„Tady není Rusko!“ Jaromír Štětina publikum nešetřil. Promluvil i Ukrajinec. Padla příhoda s Putinem

REPORTÁŽ S Ruskem kolaboruje nejen český prezident, ale i řada bývalých evropských vrcholných politiků. Putinovi slouží už i Itálie, Německo nebo Francie a samozřejmě Orbánovo Maďarsko. Měli bychom si vzít příklad z Ukrajiny. Zlý zaprodanec z Hradu musí být odstraněn stejně jako Babiš a komunisté, SPD nevyjímaje. Cesta na Východ je cestou do pekel. V Číně uspěje tak miliardář Kellner, ale za třicet let se budeme divit, co z nás udělá země draka. To mj. zaznělo na protestní akci k výročí okupace Československa. Na pódiu se vystřídali například Jaromír Štětina nebo senátor Papoušek. Nechyběl však ani úderný ukrajinský aktivista.

Moderátor v úvodu setkání asi pěti set lidí uvedl: „V noci v srpnu 1968 nás přepadla vojska Varšavské smlouvy. V roce 1969 lidé vyšli do ulic a byli rozehnáni, mnozí byli zraněni, a byli dokonce mrtví. Za tím ale stály naše pořádkové síly a Lidové milice. Třetí výročí je nadějnější – 1988, kdy se na Václavském náměstí poprvé po mnoha letech sešly tisíce lidí, aby protestovaly proti komunistické totalitě,“ vypočítával hlasitě. „Toto setkání jsme po krátkém váhání nazvali ‚Tady není Rusko‘. Je to jeden ze sloganů, který zazníval v minulých demonstracích, když jsme se tady scházeli, a který zazníval i v jiných městech. Tím sloganem se chce říci, že hrozba ze strany Kremlu nezmizela. Že sice okupace jako taková už dávno skončila, ale že vliv z této strany je v naší zemi uplatňován dál, i když jinými prostředky. My chceme dát najevo, že si to nedáme líbit.“

Podporujme protiputinovské aktivity a demokratické opoziční síly v Rusku!

„Máme veliké sympatie k tomu dobrému a nejlepšímu z ruské kultury. Máme veliké sympatie k demokratickému hnutí, které se právě teď v Rusku zase vzmáhá. A naše sympatie jsou také k Moskvě s těmi, se kterými jsme spojeni bojem za naši společnou svobodu,“ uvedl moderátor a jako prvního hosta pozval na improvizované pódium bývalého novináře a europoslance Jaromíra Štětinu, který má podle slov spíkra k Plzni vztah, protože zde dostal Cenu 1. června.

Hosta přivítal bouřlivý potlesk. „Tenkrát v roce 1968 a v roce 1969 byl Sovětský svaz velkým mezinárodním bezpečnostním rizikem. Dnes, po jednapadesáti letech, se stalo Rusko bezpečnostním rizikem znovu. Nic se nezměnilo. Rusko pořád pokračuje ve šlépějích svých předchůdců, pokračuje ve své imperiální politice. Objevilo nové doktríny, nové postupy a nové zbraně. Tím mám na mysli především doktrínu generála Gerasimova. Ten byl v roce 2014, když ruská armáda okupovala Krym, náčelníkem generálního štábu armády Ruské federace. A ta doktrína se dá vyjádřit jednoduchou větou. On totiž řekl, že vhodně použité slovo je víc než raketové systémy nebo tanky. Kreml tuto doktrínu zavádí do praxe. Podle generála Gerasimova a Federální služby bezpečnosti Ruské federace, což je následnice KGB, znamená vhodně použitá lež strašnou zbraň. A tou se snaží dostat Evropu a nás na lopatky.“

„Máme tady celou řadu sil, především naše komunisty, našeho pana prezidenta, který kolaboruje s Ruskou federací, a máme tu spoustu protivníků. Nesmíme dopustit, aby nás Rusko dostalo na kolena. Chtěl bych připomenout jednu takovou moudrost pana prezidenta Václava Havla. Já jsem mu dělal takového soukromého poradce přes Rusko a Ukrajinu. Občas mi telefonoval a jednou, pamatuji si to jako dnes, mi říkal: „My se nesmíme bát Ruska. My se musíme bít o Rusko.“ A proto je potřeba podporovat demokratické síly; a Rusko ještě není zlomené. Věším tomu, že nejen Moskvané v sobě dokáží najít sílu, aby se postavili autokratickému režimu, který přerůstá v režim diktátorský. Tady není Rusko!“ Tím Štětina ukončil svůj krátký projev.

Europoslanec Jaromír Štětina v Plzni. Foto: Václav Fiala

Evropa zažívá ruskou agresi, jen někteří státníci to nepochopili

Další řečník – dle moderátora ze země, která ruskou invazi právě prožívá – byl počítačový expert a demokratický aktivista původem z Ukrajiny Stanislav Ivasjuk: „Evropa dnes prožívá těžké časy, nejen Ukrajina. Celá Evropa prožívá ruskou agresi. Ukrajina je extrémní příklad. Bohužel Rusko tady v Evropě vede velmi silnou informační válku s velmi velkým rozpočtem a množstvím svých agentů. Protože tato země není schopná vést dobře svou ekonomiku, rozhodla se rozpoutat sadu menších válek, a tím odůvodnit špatný stav své ekonomiky svým občanů a také, aby destabilizovala celou Evropu. Aby klasickým vydíráním přinutila různé země stát na straně ruské vlády při legalizaci peněz ukradených ruskému národu. Rusko chce prosadit plynové a ropné projekty, které mohou dostat Evropu do ještě větší závislosti na Ruské federaci a její bolševické politice,“ tepal Kreml ukrajinský aktivista.

„Nejlepší způsob Ruska, jak prosazovat svoji politiku v EU, je oslabení nebo podle možnosti dokonce rozdělení Unie. Rusko používá metodu dobývání cizích zemí, která podle bývalého ruského agenta, který utekl na Západ, vypadá takto: První dedemokratizace, druhá destabilizace, třetí krize a čtvrtou, tu vy také znáte, normalizace. Ta začala utečeneckou krizí bombardováním Sýrie, společné politiky Putina a Erdogana ve směrování toku uprchlíků do Evropy. Demoralizaci v Čechách a nedůvěře v EU pomáhá politická pozice některých klíčových politiků v čele státu. S hesly z volebních kampaní – Mír a bezpečnost pro obyvatele EU. Promiňte, vy tady vidíte nějakou válku? Je to KSČM!“ uvedl na konkrétním případě Ukrajinec.

A dále opovržlivě glosoval: „Politika EU, hledání porozumění, ne konfrontace. Já také tady nevidím žádné konfrontace. Nechceme být provincií EU, chceme bránit suverenitu České republiky – to je SPD. Havířov bez migrantů – ČSSD! Česko ochráníme! – ANO. Promiňte, od čeho?“ kritizoval tuzemskou politickou scénu host.

Západní zaprodanci! Voní jim ruské peníze!

Češi letos podle Ivasjuka zažívají zvýšení daní a různých poplatků i spotřebitelských cen. „Přítomnost řepky téměř všude v Čechách je prý politikou EU. Žijeme v době destabilizace – indikátory světového trhu ukazují na blízkou novou krizi. Vidíme úspěšnou práci Ruska korumpovat vedení klíčových evropských států, jako je Itálie, Rakousko, Německo, Francie, Maďarsko a Česko. Každý den přináší další nové smutné zprávy. Tak třeba německý bývalý politik Schröder začal pracovat v Gazpromu. Rakouský kancléř Wolfgang Schüssel v roce 2007, už dnes pracuje v Lukoilu a rakouský kancléř Kern v roce 2016 a 2017 také. Zaznamenali jsme korupční skandál s Hansem-Christianem Strachem, který způsobil předčasné volby v Rakousku. Vzpomeneme si dokonce na tanec Putina s rakouskou političkou,“ vypočítával ukrajinský aktivista. „Mluví se o sponzorování jejich volebních kampaní z Ruska. Dokonce Merkelová je dnes advokátem Nord Streamu. Před dvěma měsíci prosadilo Rusko svůj návrat do Rady Evropy. Krize by začala, pokud Česko vystoupí z NATO. Budou tu opět ruské tanky!“ pohrozil přítomným Ukrajinec.

Diktatura je podle zahraničního hosta plzeňského mítinku krátkodobě vždy silnější než demokracie. „Demokracie má spoustu slabých míst a sama svou obranu omezuje tím, že odpůrcům nebrání šířit lži. Síla demokracie je v tom kontrolovat své politiky. Politici jsou vybíráni pasivně, ale jsou kontrolováni aktivními lidmi. Proto vzkaz Ukrajinců Čechům je: buďte aktivní při ochraně svých názorů. Pamatujte si – jakmile se vzdáte, stanete se stádem ovcí v rukou politiků řezníků, kteří vás mohou kdykoliv prodat ve prospěch svých vlastních zájmů. Nedopusťte, abyste se stali klobásou na stole politiků,“ již freneticky křičel Ukrajinec. „Nejste jejich majetkem!“

Odměnou mu byl dlouhotrvající potlesk

Mladík Robert Netuka, řečený Tukan, se přítomným pochlubil: „Byl jsem na turistickém výletě, který organizujeme v rámci mojí práce pro děti uprchlíků a imigrantů. Jedna holčička mi říkala, že se bojí, aby Putin nepřišel do vesnice na Ukrajině, kde bydlí její babička. Bylo by pro ni těžké, protože nemá peníze, utéci.“ Pokračoval na téma rusko-ukrajinských vztahů, několikaminutové představení bylo plné vulgárních slov.

„Nebojte se, Zemana sem nepozvu, naopak sem pozvu jednoho z těch, kdo podpořili ústavní žalobu na Miloše Zemana,“ uvedl dalšího hosta moderátor. „Senátora Zdeňka Papouška!“ Ten se za potlesku přítomných ujal slova a zavzpomínal na osmašedesátý a pak uvedl ke komunistům: „Ať už mohli jakkoliv vystřízlivět ze své hlouposti, nikdy se své komunistické úchylky zcela nezbaví. Komunističtí političtí obrozenci zklamali. Když sovětská vojska odtáhla pryč, říkali jsme si, že nedopustíme, aby se znovu opakoval 21. srpen 1968. Václav Havel prohlásil, že mělo-li by k něčemu podobnému dojít, budeme se bránit. Dával jsem mu za pravdu. Avšak 21. srpen je tu znovu, a my se nebráníme. Kremelská uzurpátorská ideologie, která sem v osmašedesátém přivedla tanky, je zde znovu. Neproměněná, stejně agresivní, zákeřná a lživá. A my se jí dáváme napospas. Nepřivádí do naší země sice železné maringotky, ale zbraně daleko záludnější a účinnější. Jsou to zbraně na ovládnutí našeho myšlení. Manipulace, dezinformace, fake news, trolling, provokace, hybridní válka. Jsme znovu okupováni. A ten, který okupanty do naší země zve, vítá je a nechává je zde se zabydlet, se jmenuje Miloš Zeman. Prezident naší země!“



„Fuj, hajzl!“ Znělo plzeňským náměstím na adresu prezidenta a nechybělo ohlušující pískání. „Jeho nahrávání proruským mocenským zájmům je zřejmé, očividné a nechutné. Je dlouhodobé a soustavné.“

Ne poklesky či prohřešky, ale prezidentské zločiny!

„Zopakujeme si jeho tři nejkřiklavější kauzy z poslední doby, které kromě jiných odsoudil i Senát Parlamentu České republiky a staly se součástí žaloby na prezidenta Miloše Zemana k Ústavnímu soudu ze strany Senátu,“ osvěžil přítomným nedávné události senátor.

Senátor Zdeněk Papoušek. Foto: Václav Fiala

„Kauza první – týká se anexe Krymu. Karta, kterou zde hraje prezident republiky Zeman, je evidentně proruská. Dne 4. září 2014 na summitu NATO ve svém vystoupení zpochybňuje přítomnost ruských vojsk na Krymu v intencích oficiálního stanoviska ruské propagandy a žádá jasné důkazy o této vojenské přítomnosti a podpoře pro tamní separatisty. Dne 17. listopadu 2014 v rozhovoru pro ruskou státní televizi, první kanál, odsuzuje ekonomické sankce uvalené EU vůči Ruské federaci. Konflikt na východě Ukrajiny označuje za občanskou válku. Těmito svými postoji prezident Zeman ukázal, že jeho zastupování České republiky je v příkrém rozporu s oficiální zahraniční politikou vlád ČR. Jedná se o jeho naprosto svévolné jednání, kdy realizuje svoji vlastní zahraniční politiku bez koordinace s vládou či jejího souhlasu. Členové vlády i vláda jako celek jsou pak nuceni se na všechny strany vůči stanoviskům prezidenta republiky vymezovat. Dvojí politika nejvyšších ústavních činitelů tak poškozuje reputaci naší republiky v zahraničí, ohrožuje její důvěryhodnost a podporuje a legitimizuje zahraničněpolitické jednání Ruské federace v rozporu s normami mezinárodního práva,“ konstatoval senátor Papoušek.

Upřednostňování Ruska před USA je neodpustitelné

Kauza druhá se týká občana Ruské federace Jevgenije Nikulina. „Ten byl na základě zatykače USA zadržen dne 5. října 2016 v ČR a následně držen ve vazbě. Do tohoto procesu prezident Zeman neoprávněně zasahoval a snažil se jej ovlivnit ve prospěch jeho vydání do Ruské federace. To odmítaly jak soudy, městský, vrchní i Ústavní, tak Ministerstvo vnitra a ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Přesto do této kauzy prezident Zeman i jeho spolupracovníci vstupovali. S ministrem spravedlnosti se prezident sešel ohledně této kauzy dvakrát, s žádostí, aby Nikulina nevydával do USA. Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář se také sešel s Nikulinovým právním zástupcem, s nímž, jak přiznal, o případu mluvil. Jevgenije Nikulina se nakonec podařilo do Spojených států vydat. Robert Pelikán uvedl, že v procesu jeho vydání musel jednat ve spěchu a v tajnosti, protože měl obavu, aby proces vydání nebyl na poslední chvíli druhou stranou zmařen,“ burácel senátor Papoušek.

„V této kauze prezident opět dokázal, že mu není cizí jakékoliv svévolné jednání a že kašle na jakékoliv rozdělení mocenských kompetencí ve státě, dané Ústavou. Zde to bylo v souvislosti s opětovným prosazováním zájmu Ruské federace, kterému byla dána přednost před oprávněnými a soudně potvrzenými nároky Spojených států amerických, které jsou na rozdíl od Ruské federace naším blízkým spojencem,“ pomyslně bičoval hlavu státu senátor.

…do třetice…

Třetí kauza se týká útoku nervově paralytickým plynem. „Útok se uskutečnil ve Velké Británii dne 4. března 2018 a byl namířen proti bývalému agentovi vojenské zpravodajské služby Ruské federace Sergeji Skripalovi,“ uvedl Papoušek. „Novičok byl vyvinut v Sovětském svazu. Bylo prokázáno, že strůjcem tohoto útoku je Ruská federace. Ministerstvo zahraničí RF se snažilo tuto skutečnost vyvrátit tvrzením, že Česká republika byla jednou ze zemí, kde se prováděl intenzivní výzkum látek ze skupiny novičoků. Mimochodem, Rusko vytvořilo více než sto verzí toho, co se stalo,“ komentoval situaci senátor.

„Ministr zahraničí ČR Stropnický a ministryně obrany Šlechtová se proti ruskému tvrzení o výzkumu novičoku u nás ostře ohradili a premiér Babiš oznámil vyhoštění tří ruských diplomatů na znamení solidarity se Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska. Prezident republiky se k těmto stanoviskům a opatření vládních představitelů nepřipojil. Naopak, vyvinul úsilí, aby podpořil tvrzení o výrobě novičoku u nás, vyslovené Ruskou federací. Pověřil zpravodajské služby, aby vypátraly, zda se u nás novičok vyráběl. Po dodání zprávy od zpravodajských služeb pak v rozhovoru pro média uvedl, že dle zprávy Vojenského zpravodajství se nervově paralytická látka, patřící do skupiny novičoků, v malém množství u nás vyráběla, takže je pokrytecké předstírat, že se něco takového nedělo. Tato Zemanova interpretace se ukázala jako lživá,“ hovořil zaníceně Papoušek.



„Nicméně, tyto Zemanovy výroky brali představitelé Ruské federace jako důkaz, že britská premiérka nehovořila pravdu o tom, že pouze Rusko je za útok na Skripala odpovědné. Kvůli vyjádření prezidenta se sešla naše vláda s řediteli našich informačních služeb a oficiální tisková zpráva z této schůzky zněla, že látka A234 se skupiny novičok, která byla použita k útoku na Sergeje Skripala, nebyla u nás vyráběna, vyvíjena ani skladována. Přesto pan prezident na svém postoji a přístupu dále trval, jak plyne z rozhovoru, poskytnutého ruské televizní stanici MTV, ve které zopakoval svoje tvrzení, že se novičok v ČR vyráběl,“ dokončil třetí kauzu vystupující.

Manifestace v Plzni. Foto: Václav Fiala

Pryč z Hradu!!!

A hned ventiloval řadu otázek: „Co to je za člověka? Co to je za člověka, který stanul v čele našeho státu?“ „Je to svině!“ zazněl výkřik staršího muže a potlesk a pískání lidí. „Co to je za člověka, který oklamává lidi, kteří jej volili? Co to je za člověka, který bodá dýku do zad vlastnímu lidu? Co to je za člověka, který nerespektuje Ústavu a pohrdá ústavními institucemi? Co to je za člověka, který prosazuje do důležitých funkcí lidi s komunistickou minulostí? Co to je za člověka, který zrazuje naše spojence? Co to je za člověka, který posouvá naši zemi opět do ruského vlivu? Co to je za člověka, který otevírá dokořán dveře ruským lžím, polopravdám a křivárnám?“ zakončil svůj projev za dlouhotrvající ho potlesku senátor Papoušek.

Číňané počkají – a přece se dočkají

Dalším mluvčím na improvizované tribuně byl Hayato Josef Okamura: „Protisíla, která má základnu v Kremlu nebo v Pekingu, má dlouhodobý strategický plán. Nehrají svoje šachy v řádu týdnů nebo měsíců, ale roků. Spíše desetiletí. To je známá věc, že Číňané si počkají. Jim nevadí, že nemají výsledek za rok nebo za dva. Oni to mají tak naplánované, že jej budou mít za třicet let. Proto je tak nebezpečné, že nejbohatší Čech Petr Kellner má svoje největší obchody právě s tou pekingskou diktaturou. Že tam má jakási zvláštní privilegia. Samozřejmě, že čínští vládcové nedávají nic zadarmo, oni si to jednou vyberou i s úroky. Podobě prezident Zeman a jeho suita – to není jen on, ale lidé v jeho okolí – on sám už je starý, jeho síly už chřadnou. Je tam jeho poradce, pan Nejedlý, který bez jakékoliv pracovní smlouvy okupuje kancelář na Hradě. Který je přítomný na nejbližším jednání prezidentů Zemana a Putina v Moskvě. Nikdo neví z jeho životopisu, co těch deset let v Rusku dělal,“ konstatoval bratr Tomia Okamury.

Zlatý Petříček a Němci – náš vzor v mediální výchově

„Chci vám dodat naději. Je důležité, abychom byli v té lidskosti a humanitě vytrvalí. A budeme ještě vytrvalejší než oni. Za posledních třicet let se toho podařilo hodně dobrého. Přes všechny karamboly, korupci a dětské nemoci naše demokratická politika v podstatě ještě funguje. Máme tady celou škálu demokratických politických stran… Jsem přesvědčený, že třeba sociální demokrat pan Petříček, ministr zahraničí, si zaslouží určitou podporu. Snad přece jen v té koaliční vládě něčemu zlému zabraňuje,“ uvedl za potlesku „druhý“ Okamura. „Něco špatného brzdí. V katolických farnostech a evangelických sborech, ve skautských oddílech, ve školách je snaha posouvat mediální výchovu. Ta dělá strašně moc. Když budou lidé mediálně vzdělaní, tak se nenechají tak snadno opít rohlíkem. Mediální výchova se dá zlepšit – jasný příklad ze sousedního Německa, kde to dokázali po druhé světové válce, kde se dokázali trpělivou mediální a občanskou výchovou vzpamatovat z hitlerovské diktatury. Ti, kterým jde o demokracii, ať na sebe nehážou špínu pro nějaké dílčí rozdíly.“

Konečně žaloba na prezidenta, konečně naděje!

Miroslav Anton na to stroze dodal: „Miloš Zeman a Andrej Babiš škodí této krásné zemi. Miloši Zemane a Andreji Babiši, odstupte!“ „Jóóó!!“ ryčel dav, potlesk jako by neměl skončit.

V závěru patřil čas autorům Výzvy za demokracii, právní stát a sociální spravedlnost. Heřman Chromý uvedl: „Jsme v situaci, kdy jsme přesvědčováni pomalu ze všech stran, že se sice prezident Zeman dopouští neústavního jednání, ale předseda Poslanecké sněmovny se nám snaží namluvit, že to je jen další příběh v zemi, kde je prý nejbezpečněji. Přitom se to tu hemží desítkami proputinovsky orientovaných a řízených webů, které rozhodně svojí propagandou nepodporují členství ČR v NATO a EU, ale usilují o pravý opak. Těmito a dalšími způsoby dochází k bagatelizaci ústavní žaloby a zpochybňování skutečnosti, že to byl právě Senát, který 48 hlasy ze 75 rozhodl o jejím schválení, podporován celou řadou ústavních právníků. Senát, kteří si však pánové Zeman a Babiš, jak naposledy potvrdili v říjnu 2018 v rozhovoru se Světlanou Wittowskou při příležitosti stého výročí vzniku Československa, přejí zrušit,“ posteskl si mluvčí.

„Mimo ústavní rámec a demokratické prostředky usilují Babiš a Zeman o jeho zrušení soustavným hrubým porušováním Ústavy a čekají na vhodný okamžik, který může být diktován zvýšeným napětím v EU, například po odchodu Velké Británie z EU bez jakékoliv dohody. Nebo izolacionistickou a nacionalistickou politikou prezidenta Trumpa v USA, jehož nevypočitatelné chování a jeho vydíratelná podnikatelské minulost ze strany Putinova režimu může nakonec, a ne poprvé, nechat ČR zase na pospas jejím rudohnědým můrám. Zeman, který, místo aby Ústavu střežil jako oko v hlavě, ji dlouhodobě porušuje. Nechceme, aby politikou polopravd a lží rozdělovali společnosti na konfrontační tábory, které nerespektují pravidla demokracie a kritickou diskusi,“ konstatoval signatář a dodal: „Nechceme být bezmocnými svědky pomalé, postupné a ponižující cesty ČR a jejich novodobých autoritářů prezidenta Zemana a premiéra Babiše na Východ ve stopách Putinova režimu a čínského komunismu.“

Zvůle není lidská vůle

Doplnil jej „chartista“ Vladimír Líbal: „Ruská orientace české zahraniční politiky oslabuje a znevěrohodňuje její eurounijní a severoatlantickou linii a z ní plynoucí závazky. Prezident Zeman se přitom opakovaně odvolává na svůj mandát. Ten však dostal od voličů, aby tuto linii a závazky hájil. Nedostal jej, aby obhajoval proputinovské zahraniční politiky namířené proti Západu. Ať se politici neschovávají za svůj mandát, jak to činí prezident Zeman a s ním vláda Andreje Babiše, a dají průchod soudu a spravedlnosti před rizikem zvůle, k níž se jednání prezidenta Zemana nekontrolovatelně blíží. Dejte na vědomí nesouhlas s politikou prezidenta Zemana, která, místo aby spojovala, dlouhodobě rozděluje. Místo demokratické diskuse záměrně otevírá ve společnosti prostor pro sílící vulgarizovanou nesmiřitelnost a xenofobii. Nemáme-li být jen svědky této degradace našeho ústavního pořádku a ohrožení parlamentní demokracie, musíme se ozývat,“ vybízel přítomné za potlesku Líbal.

B a B

Moderátor pak na závěr ještě uvedl: „Někde tady je muž s motýlkem, který přichází tato shromáždění pravidelně podpořit, primátor Martin Baxa,“ představil „kumulátora funkcí“, poslance a místopředsedu ODS moderátor a Baxa se ukláněl kolem dokola. „A podobně nenápadný cyklista, toho času hejtman Josef Bernard,“ představil moderátor další „celebritu“ a rebela z ČSSD ukrývajícího se cudně v davu. A to byla poslední mluvená tečka za téměř dvouapůlhodinovým řečnickým maratonem, ve kterém se jméno hlavy státu objevilo nesčíslněkrát.



autor: Václav Fiala