské volby a bylo potřeba mít to číslo co nejnižší a ukázat, že to umí. A výsledek je ten, že už jsme téměř na limitu schodku,“ prohlásila stínová ministryně financí z ANO Alena Schillerová o schodku státního rozpočtu a vládní pětikoalici. ParlamentníListy.cz byly na debatě Institutu pro politiku a společnost v Praze a přinášejí hodně zlé zprávy.

Schillerová muškou jenom zlatou

Anketa Má ministr financí Zbyněk Stanjura vaši důvěru? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 40899 lidí

Svěřila se s balíčkem problémů, který má s vládní finanční politikou. Už je vyčerpáno 40,1 miliardy na výdajové straně na kompenzace, ale na příjmové straně přišlo asi 12,2 miliardy korun. Vláda díky inflaci vybírá velké peníze, ale přesto jsme na nějakých 32 procentech plnění příjmové strany, přičemž o několik let zpátky jsme, jak řekla, byli v této roční době třeba na 42 procentech. „Tam se děje něco nezdravého,“ zhodnotila s tím, že přestala působit elektronická evidence tržeb (EET) a probublává šedá ekonomika. „Neslyšíte, že by Zbyňka Stanjuru a Ministretsvo financí pod jeho vedením zajímala šedá ekonomika. Absolutně ho nezajímá. Neslyšíte o daňové Kobře, o institutech a nástrojích, které jsme zavedli,“ vysvětlila.

Největším problémem na příjmové straně, a jde podle ní o podvod, je, že příjmová strana počítá s 50 miliardami z modernizačního fondu, které tam nikdy nepřijdou a ani nemohou. „To je vylhaná částka. Ani úředníci Ministerstva životního prostředí nebyli schopni na výboru životního prostředí, kde se tehdy návrh rozpočtu projednával, vysvětlit poslancům, jak se tam ta částka ocitla. Ocitla se tam prý na vládě, což je cesta, kterou těžko dohledáme. Aby mohlo těch 50 miliard přijít, musela by existovat národní legislativa. Ta není. Musela by existovat notifikace Evropskou centrální bankou a Evropskou komisí. Ta není a ani nebude,“ doplnila s tím, že dodnes se jí k tomu Stanjura nevyjádřil a takové fixlování si nikdy žádný ministr financí nedovolil.

Fotogalerie: - Třináct hodin o důchodech

Konsolidačnímu balíčku prý Schillerová neřekne jinak, než daňový balíček. „Je postaven jen na zvyšování daní napříč společností, jde o 83 miliard korun. Vůči čemu konsolidujeme? Vůči fejkovému rozpočtu 2023? O jehož dodržení už dnes i ekonomové, kteří jsou laděni provládně, pochybují? Neslyšela jsem v poslední době, že by to bylo v pohodě,“ dodala a pokračovala: „Po posledním pokladním plnění zbyl výkřik, že 20 miliard škrtneme. Uprostřed roku 20 miliard? To znamená, že se škrtne 10 procent na provozu státu, 4 procenta na platech, a tak dále? To znamená zásah do tabulkových platů hasičů, policistů, a tak dále. To mu určitě neprojde, a proto to premiér odložil, protože si určitě vjeli na vládě do vlasů. Chtěla bych tam být muška jenom zlatá...“ Rozpočet 2023 je podle ní vylhaný, nepoctivý a stojící na hliněných nohou.

Úvahy ekonomů: Řecko a inflace

Podle ekonoma a bývalého člena bankovní rady České národní banky Pavla Řežábka nám spíše hrozí řecká cesta, což okomentoval: „Nemusí být pro nás tak daleko. Složitě jsme vytvářeli systém státní správy a neodvolatelnost úředníka. Zároveň systémy na čerpání dotací. Momentálně se v Česku běžně přiznáváme, že se překlápíme do nárokové ekonomiky. Není to o tom, jak získat trh a zákazníka, ale o tom, jaké získám dotace na mé podnikání, a tím si zasaturuji svůj byznysplán. Ale přesně tohle se stalo kdysi Řecku. Jen Řekové měli ten problém o něco větší, protože se přibrala velká část takzvané východní Evropy... A v Řecku se stalo, že vytvořili tyto systémy a najednou díky přijetí dalších států s nižší úrovní poskočily země v žebříčku a z velkých příjemců se stali buď nuloví, anebo plátci, a to je ten problém. Politické diskuse o tom, že přijmeme další stát, znamenají automaticky, že se někam posuneme...“

„Stávající pětikoalice, když nastupovala, tak rychle měnila rozpočet, protože nebyl podle jejích představ. A toto je její první rozpočet, kde ukazuje, jakého lze docílit výsledku. Považuji za strašně důležité si uvědomit, jak by se fiskální politika měla chovat. Je to základ, co učíme už na bakalářích, že by měla být proticyklická. A když se podíváme na to, jak se ekonomika vyvíjí, tak bychom měli říct, že by se ten fiskál měl začít uvolňovat. Nicméně nejde uvolňovat ze začátku třeba čtyřicet miliard, protože pak je to celé nesmysl. A ratingové agentury by nám to daly strašně sníst,“ řekl. Ekomické poučky – tedy proticyklický rozpočet a v dlouhodobém horizontu nulový nebo plusový součet – se prý napříč Evropou přestaly dodržovat.

Anketa Jste pro schválení česko-americké obranné dohody DCA? Ano 4% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 30870 lidí

„Daňový balíček“ dle exministryně financí

Exministryně financí Alena Schillerová ukázala graf Dluh sektoru vládních institucí, kde je vidět, jak ho ódeesácké vlády navyšují. „To, co na té pompézní tří a půl hodinové tiskové konferenci ohledně daňového balíčku bylo představeno a demonstrováno, že většina úspor je na výdajové straně, je zatím v říši snů a pohádek... Jako největší úspora tam byly demonstrovány škrty v dotacích 54,4 miliardy... Škrtnout dvě miliardy na školství znamená vzít jim veškeré investice pro vysoké školy, nula. Jelikože jsem viděla v návrhu, že se u školství má škrtnout třicet miliard, tak možná mít školství nebudeme. Kdyby se měly škrtnout 2,7 miliardy na Ministerstvo pro místní rozvoj, tak jsou to celé národní dotace. Žádné opravy budov, žádné chodníky...“ počítala a pokračovala u dalších resortů.

DPH by prý nechala být a nevrtala do ní. Snižuje se nyní daň na potraviny, čímž se prý dává třináct miliard obchodním řetezcům. Nikdy se to historicky na ceně neprojevilo. Vodné, stočné, teplo, stravovací služby, léky podle Schillerové podraží. „Celé roky jsem poslouchala, nechme ty živnostníky být, nechme je dýchat. Rozhodují se cestou nezatěžovat systém, vydělat si sami na sebe. Teď úplně otočili rétoriku, že se musí postarat o jejich důchody. My jim to sociální musíme zvednout, aby je měli vyšší. A tak bych tu mohla brát položku za položkou,“ vypočítávala. To celé, tedy konsolidační balíček, se podle ní smrsklo na zvyšování daní.

K výrokům ohledně klesání inflace, že vidíme světélko na konci tunelu, podotkl Řežábek: „Jestli to světlo není tím vlakem, který jede v tunelu a ten strojvedoucí si říká, kteří ti hlupáci mi to zase stojí v cestě? Může to být dobře, ale také ne.“

Psali jsme: Nárůst vražd v ČR. Bartošovo tajemství. Okamura odhalil zlé věci

Šetřit? Nemají z čeho, Fialova drahota je o všechno obere. Okamura varuje

Jurečka dal statisíce firmě, která má testovat emoce Čechů. Jenže něco velkého prasklo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.