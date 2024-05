„Tak si ji přečtěte.“ Vzkaz pro Fialu, který nechtěl knihu podepsat

reklama

Předseda vlády a šéf občanských demokratů Petr Fiala se na jednom z mítinků svěřil, že byl požádán, aby se podepsal do knihy Spiknutí, na jejíž titulní straně je vyobrazen po boku senátorů Vystrčila a Fischera a též šéfa BIS Koudelky.

„Někdo po mně chtěl, abych se podepsal do té knížky Spiknutí, tak to jsem odmítl,“ popisuje pobaveně občanům Fiala na videu, které se šíří po sociální sítích. Jeden z příznivců mu na záběrech totiž předkládá knihu Vladař od Machiavelliho a žádá autogram premiéra. „Ale do Vladaře, to ano,“ kývá spokojeně Fiala a podepisuje výtisk.

Autoři knihy premiéra vyzvali, aby si knihu přečetl. „V tomto videu z minulých hodin říkáte mladému příznivci, jemuž podepisujete knihu Vladař, že po vás někdo chtěl podepsat naši knihu Spiknutí, ale že jste to odmítl. Velká chyba! Vítězem této knihy jste totiž vy, protože zpátečka Andreje Babiše umožnila, že jste se stal na podzim 2021 premiérem ČR. Vaše role v knize je pouze vítězná… Budu společně s kolegy rád, pokud byste si knihu přečetl, protože v ní o vás opravdu není nic negativního. Posíláme vám výtisk a zdravíme,“ vzkazuje premérovi Procházka s Panenkou.

Jak známo, kniha Spiknutí popisuje období podzimních měsíců roku 2021, kdy byl prezident Miloš Zeman hospitalizován a záhy se objevily snahy odebrat mu dočasně jeho ústavní pravomoci. Dílo se podrobně věnuje tehdejším událostem, přináší dosud neznámá blízká svědectví a popisuje mnohé zákulisní hry, které se v té době odehrávaly zcela mimo zraky veřejnosti.

V knize se čtenáři dozví, jaké okolnosti přispěly k tomu, že se předseda ODS Petr Fiala nakonec skutečně stal premiérem a co si tehdejší šéf vlády vyslechl na lánském zámku od ředitele Ústřední vojenské nemocnice, aby potom veřejně oznámil, že se nepokusí vládu sestavit sám.

