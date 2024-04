„Tak pěstujte marihuanu.“ Ukrajinci si otevřeli ústa na Polsko

Mezi Polskem a Ukrajinou to už řadu měsíců vře. Kvůli dovozu ukrajinské zemědělské produkce do Polska a přes Polsko. Farmáři našich severních sousedů s přestávkami blokovali polsko-ukrajinskou hranici buď částečně, nebo zcela. Ukrajinci se zlobí, že kvůli tomu přicházejí o finanční prostředky tolik potřebné k obraně vlasti před ruskými agresory a Poláci se zlobí, že ukrajinská zemědělská produkce ničí jejich trh, ničí jejich zemědělce. Z Ukrajiny na oplátku zaznělo, že by měli raději pěstovat marihuanu, kde budou konkurenceschopní.

Server Politico upozornil, že mezi Polskem a Ukrajinou panují poslední dobou čím dál napjatější vztahy. Od počátku plnohodnotné invaze ruských okupačních sil na Ukrajinu patřilo Polsko k největším podporovatelům Ukrajiny, protože Poláci z vlastní historie vědí, co to znamená potkat se s Ruskem. Ať už jde o bolševický vpád do Polska na počátku 20. let minulého století, nebo o vyvraždění stovek polských důstojníků v Katyni, o které se během druhé světové války postarala sovětská tajná služba NKVD, jedna z předchůdkyň dnešní ruské FSB.

Jenže v jednu chvíli si Poláci řekli, že další zbraně už na Ukrajinu posílat nemohou. A tehdy přišly první stížnosti ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a vlády v Kyjevě, že pomoc Ukrajině je v zájmu celé EU. Včetně Polska.

Zanedlouho vyvstal další problém. Ukrajinci se snaží do světa vyvážet svou zemědělskou produkci. Jde o zásadní zdroj příjmů do ukrajinského rozpočtu, prostřednictvím něhož Ukrajinci financují svou obranu. A než se ozbrojeným silám napadené země podařilo vyčistit od ruských lodí koridor v Černém moři, pokusili se co největší množství své zemědělské produkce vyvést po souši. Část z této produkce nakonec skončila i na trzích EU a tady se začali zlobit polští farmáři.

Upozorňovali totiž na to, že Ukrajinci jsou schopni při nižších mzdách pracovníků zemědělství, ale také díky tomu, že nemusejí dodržovat přísné normy EU v oblasti zemědělství, produkovat mnohem levněji, levněji dodávat na polský trh a polské zemědělce tím ničí.

„Očekává se, že zákonodárci ve výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod v úterý schválí přísnější omezení na ukrajinské zemědělské zboží jako součást dočasných opatření na liberalizaci obchodu. Na stejných omezeních se v pondělí po týdnech tahanic dohodl parlament a 27 členských zemí EU,“ napsal k tomu server Politico.

„Omezení jsou potřebná k nápravě ‚nerovností‘ v obchodní bilanci mezi Ukrajinou a EU,“ tvrdí polský europoslanec Andrzej Halicki ze středopravé Evropské lidové strany, jehož pozměňovací návrhy požadující přísnější limity byly z velké části podpořeny parlamentem a členskými zeměmi,“ rozváděl dál server myšlenku.

„Moje pozměňovací návrhy jsou v zájmu Ukrajiny,“ řekl pro Politico blízký spojenec premiéra Donalda Tuska a vysvětlil, že nejsou navrženy tak, aby zcela zastavily dovoz, ale mají chránit evropské farmáře před zvýšenou konkurencí.

Jenže z Kyjeva ve stejnou chvíli zaznívá, že jde o opatření proti ukrajinským zemědělcům, pokud kdokoli říká cokoli jiného, říká nesmysly.

„Na jedné straně jsme žádáni, abychom přizpůsobili naši produkci standardům EU, zatímco na druhé... země EU blokují náš export a snaží se znovu zavést kvóty,“ kroutil hlavou Alex Lissitsa, šéf agro lobby ukrajinského agrobyznysu Clubu.

„Polští farmáři jsou příliš malí na to, aby byli skutečnými hráči na globálním trhu s obilím, kde musejí konkurovat zemím jako Ukrajina, Brazílie nebo Rusko,“ dodal.

Pokud chtějí polští farmáři přežít, měli by se podle něj zaměřit na pěstování specifických plodin. Třeba marihuany.

Mohou pěstovat „dokonce marihuanu“.

Ve stejné době z polského ministerstva zemědělství zaznělo, že jeden z dovozců ukrajinské zemědělské produkce, kterou vydával za polskou, dostal pokutu 1,5 milionu zlotých, v přepočtu 9 milionů korun.

„Náměstek ministra Stefan Krajewski zdůraznil, že v současné době jsou v nejvyšší pohotovosti všechny služby kontrolující potraviny vstupující do Polska z Ukrajiny,“ upozornilo polské ministerstvo zemědělství.

Vrchní inspektor Przemysław Rzodkiewicz informoval, že jeho úřad provedl desítky tisíc kontrol různých zemědělských prodktů, a pokud šlo o ukrajinskou podukci, zdravotní standardy nesplňovalo asi 1,4 procenta prověřované produkce.

Prof. Witold Orłowski z Vistula University of Finance and Business a Varšavské technické univerzity v rozhovoru pro polský list Rzecpospolita upozornil, že přes nejrůznější protesty a stížnosti se polským zemědělcům v EU daří. Před vstupem do EU polští zemědělci patřili k největším kritikům polské evropské integrace, ale jejich obavy se nenaplnily.

„Naše zemědělství dosáhlo poněkud paradoxně neuvěřitelných tržních úspěchů. Vývoz potravin do EU se pouhé dva roky po přistoupení zdvojnásobil. Hovořím o paradoxu, protože polští zemědělci byli skupinou, která se vstupu nejvíce zdráhala, opakující falešné teze proklamované některými politiky, že výsledkem členství by byl kolaps polské zemědělské výroby, záplava dovozů a nákup polské půdy cizinci. Jak víme, stal se pravý opak: Pozemky nikdo nekoupil a polské potraviny se nyní v EU prodávají za desítky miliard eur. Tento sektor, který byl přesvědčen, že bude sežrán zaživa, okamžitě těžil z přistoupení,“ popsal situaci profesor Orłowski.

„Pokud jde o zemědělce, přibližně polovina příjmu průměrného polského zemědělce pochází z přímých plateb EU, nikoli z produkce. Dnes to zemědělci považují za normální. Kdybychom ale nebyli v EU, neustále by nás blokovali zemědělci protestující proti nízkým příjmům a požadující dotace z polského rozpočtu. Je však třeba objektivně přiznat, že s členstvím v EU jsou spojeny i některé problémy, jako jsou klimatické otázky. Platí, že čím je společnost bohatší, tím menší význam přikládá nákladům na zelenou transformaci, např. cenám benzínu, a tím větší význam přikládá jejím dopadům – např. čistému ovzduší. A v době, kdy klimatickou politiku EU z velké části utvářejí bohatší západoevropské společnosti, jsou tato opatření z našeho pohledu skutečně možná přehnaně tvrdá, přinejmenším přísnější než to, co bychom sami prosazovali,“ pokračoval profesor.

