„To není normální.“ Zdražení kebabu v Německu. Co za tím je? Vážná slova přímo z ulice

Svět je naruby! Kebab v Německu je nejdražší, co kdy byl! Ta tam je doba, co se klasický Döner nebo Dürüm pohyboval pod 5 euro, respektive kolem sto korun. V poslední době v celé SRN letí raketově vzhůru – až k 10 euro. Situace je už taková, že se toto tradiční jídlo, které sem jako do celé Evropy přinesli turečtí gastarbaitři, stalo politikem. Například levicová strana Linke požaduje, aby jeho cena byla zastropována.

Z kebabu se stalo „jídlo chudých“. Ti, kteří nechtějí nebo z náboženských důvodů nemohou klasickou sekanou, tedy „Leberköse“, která je vyráběna především z vepřového masa, mají turecký, kurdský či jiný Dürüm za nejobyčejnější jídlo, které se konzumuje prakticky denně. Odhaduje se, že v celém Německu se denně spořádá až půl milionu kebabů.

Občerstvení už není za pakatel

Prodejny tohoto občerstvení se nacházejí v centru i na předměstích, v obchodních centrech i na nádražích. Tak jako v Česku vytěsnily další druhy občerstvení a mnohdy se na vesnicích staly jedinou „čerstvou občerstvovnou“ za levný peníz. Protože jak u nás, tak i v Německu padají hospůdky jedna po druhé, je kebab a pizza jedinou hotovkou v nabídce občerstvení.

Každá cena má svou mez

Vzhledem k tomu, že se cena dostává k minimální sociální částce za hodinu práce, což činí necelých 15 eur, je kebab předmětem politických vášní. Levicová strana Linke chce zastropování ceny u více výrobků. Döner by měl být prubířským kamenem.

Prodejci vysvětlují, jak jen mohou. Za zdražení kebabu mohou vyšší energie a náklady na mzdy. Klasika. K tomu také výrazná vyšší poptávka, která roztáčí spirálu hledání levných dodavatelů, kteří ale po Evropě nejsou. Cena kuřecího masa se relativně drží, hovězí je však na vzestupu a jehněčí letí nejvýše. A pak přidané nutné výdaje. Třeba náklady na platbu likvidace obalů, ty v Německu deptají především malé výrobce a prodejce. Už i prodejci sběratelských materiálů musí platit nějaká eura. Věc, kterou prosadili Zelení.

Turci proti Turkům?

Zajímavostí je, že spolkový ministr zemědělství je Turek z komunity minulých generací, kteří přišli budovat SRN, Cem Özdemir. Patří k velkým zastáncům Green Dealu, což je trnem v oku už nejen farmářům, ale postupem času i běžným občanům, od mladých rodin až k důchodcům. Únava ze současného vládnoucího „semaforu“, sdružením tří stran pod vedením premiéra Scholze, je vidět na každém kroku. „Vidím, jak se to tady zadrhává, systém jako by byl v koncích,“ říká jeden z prodejců, který nechce být uváděn. Zatímco McDonalds nebo třeba Burger King cenově nezvedají, protože jsou dostatečně ekonomicky silní, nám nezbývá nic jiného, když vstupy jsou měsíc od měsíce dražší. A lidi šetří, takže se to zhoršuje.“

Je trendem nákup v marketech a připravit si doma jídlo či svačinu? Je to tak i v Německu, ale nejen tam. Je zvláštní pozorovat, jak se obdobné problémy ukazují na obou stranách hranic. I když i u nás si kebab dáte v mnoha malých sídlech ještě pod stovku, magická hranice 100 korun je překonána. Přesto jsme stále podstatně levnější, než u našich západních sousedů. Samozřejmě, je třeba mít stále na mysli odlišné platové i životní podmínky.

Zastropování cen v Česku je téměř nemyslitelné. V Německu o tomto problému vážně uvažují i turecká politická uskupení, například levicová mládež nebo kurdské strany. Uvítali by to i uprchlíci, z nichž mnozí obracejí každý cent.

Pět euro je jen malý papírek

„Co dnes pořídíte za 5 eur? Leberkäse v housce, ale tu si nemůžete dávat ráno, v poledne i večer. Navíc není tak sytá jako kebab, který je i s přidanou zeleninou,“ říká jedna starší paní v centru bavorského Chamu. „Pizzu moc nejím a je dražší. Kupuji zboží v akcích a potraviny, které se blíží k datu spotřeby. Naštěstí ty termíny jsou docela dobré, tři, čtyři i pět dní – to stihnu zkonzumovat,“ dozvídáme se.

Prodejci v malých stáncích nebo těsných prodejničkách se už více nemohou uskrovňovat. Prodejna kebabu, to je prodej přes okénko nebo v krámku, kde se už nevejdou tři lidé. Kam půjde vývoj, toho se obávají místní i ti nedávno příchozí. A protože turecká diaspora, která je v Německu nejsilnější, má zastoupení ve vládě i v parlamentu, má mezi sebou vlivné podnikatele, bude stále více „tlačit na pilu“ a využívat místa v odborových i dalších organizacích a politických stranách.

