„To chcete válku? Jste se zbláznili? Já nepolíbil prsten Bruselu.“ Babiš zničil Sněmovnu

reklama

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve svém úvodním slově ke korespondenční volbě mimo jiné také hovořil o sporu Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a Aleny Schillerové (ANO). Spor mezi oběma ženami se rozhořel po vystoupení Aleny Schillerové, jež ve Sněmovně obhajovala svá dřívější slova o míru. Konkrétně, že „my se nechceme připravovat na válku, my chceme žít v míru“. Pekarová Adamová následně Schillerovou označila za hlásnou troubu Kremlu, Schillerová poté přirovnala lídryni TOP 09 Pekarovou Adamovou k Marii Zacharovové, jež je mluvčí ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova.

„To, co je úplně jako neuvěřitelné, jak vlastně vznikl ten konflikt paní Schillerová a paní Pekarová Adamová. Proč vy stále mluvíte... A to ten student, nebo nevím, kdo to je, vůbec nepsal o tom, že mě koalice SPOLU dala na plakát s Putinem. Vždyť jsem vám to tady ukazoval. Největší kámoši. Putin, Nečas, budoucnost české investice. A to je jen rok 2013. Ne? Topolánek, ten měl předsednictví. Tak jako dobře. Nevím. Takže stále ty nesmysly, co nám podsouváte... Já jsem v životě s Putinem nemluvil. A že my jsme proruští za to, že paní Schillerová řekla ‚mír‘, že slovo mír je špatně? My už nemůžeme mluvit ani o míru? Tady skutečně se všichni zbláznili? Všichni chtějí tady válku?“ ptal se Babiš dnes na půdě Sněmovny.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 95% Nebude 2% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 1220 lidí

„Bylo by dobré, kdyby paní Pekarová Adamová přestala lhát o té prasárně, co mi udělal Řezníček v České televizi. Dostal jsem na památku v jedné prezidentské debatě tenhle obraz: Severoatlantická smlouva, článek 5. A paní Pekarová Adamová normálně sprostě lže, když říká, že já jsem odmítl plnit naše závazky v NATO. Všichni, co viděli tu prasáckou debatu provládní České televize, tu manipulaci... A pan prezident Pavel tam seděl a mlčel, protože Řezníček na mě útočil. A říká mi, kdo tady připouští třetí světovou válku? To se všichni už pomátli? A my jsme přece součástí NATO!“ pokračoval Babiš. V tu chvíli se mu dostalo napomenutí od řídicí schůze Olgy Richterové (Piráti), aby mluvil k věci, on si však trval na svém, že bude mluvit, k čemu chce.

Dalším tématem, které Babiš na půdě Sněmovny rozsáhle rozebral byla zahraniční politika. „Bylo by samozřejmě zajímavé si udělat bod Vyhodnocení českého předsednictví v Evropské unii. Stálo to 2,3 miliardy. Dvě celé tři miliardy – fotečky, chlebíčky. Já tomu rozumím. A co z toho tedy vypadlo? Jak to proběhlo? Nejzelenější předsednictví. Co ta zahraniční politika? Já fakt tomu nerozumím. Nerozumím tomu a ta aktivistická zahraniční politika – ano, pan premiér se angažuje, chápu, ekonomická diplomacie, to je dobře. Ale já se ptám, pane premiére, proč jste rozbil V4, když vaši partneři ve vládě, pan Rakušan, paní Pekarová, se stále zaštiťují Václavem Havlem, vždyť on byl u zrodu V4. On byl u zrodu V4!“ rozčiloval se Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„V4 – tady je titulek, aby lidi věděli, v rámci V4 má vždycky jedna země předsednictví, a pan premiér to má od 1. 7. 2023. A za celé to období nesvolal ani jednou to předsednictví. Nesvolal ani jednou! Proč? Protože pan premiér tady říká v článku – předpoklad setkání premiérů V4 je nějaký výsledek jednání, zatím o tom nejsem přesvědčen. To mě totálně šokovalo. To bylo za komoušů, že dopředu se domluvila nějaká deklarace, a tak dále. Ale v dnešní době přece je potřeba diskutovat. Já chápu, že Brusel by rád rozhodoval o tom, kdo v které zemi bude premiérem a v Maďarsku se jim to nepovedlo, proto zadrželi Orbánovi 32 miliard eur, teď jim nevoní Fico, ano, nevoněl jim Morawiecki, zadrželi mu 38 miliard eur. Když přišel Tusk, tak hned mu dali 10 miliard eur. To, že likviduje veřejnoprávní média – to je v pohodě. Ne? To Jourové nevadí. Ne? Vadí jenom tam, kde se stal premiérem ten, co nepolíbil prsten bruselské chobotnici, protože to je chobotnice,“ pokračoval ve svém vodopádu slov Babiš.

„Evropská komise – nikým nevolení úředníci, kteří disponují stovkami miliard eur, chtějí rozhodovat o tom, přes peníze, kdo kde bude premiérem. A V4 za nás fungovala skvěle. Vždyť jsou to naši největší obchodní partneři. Jsou to největší investoři. Innogy je maďarská firma, má tady 40 % distribuce plynu. Aero Vodochody je maďarská firma, ano, sídlí v České republice, jsou to naši partneři. A já vůbec nechápu, že vy vlastně – na prvním setkání V4 vždycky, když byla Evropská rada, kde sedí všichni premiéři a prezidenti, byla koordinace, kde se koordinovali – zamezili jsme migračním kvótám v červnu 2018, prosadili jsme taxonomii, prosadili slovo jádro, prosadili jsme to, že Green Deal, závazek snižovat emise, se netýká všech členských států ve výši 55 %, ale že je to průměr. To bychom na to nikdy nedosáhli, to jsme společně prosazovali. Zamezili jsme tomu, aby ten šílený Timmermans byl předsedou Evropské komise, ten zelený migrační fanatik, normální magor, který ničí tu Evropu. Tomu jsme zamezili. I Weber, i tomu jsme zamezili, ano. Ale neměli jsme tu sílu prosadit šéfa Evropské komise. Jak to všechno funguje? Funguje to tak, že po evropských volbách musí dojít k dohodě mezi Evropským parlamentem, mezi Evropskou radou, a ta zvolí Evropskou komisi. A ta potom rozhoduje, má obrovskou moc, disponuje obrovskými penězi. Není podřízena Evropské radě,“ pokračoval Babiš.

Fotogalerie: - Střípky z politiky

„Ale proč destruujete tu V4? Za to, že Fico a Orbán mají jiný názor? Však já tomu rozumím, oni byli zvoleni ve svobodných volbách, ano, a Evropské komisi se něco nelíbí, tak se to diskutuje, ano. Samozřejmě, je tam to veto, které by ten eurohujerský ministr, co tady je, ten zbytečný, hned předal, Piráti také. Oni by chtěli, by nás řídilo Německo nebo Francie a my jsme tam byli jenom do počtu. On je to stejný příběh s tím eurem,“ dodal Babiš.

Dále se věnoval také euru. „Já jsem vždycky fascinován, kolik odborníků tady máme na euro. Každý tomu rozumí. Můžete si spočítat, kolik bylo ministrů financí od našeho vstupu do Evropské unie a kolik z těch ministrů financí chodilo na eurosummity. Za nás to tak bylo. A teď vlastně projevem pana prezidenta jsme se dozvěděli, že pan prezident asi už není... to, že není prezidentem všech, i když to sliboval, tak už víme. To se ukázalo s těmi důchodci, ale teď to vypadá, že pan prezident už bude hlavně prezidentem STAN a TOP 09 tím, že přišel s tím eurem. Nevím, kdo mu to píše, nevím, kdo mu to radí, ale já bych chtěl k tomu říct jednu věc. A pojďte se o tom tady bavit, mluvme o tom euru. Neříkám dneska, ale nevím, příští týden, vždyť to je velké téma. Tolik odborníků tomu rozumí a euro byl ekonomický projekt a stal se politickým,“ poznamenal Babiš.

Psali jsme: A byl to kokain. Bidenovi se přitížilo Jako sněhová koule nabalujeme osobnosti i další subjekty do eurovoleb. Vondráček věří v úspěch Michálek (Piráti): Korexpondenční volba zvýší důvěru v celý náš politický systém Traktory v ulicích i v ČR? U zemědělců to vře zezdola a chtějí akci

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama