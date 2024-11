„To jsou pálky, na to nemám.“ Novinář se pozastavil. Ale nic nevyvozuje

Jak Bartoníček z Aktuálně.cz poukázal, více než blaze začíná být v Praze především draze. „Procházím se po Praze, říkám si, že bych si někde něco dal, koupil, rád bych si někde sedl, ale podívám se na ceny a řeknu si: Ty vole, to jsou pálky, na to prostě nemám, jsem vůbec v Česku?“ pozastavuje se.

V podobné situaci je podle něj v Česku spousta lidí spadajících do střední a nižší třídy, kteří jsou cenovými změnami postiženi nejvíce, ale vinit z toho jmenovitě nikoho nechce. „Nic z toho nevyvozuji, nikoho neobviňuji, jen to konstatuji podle toho, jak mluvím s lidmi a pozoruji život kolem sebe,“ dodává.

Sám nyní pečlivě zvažuje, za co své peníze utratí. „Musím prostě více a lépe pracovat, abych si mohl dovolit více koupit… A musím být skromnější. Tak je to fér,“ zmiňuje cesty, jak se s vysokými cenami vyrovnávat.

U jakých produktů se vysokých cen zlekl, ale konkrétně nespecifikoval. Mezi lidmi to rozpoutalo debatu, zda je hlavní město skutečně tak drahé.

Za pravdu Bartoníčkovi dala diskutérka Michaela a ujistila jej, že draho není jen výsadou Prahy. „Toto je bohužel všude, vcelku mě to taky sejří. Moje strava se skládá hodně ze zeleniny. Vždy se mi protočí panenky, když vidím ty ceny, ale zatím nestrádám a snažím se i ušetřit, dluhy nemám a hypotéku mám splacenou,“ podělila se uživatelka o to, jak zvládá svou finanční situaci.

„Pane Bartoníček, Praha prostě není to báječné Slovácko, je to velkoměsto. To totiž nesmíte koukat do výloh na Pařížské a pivo si chtít dát někde na Staromáku. To když si pak takhle stěžujete, vypadá to, že už tam chybí jen ‚Fyjalova bída‘. Třeba Janek Rubeš Vám určitě poradí,“ vzkázal novináři další přispěvatel do diskuse s odkazem na pražského reportéra Rubeše.

Zazněly i jednoduché rady typu: „Bez peněz do Prahy nelez.“

Ale i oponentní názory, že v Praze draho není. Lidé Bartoníčka vybízeli, že by měl upřesnit, co vlastně tím „drahým“ myslí, protože každý si pod tím může představit různé cenové úrovně.

V druhé polovině roku 2024 se ceny v Česku stále zvyšují, což má značný dopad na životní náklady. I když inflace vykazuje mírné zpomalení, vysoké ceny v oblastech, jako jsou bydlení, potraviny a energie, zůstávají nadále pro mnoho českých domácností problémem.

