„To bych v Praze nečekal. Možná na Ukrajině nebo v Kosovu.“ Tomáš Vyoral je šokován

reklama

Anketa Je Stepan Bandera hrdina? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11293 lidí Před týdnem jsme se bavili možností, že by kvůli lžím o Donaldu Trumpovi mohla Hillary Clintonová skončit ve vězení. Týden se s týdnem sešel a ukazuje se, že sedět nepůjde ani právník Clintonové, který historku o propojení Trumpa a Ruska šířil, ačkoliv jsou o tom přímé důkazy. Byl osvobozen porotou ve Washingtonu. Není to kapánek podezřelé?



Jak jsem říkal minulý týden. Je de facto jisté, že Hillary Clintonová coby součást nedotknutelné s režimem souznící elity nepůjde bručet, ani kdyby čert na koze jel. Na to si můžete bez rizika vsadit. A to evidentně platí i pro jejího právníka, což nebývá v případě spolupracovníků vždy pravidlem. Podezřelé to je, nespravedlivé podle všeho taky, ale tak to prostě je. Pravidla hry určují ti, kteří hýbou kormidlem.



Kromě toho se zdá, že v Česku každý týden přibude jeden kandidát na prezidenta. Po dlouhých spekulacích se rozhoupala bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Co může voličům nabídnout? A kdo by mohl být „její“ volič?



Vzhledem k dlouhodobému protežování této pro běžného člověka naprosto neznámé, a především, co mohu soudit, zcela bezvýznamné ekonomky bylo evidentní, že půjde o jednoho z liberálně socialistických koní – nebo spíš pěšáků – v závodě o post českého prezidenta. Po vzoru vydařeného slovenského PR projektu „trojská kobyla Visegrádské čtyřky napojená na neziskovky“ pak bylo evidentní, že i klika v soudobém režimu pravověrných u nás vyzkouší štěstí se ženou. Co může nabídnout, musí říct Nerudová sama. Já od ní zatím za ty poslední roky, kdy média začala vypouštět první balonky o spojení této osoby s prezidentskou funkcí, nic směrodatného nezaznamenal. Nicméně její volič se stejně jako v případě voličů postrachu králikáren Drahoše nebo právě Čaputové, toho času obou dvou prakticky vytažených z klobouku. Díky mainstreamové mediální podpoře v čele s nevyváženou, neobjektivní a závislou ČT totiž jisté spektrum českého národa podlehne pod dojmem proklamované slušnosti a lepších, ne-li nejlepších zítřků.

Fotogalerie: - Kryty místo kandidatury

Po dlouhých peripetiích generální ředitel ČT Petr Dvořák oznámil, že se bude v rozpočtu ČT škrtat, a to v řádu stovek milionů. ČT už nebude sponzorovat tolik projektů, diváci na Vánoce uvidí už jen jednu originální pohádku, dokumentů ubyde, sportu také. Ovšem nebude se šetřit na zpravodajství. Je to snad známka toho, kdo má v ČT hlavní slovo?



Předně je překvapivé, že soudruh ředitel Dvořák – soudruhem ho tituluju, protože od září 1989 byl „prozřetelně“ členem KSČ – chce něco škrtat, když jeho ČT vykazuje dle informací na oficiálním webu televize posledních několik dlouhých let hospodářský výsledek nula. Opakuji nula. Což je neuvěřitelný ekonomický fenomén, kvůli němuž by k panu řediteli měli chodit na zkušenou majitelé a ředitelé všech podniků, aby se naučili jak správně řídit svou firmu. Zadruhé bych očekával, že pan rovnější mezi rovnými – využiju-li Orwellovu Farmu zvířat – třeba taky něco škrtne ze svých každoročních milionových bonusů k už tak štědrému platu hrazenému z kapes nás všech. Ale to bychom asi chtěli příliš. A že zpravodajství a publicistika jsou zcela svévolně určitou klikou zprivatizovanou, nedotknutelnou a bohorovnou sekcí Kavčích hor vytvářející vlastní virtuální realitu, která se pravdě podobá asi jako já Bradu Pittovi, je myslím čím dál zřejmější více a více lidem, kteří mají všech pět pohromadě.



Praha se podle zjištění policie stala centrem výroby dětí na zakázku, jedno dítě vyjde „jenom“ na 60 tisíc eur. Mezi zájemci jsou dle SeznamZpráv homosexuální páry a muži bez partnerky, které tlačila rodina. „Službu poskytuje klientům z celého světa soukromá klinika sídlící na Ukrajině,“ uvádí. Jste překvapen, že takový byznys se rozjel zrovna u nás?



Jsem. I když možné je vždycky a všude úplně všechno. Ale takový byznys bych čekal právě spíše na Ukrajině nebo na Kosovu, kde se dějí nebo minimálně toho času děly nejedny šílenosti, ať už jde obchod s orgány, narkotiky… Stačí ostatně trochu pohledat na internetu. Doufejme, že pokud je to s oněmi dětmi v Praze pravda, tak policie urychleně zatne tipec oněm kriminálním živlům.

Psali jsme: Brno je na nohou. Koluje VIDEO, co provádí ukrajinští Romové na veřejnosti. Bouře. A veliká Výhra Rusů a konec NATO. Po ostudě s bunkry vykoukl Šándor Netušili, že je špión. Vrbětice: Nová stopa Šándor na Hrad? Ne. Tohle jste nečekali. A hned je veselo

Generál Andor Šándor začal prodávat bunkry, byť se omluvil za to, jak projekt na začátku prezentoval. Sám tvrdí, že své reputace nezneužil, pouze využil. Co myslíte, že k tomu generála vedlo? Byla to snad myšlenka, že když může válkou strašit vláda i média, tak není důvod, aby to nezkusil i on?



U pana Andora Šándora, kterého si mimochodem velmi vážím, mě tato teleshoppingová akce ve stylu Horsta Fuchse skoro šokovala. Tak nějak jsem nepochopil, že respektovaný bezpečnostní expert zariskuje a vsadí své renomé zrovna na takovou podivnost. Chápu, že všichni musíme platit složenky, echt v současné době, kdy nás naši potentáti a nadnárodní korporáti de facto stahují z kůže. Ale tohle? Vzhledem k naléhavosti oznámení před samotnou tiskovkou jsem sám očekával opravdu něco zásadního. A ještě po samotné tiskovce jsem měl neblahý pocit, že Andor Šándor možná ví z titulu své pozice prostě víc než my, a proto třeba přistoupil i na tuhle podivnou hru, jen aby varoval občany a třeba některým z nich pomohl. Ovšem pokud se omluvil, že své reputace nezneužil, ale využil – což jsem nezaznamenal – tak je to ještě horší, než jsem si myslel. A nezneužil a využil jsou už jen hrátky se slovy. Nic víc, nic míň. Co se týká oné myšlenky, kterou zmiňujete v poslední otázce, tak mám za to, že Andor Šándor je na rozdíl od našich vládních často bezpáteřních politruků charakter s rovnou páteří. A zkoušet na občany to, co dělají naše vlády, je myslím pod úroveň slušného člověka.

Psali jsme: Výhra Rusů a konec NATO. Po ostudě s bunkry vykoukl Šándor

Množí se spekulace, že velké státy Evropy už začínají tlačit na Ukrajinu, aby slevila ze svých nároků a začala s Putinem jednat, jinak Západ přestane zemi podporovat. Dle Jakuba Jandy z Evropských hodnot by se proti tomu měla Česká republika vymezit. Pokud by se tak skutečně stalo, změnilo by se něco?



Názor úplatné hlavní hvězdy filmů pro dospělé homosexuální pány je myslím pro slušné lidi bezpředmětný. Nezměnilo by se jinak samozřejmě nic. Tedy kromě toho, že na rádoby hrdinné hrátky našich elit, které jen plní zadání ze zahraničí, doplatíme vždycky především a hlavně my všichni.

Johny Depp vyhrál ostře sledovaný soud proti své bývalé ženě Amber Heardové, která ho vinila z domácího násilí. Váš komentář?



V současné pokroucené době, kdy v oněch nekriticky přijímaných případech kauz Me Too, Black Lives Matter a podobně, povětšinou platí presumce viny a je rozhodnuto prakticky předem, jde pro mě o takový malý zázrak. Jen teď nevím, jak se s nečekaným výsledkem vypořádají pologramotní mainstreamoví novináři, kteří měli – dle svých pamfletů – o vině Deppa od začátku jasno.

Fotogalerie: - Stany pro uprchlíky

Psali jsme: Vyoral tleská upřímné chvilce Jana Zahradila na téma Honzejk. Železný ať se rozčiluje, ale ať zmizí z ČT V neděli nejezdit autem, zpomalit na dálnici? Boj s Putinem podle Bruselu. Komentátor jde do otáček: To je na kazajku! Jen se podívejte, co tam napsali. Tomáš Vyoral si vzal na paškál Fialův deštník. Není to pěkné Tohle řekl o Pekarové? „Blázen, lhář...“ Komentátor udeřil do nejvyšších míst vlády

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.