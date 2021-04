„To kdyby se dostalo ven, to neříkej.“ Piráti se hádali o Vrbětice a Koudelka nebude rád

reklama

Vrbětická kauza a zapojení ruských agentů do exploze muničních skladů, které na základě zjištění BIS prezentoval premiér Andrej Babiš s vicepremiérem Janem Hamáčkem, dle očekávání vyvolala bouřlivé diskuse mezi politiky i ve společnosti. Jak se ukazuje, jednotný názor nemají ani strany, které jinak ostrý přístup k Rusku podporují a zapojení agentů GRU nezpochybňují.

Konkrétně se jedná třeba o Piráty, jejichž členové a příznivci o tématu diskutovali na veřejném internetovém Pirátském fóru. Téma tam otevřel pirátský zastupitel Olomouckého kraje Martin Švadlenka. Konstatoval, že požár v muničním skladu zaznamenaný kamerou hasičského záchranného sboru zcela bourá oficiální verzi o útoku ruských agentů.

“Požár prvního skladu, zachycený kamerou HZS zcela bourá oficiální verzi s časovanou náloží, prezentovanou premiérem a ministrem vnitra této země. Děsím se toho, jaké další rozpory oficiální verze bude možné v seriozních zdrojích, starých roky, najít, byť už jistou představu mám,” napsal Švadlenka.

Tím se mu povedlo rozpoutat nevídanou bouři. Ihned se ozvali další členové Pirátské strany. Jedni se do Švadlenky pustili a vzkázali mu, že se chová jako člen SPD, jiní, včetně nečlenů strany, ho naopak hájili a přidali vlastní pochybnosti o celém případu.

Člen pražského krajského sdružení Pirátů Martin Staněk namítal, že mohli agenti použít “časovaný zapalovač”. To se Švadlenkovi nezdálo. “Jako že to hořící povezou do Bulharska? No to bude chtít dobrý azbestový rukavice při nakládce,” uvedl. “Čím ten požár "zcela vylučuje" verzi sabotáže časovanou náloží?” namítal člen republikového výboru Pirátů David Wagner.

Dočkal se ale odsudku, že mluví jako člen SPD. “Patrně u tebe došlo k nepochopení, jak funguje časované výbušné zařízení. To není o tom, že společně s tím zařízením v jednu chvíli bouchne všechna munice. Takto to ani nikdo v žádné oficiální zprávě netvrdil. Dopouštíš se tedy klasického argumentačního faulu mlácení slaměného panáka. A mimochodem, sdílíš tu stejnou desinformaci, kterou najednou začali jet příznivci SPD a Trikolory. Piráti mají na víc,” vzkázal mu další z diskutérů.

“Ten požár vylučuje verzi premiéra a ministra vnitra, že to mělo blafnout v Bulharsku. Protože pochybuji, že si někdo z nás myslí, že by něco takového veřejně tvrdili, když právě tito lidé mají o celé věci nejúplnější informace, k nimž se normální občan nedostane. Prostě: Máš roky fotky, že to hořelo. A vylezeš před národ se soft verzí, že to mělo blafnout jinde? Že jako nakrmíš plebs ne úplně přesnou pohádkou zhruba proč? Že šlo Rusům o to u nás neudělat bordel za miliardu a zabít dva lidi?” nenechal se Švadlenka odbýt.

Tím proti sobě obrátil další diskutéry pirátského fóra. “Vláda, BIS, NCOZ, NSZ, oslovení znalci a odborníci z oblasti psychotechniky a hasiči, členové parlamentního podvýboru s přístupem k utajovaným skutečnostem - průběh odpovídá nastražené výbušnině. Švadlenka, Trikolora a SPD - všechno je naopak,” vzkázal mu příznivec strany s přezdívkou Yossi.

Přišlo i varování, že podobné veřejně prezentované názory mohou Pirátům způsobit katastrofu. “Já doufám, že příště si před zveřejněním dalších dezinformací, které můžou být PR pohromou pro stranu, splníš povinnosti z demokratického minima a vygooglíš si aspoň základní informace,” dostalo se mu doporučení. Švadlenka se následně opravil, že počítal s explozivním, nikoli zápalným zařízením.

“Pochyby jsou legitimní součástí kritického myšlení. Já už jen nedovedu věřit tvrzením, která nejsou podepřena nějakými tvrdými daty. A Bůh ví, že se teď mimořádně snažím,” dodal zastupitel Olomouckého kraje.

Později se objevily i daleko ostřejší názory zpochybňující, že se vše událo tak, jak tvrdí BIS. To už ale nebyly členové Pirátské strany. Diskutér Rivan celou verzi označil za “čučkařskou pohádku”. Netrvalo dlouho a pražský Pirát Martin Staněk začal hovořit o tom, že uživatel je troll nebo dokonce automat. “Mohl by na fóru fungovat troll? Lidský? Automat? Mohl, že?” ptal se. Podobný názor zazněl i od dalšího účastníka debaty: “Máte velmi zvláštní projev. Nejste umělá inteligence? Pokud ano, jste velmi zdařilý a doufám, že se vaši autoři dozví, že jsem je pochválil”.

“Ještě k věrohodnosti důkazů tak nedokážu si osobně příliš představit, že by BIS či spojenecké tajné služby takové důkazy uměly tak precizně zfalšovat, tak aby se to nepoznalo. Jestli se jim to ale povedlo, což v tomto hravém prostředí nelze vyloučit, tak to by byl čučkařský Meister Stück s dokonalým časováním,” vyjádřil se Marek Křejpský, Pirát z Vysočiny.

Tím prakticky debata na téma Rusové a Vrbětice skončila, následně se už jen několik uživatelů dohadovalo mezi sebou, čí informace jsou pravdivé a kdo šíří dezinformace nebo je troll. Ukázalo se však, že i na takto vznětlivé téma nemusí být jednotné politické strany uvnitř, natož pak celá politická scéna.

