„Ten pán bude poslanec.“ Kalousek dělá pořádek u Pirátů. Hodně důrazně

Volby se kvapem blíží a politická kampaň nabírá na obrátkách. U koalice Pirátů a STAN pak panuje podezření, že po eventuálním vítězství začne zvyšovat daně, například u nemovitostí. „Při zvýšení efektivního zdanění nemovitostí na 1 % lze získat 200–800 miliard korun ročně,“ zaznělo v rámci pracovní skupiny Pirátů, která se zabývala financováním nepodmíněného základního příjmu. Piráti pak rezolutně prohlásili, že zvýšení daně na jedno procento z ceny nemovitosti v žádném případě nechystají. Ale podezření stále přetrvává.

Toto podezření sdílí i paní Marie Sedláčková. Nedávno citovala ze Zandlova článku nazvaného Krize a zánik vlastnictví, kde se píše: „Dalším postupem může být omezení mezigenerační mobility kapitálu, tedy třeba významně vysoká dědická daň, která zkomplikuje předávání nemovitostí dětem a opět má tendenci tlačit na snížení cen nemovitostí. I to má svá úskalí a samozřejmě postup není stoprocentně funkční, je nicméně překvapivě účinný.“

„Pirát Patrick Zandl na předních příčkách kandiduje do Sněmovny. Tohle je jeho cílem, takže jestli tvrdě pracujete a chcete dětem předat jednou nějaký majetek, tak to radši prochlastejte, je to zbytečná námaha,“ komentovala Sedláčková. A burcovala proti tomu, aby se Zandl dostal do Sněmovny.

Je to pětka na kandidátce Pirstan ve Středočeském kraji, povolávám do zbraně všechny voliče v našem kraji, abychom volili proti tomuto... — Marie Sedlackova (@MarieS345) May 24, 2021

Její slova se začala šířit a brandýský zastupitel se ozval. „Když je paní manipulativní kráva a zapomene pro jistotu dodat, že je to citát z mého článku o tom, jaké přístupy se používají, nikoliv o tom, jaké chci používat já/piráti, tak je to těžký,“ stěžoval si, že Sedláčková neuvádí zdroj a čekal, že se mu dotyčná omluví.

Když je paní manipulativní kráva a zapomene pro jistotu dodat, že je to citát z mého článku o tom, jaké přístupy se používají, nikoliv o tom, jaké chci používat já/piráti, tak je to těžký. Omluva bude?https://t.co/tgRfzuHY0R — Patrick Zandl (@tangero) May 24, 2021

Úryvek hovořící o vysoké dědické dani se skutečně v článku nachází, v části, kde Zandl vyjmenovává postupy, které některé „post-tradiční“ strany používají, aby srazily dolů „extrémní ceny“ nemovitostí. Uvádí například regulaci výše nájemného, dále již zmíněnou vysokou dědickou daň a také zvýšení daně z nemovitosti.

Sedláčková si ovšem trvala na tom, že co Zandl přednáší, tak také plánuje. „Jen ještě není vhodná doba to rozbalit na plno, ale časy se mění,“ míní.

Pan Zandl mě zablokoval a já trvám na tom, že přesně co tam přednáší tak to chce, jen ještě není vhodná doba to rozbalit na plno, ale časy se mění. pic.twitter.com/0nAOZtVikP — Marie Sedlackova (@MarieS345) May 24, 2021

Ovšem spíše než ekonomické argumenty se začalo řešit Zandlovo oslovení dotyčné. „Omlouvám se vám za to označení manipulativní kráva,“ omluvil se brandýský zastupitel. Ale vyžadoval, aby tak učinila i Sedláčková: „Takže jste tu manipulaci použila z nevědomosti, bez ověření zdroje? Bez zlé vůle? V tom případě jistě pro vás nebude problém se mi omluvit a uvést to na pravou míru.“

Omlouvám se vám za to označení manipulativní kráva. Takže jste tu manipulaci použila z nevědomosti, bez ověření zdroje? Bez zlé vůle? V tom případě jistě pro vás nebude problém se mi omluvit a uvést to na pravou míru. — Patrick Zandl (@tangero) May 24, 2021

Aféra si už ale žije vlastním životem a příznivci SPOLU a Pirátů a STANu se na sociálních sítích vzájemně ostřelují. Vložil se do ní například bývalý poslanec Miroslav Kalousek. „Páté místo na středočeské kandidátce je v případě jednoho z volebních favoritů místo bezpečně volitelné. Ten pán, Patrik Zandl, by podle aktuálních preferencí byl nepochybně poslancem. Pokud si, vážené dámy, přejete býti volenými zástupci nazývány krávami, volte Piráty,“ otřel se o zastupitele mířícího výš politik, který naopak ve volbách kandidovat nehodlá.

Páté místo na středočeské kandidátce je v případě jednoho z volebních favoritů místo bezpečně volitelné. Ten pán, @tangero, by podle aktuálních preferencí byl nepochybně poslancem. Pokud si , vážené dámy, přejete býti volenými zástupci nazývány krávami, volte @PiratskaStrana. https://t.co/ACvysJmHxO — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 24, 2021

Ovšem kritici postavili proti krávě krávu, obrazně řečeno. Není to totiž tak dlouho, co senátorka Soňa Šípová za Kladno prohlásila, že na památníku na Klárově se „dobře jezdí na skejtu“. A občanský demokrat Jan Skopeček také nešel pro dobytčí přízvisko daleko. „To je památník věnovaný čs. válečným letcům, kteří v Británii bojovali za naši zemi. Mnozí za ni položili život a další po válce skončili v komunistických lágrech. Jezdit na skejtu po jejich pomníku může jen kráva, sorry,“ řekl.

To je památník věnovaný čs. válečným letcům, kteří v Británii bojovali za naši zemi. Mnozí za ni položili život a další po válce skončili v komunistických lágrech. Jezdit na skatu po jejich pomníku může jen kráva, sorry. pic.twitter.com/evNDUYZdi2 — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) May 17, 2021

Což příznivci Pirátů neopomněli Kalouskovi připomenout. „Patrik Zandl se za svůj nevhodný projev omluvil, Váš pan Skopeček senátorce Šípové za stejný termín ne - pevně věřím, že to voliči zohlední,“ ozvala se pirátská krajská zastupitelka z Ústeckého kraje Kateřina Stojanová.

Patrik Zandl se za svůj nevhodný projev omluvil, Váš pan Skopeček senátorce Šípové za stejný termín ne - pevně věřím, že to voliči zohlední. — Kateřina Stojanová (@KaterinaStojan) May 24, 2021

Stejně tak Václav Láska upozorňoval na to, co Skopeček řekl. Ale Kalousek poslance ODS bránil: „Pan poslanec Skopeček tak nazval každou osobu, která jezdí na skatu po pomníku hrdinů. Paní senátorka Šípová tvrdí, že ona to nedělá a já nemám důvod jí nevěřit.“ Ale to Láskovi nestačilo. „Pan Skopeček jí tak nazval před tím, než ona vysvětlila, že sama na prkně nejezdí. Tedy to při psaní tweetu nemohl vědět a nemohl tuto skutečnost brát v potaz. Prostě jí nazval krávou. Proto také použil v tom tweetu ženský rod ‚kráva‘ a nikoli třeba univerzálnější ‚debil‘,“ odhadoval bývalý vyšetřovatel.

„On ji tak ale nenazval. Číst umíme oba. Nechcete přece tvrdit, že automaticky předpokládal, že po tom prkně jezdí sama senátorka?“ nedal se Kalousek.

Nikoliv, pane senátore, máte tam logickou chybu. Pan poslanec Skopeček tak nazval každou osobu, která jezdí na skatu po pomníku hrdinů. Paní senátorka Šípová tvrdí, že ona to nedělá a já nemám důvod jí nevěřit. Vy ano? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 24, 2021

On ji tak ale nenazval. Číst umíme oba. Nechcete přece tvrdit, že automaticky předpokládal, že po tom prkně jezdí sama senátorka? — Miroslav Kalousek (@kalousekm) May 24, 2021

Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

