„To se dělalo naposledy za Husáka.“ Projev Pavla běžel „živě“? Už je tu podezření

reklama

„Prezident Pavel v projevu nikoho neurazil, nerozděloval společnost, nepoklonkoval Rusku, mluvil o nutnosti přijetí eura a soustředil se na budoucnost místo utápění se v minulosti. Po mnoha letech zášti a zloby příjemná změna, za kterou jsem vděčná," ohodnotila prezidentova slova předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

Prezident @prezidentpavel v projevu nikoho neurazil, nerozděloval společnost, nepoklonkoval Rusku, mluvil o nutnosti přijetí eura a soustředil se na budoucnost místo utápění se v minulosti.



Po mnoha letech zášti a zloby příjemná změna, za kterou jsem vděčná. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) January 1, 2024

„Po dlouhé době jsme se dočkali důstojného projevu prezidenta. Byl klidný, věcný, povzbuzující a nikoho neurážel. Velká a příjemná ZMĚNA," reagoval předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob.

Po dlouhé době jsme se dočkali důstojného projevu prezidenta.



Byl klidný, věcný, povzbuzující a nikoho neurážel. Velká a příjemná ZMĚNA. — Jan Jakob (@Jan_Jakob) January 1, 2024

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

„Oceňuji vyvážený, realistický a povzbuzující projev prezidenta republiky. Jsem rád, že na společenskou i mezinárodní situaci máme podobný pohled," dodal Petr Fiala.

Oceňuji vyvážený, realistický a povzbuzující projev prezidenta republiky. Jsem rád, že na společenskou i mezinárodní situaci máme podobný pohled. — Petr Fiala (@P_Fiala) January 1, 2024

„Jak řekl prezident Pavel. ,Jako společnost musíme překonat strach a mít naději v lepší časy. Naše země musí z uplynulého roku vyjít silnější a jednotnější'," poznamenal europoslanec TOP 09 Jiří Pospíšil.

Jak řekl @prezidentpavel "Jako společnost musíme překonat strach a mít naději v lepší časy. Naše země musí z uplynulého roku vyjít silnější a jednotnější." ?? — Jiří Pospíšil (@Pospisil_Jiri) January 1, 2024

„To je rozdíl, co?" dodal ještě Pospíšil.

Pro ČT24 na projev reagoval také místopředseda Poslanecké sněmovny Karel Havlíček (ANO), podle kterého řeč přednášek „politik pětikoalice". Dočkali jsme se podle něho nálepkování, o seniorech nebyla zmínka, zato se lobbovalo za přijetí eura.

Čekal jsem projev prezidenta, dočkal jsem se proslovu politika pětikoalice. Nálepkování, opomenutí generace seniorů a nepochopitelné vzývání eura. Vytknout vládě pouze špatnou komunikaci je nepochopení podstaty problému. Oceňuji naopak vyjádření k tragédii na filozofické fakultě. pic.twitter.com/25TwGduQlZ — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) January 1, 2024

Předseda SPD Tomio Okamura ve vstupu pro ČT24 vyčetl prezidentovi, že jen vytahoval "narativy" současné "nepopulární vlády".

V přímém přenosu ČT24 jsem před chvílí okomentoval novoroční projev prezidenta Pavla. A ještě jednou přeji Vám všem, vašim rodinám a blízkým úspěšný a šťastný celý nový rok 2024! pic.twitter.com/ER1b6pQEIa — Tomio Okamura (@tomio_cz) January 1, 2024

„Tak máme za sebou nepokrytou agitku prezidenta Petra Pavla ve prospěch pětikoalice před letošními volbami. Nemám také ráda falešnou pozitivitu, kterou jsme dnes viděli. Faktem totiž zůstává, že došlo ke zkrácení důchodů, extrémnímu propadu reálných mezd - nejvyššímu v rámci OECD. O inflaci či cenách energií ani nemluvě. Na tom všem měl svůj podíl prezident - ať už aktivně, když podepisoval příslušné zákony, nebo pasivně, když vládě veřejně vyjadřoval podporu v tom, co dělá. Chápu, že musel národu, který je nucen toto všechno snášet, zkusit říct něco pozitivního, pravdou ovšem je, že v příštím roce mají opět nejlepší vyhlídky banky, zbrojaři, nadnárodní korporace a miliardáři. Těm tato vláda a prezident jdou na ruku. Na závěr mi chyběla už jen rada, abychom se předzásobili živočišným uhlím, protože dodávky léků pod vedením pana Válka jsou nejisté a z toho všeho, co vláda dělá, by se nám mohlo udělat špatně…" prohlásila k prezidentskému projevu europoslankyně Kateřina Konečná.

Tak máme za sebou nepokrytou agitku @prezidentpavel ve prospěch pětikoalice před letošními volbami??



Nemám také ráda falešnou pozitivitu, kterou jsme dnes viděli. Faktem totiž zůstává, že došlo ke zkrácení důchodů, extrémnímu propadu reálných mezd - nejvyšším v rámci OECD. O… — Kateřina Konečná (@Konecna_K) January 1, 2024

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 3% Nelíbil 24% Nesledoval jsem ho 73% hlasovalo: 1724 lidí Michal Hašek. „Hezké odpoledne. Se zvědavostí jsem se podíval na první novoroční projev prezidenta Petra Pavla. Vypadal dobře (pan prezident). Škoda, že si nechal projev předtočit, to se dělalo tuším naposledy za Gustáva Husáka. Těch střihů bylo moc, někdy i po jedné delší větě, a celkově to dojem z projevu hlavy státu rušilo a kazilo. Z obsahu je jasné, jakou agendu bude pan prezident a jeho tým akcentovat a podporovat. Pětikoaliční vládu, Green Deal, zavedení eura, vysoké výdaje na obranu země. Sympatické bylo oslovení mladých lidí, chyběla však naopak jakákoliv zmínka o seniorech a dopadech vládní politiky na ně, stejně tak jakákoliv hlubší zmínka o ekonomických a sociálních problémech občanů i podnikatelského sektoru v uplynulém roce. Žádná konkrétnější zmínka o zahraniční politice, o vztazích se sousedy. Oceňuji, že pan prezident připomněl letošní trojí volby a fakt, že jejich výsledek ovlivní národní i evropskou politiku. Už aby to bylo," uvedl. „V obsahu ať si každý najde svoje pro či proti. Nicméně na živé a nesestříhané projevy pánů prezidentů Havla, Klause i Zemana bude muset pan prezident Pavel ještě trénovat…" dodal.

„Slušný projev PP. Nejvíc se mi líbilo, že po 10 letech na mě nikdo nemával pěstí, nepřál mi bolest a nevykládal, že to je jejich země," podotkl komentátor Jindřich Šídlo.

Slušný projev PP. Nejvíc se mi líbilo, že po 10 letech na mě nikdo nemával pěstí, nepřál mi bolest a nevykládal, že to je jejich země. — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) January 1, 2024

„Velmi dobrý projev prezidenta, za který to schytá ze všech stran," okomentoval Ivo Zelinka.

Velmi dobrý projev prezidenta, za který to schytá ze všech stran. — Ivo Zelinka (@IvoZelinka) January 1, 2024

„Dobrý projev prezidenta Petra Pavla: vystihl konflikt strachu a svobody, dostatečně empatický, jako první výslovně mluvil k mladým lidem, jako první otevřeně řekl, že pro ČR je euro (€) ,logickou volbou'," sdělil Petr Fischer.

Dobrý projev prezidenta Petra Pavla: vystihl konflikt strachu a svobody, dostatečně empatický, jako první výslovně mluvil k mladým lidem, jako první otevřeně řekl, že pro ČR je euro (€) "logickou volbou".

???? pic.twitter.com/NetFAbFOA8 — petr fischer (@petrfischer3) January 1, 2024

„Na tom prezidentském projevu je nejvíce pozitivní, že prezident Pavel říká skutečně, co si myslí. Nemusíte s lecčíms souhlasit, ale má to obsah, je to odvážné, nastavuje agendu a hlavně se nepodbízí," podotkl komentátor Michal Půr.

Na tom prezidentském projevu je nejvíce pozitivní, že @prezidentpavel říká skutečně, co si myslí. Nemusíte s lecčíms souhlasit, ale má to obsah, je to odvážné, nastavuje agendu a hlavně se nepodbízí. — Michal Půr (@michalpur) January 1, 2024



Screen: ČT24

„Dobrý nápad zasadit projev ven. Vypadá to dobře, civilně. Obsahově místy odvážné, nebude se to některým líbit. Zároveň je asi třeba, aby hlas pro Euro začal opravdu znít, pokud ho máme někdy přijmout. V konkurenci posledních prezidentských projevů IMHO obstál," řekl k projevu také moderátor Čestmír Strakatý.

Dobrý nápad zasadit projev ven. Vypadá to dobře, civilně.



Obsahově místy odvážné, nebude se to některým líbit. Zároveň je asi třeba, aby hlas pro Euro začal opravdu znít, pokud ho máme někdy přijmout.



V konkurenci posledních prezidentských projevů IMO obstál. pic.twitter.com/64oC8o9deb — Čestmír Strakatý (@cestmirstrakaty) January 1, 2024

„Myslím, že žádný český prezident se za posledních několik let neobrátil na mladou generaci tak jako nyní prezident Petr Pavel. Věnoval mladé generaci nezvykle mnoho slov. A myslím, že zvolil správná slova. To mě v jeho novoročním projevu zaujalo nejvíce," vypíchl z projevu reportér Radek Bartoníček.

Myslím, že žádný český prezident se za posledních několik let neobrátil na mladou generaci tak jako nyní prezident Petr Pavel. Věnoval mladé generaci nezvykle mnoho slov. A myslím, že zvolil správná slova. To mě v jeho novoročním projevu zaujalo nejvíce. — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) January 1, 2024

„V jinak střízlivém projevu prezidenta úplně zbytečná rozbuška, která bude zbytečně odvádět pozornost od těch opravdu podstatných témat. Euro. Štěpí to i vládní koalici. A zrovna na tohle se musíme dívat jen a jen tvrdě pragmaticky. Co je pro nás ekonomicky výhodné? Nepotřebujeme si dokazovat civilizační vyspělost ani západnost společnou měnou. Na to už snad máme dost sebevědomí. Téma stejně odklánějící debatu od podstatného jako ohňostroje Víra Rakušana. Nenaskakujme na bílé pejsky," komentovala komentátorka Lenka Zlámalová.

V jinak střízlivém projevu prezidenta úplně zbytečná rozbuška, která bude zbytečně odvádět pozornost od těch opravdu podstatných témat. Euro. Štěpí to i vládní koalici. A zrovna na tohle se musíme dívat jen a jen tvrdě pragmaticky. Co je pro nás ekonomicky výhodné? Nepotřebujeme… pic.twitter.com/l9ZkC21reF — Lenka Zlamalova (@ZlamalovaLenka) January 1, 2024

„Prezident Petr Pavel velmi dobře. Jasně pro euro. Jasně pro nepopulární kroky, které by se stejně musely udělat v budoucnu. Proti populistickým slibům. S velkou poklonou mladým lidem, ‚kteří to mají těžké, přesto někdy mají pevnější hodnoty, než jsme měli my.’ Výborný projev," komentoval Petr Honzejk.

Prezident @prezidentpavel velmi dobře. Jasně pro euro. Jasně pro nepopulární kroky, které by se stejně musely udělat v budoucnu. Proti populistickým slibům. S velkou poklonou mladým lidem, "kteří to mají těžké, přestato někdy mají pevnější hodnoty, než jsme měli my." Výborný… — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) January 1, 2024

„Panebože, ten gumák v novoročním prezidentském projevuje zase kouří Evropskou unii a vyzývá k přijetí Eura, které tu 3/4 národa nechce. Kdo tam tohoto psychopata dal, tvl...." řekla Peťulína Markvartová.

Panebože ten gumák v novoročním prezidentském projevuje zase kouří Evropskou unii a vyzývá k přijetí Eura, které tu 3/4 národa nechce. Kdo tam tohoto psychopata dal tvl....?????? — Peťulína Markvartová (@PeulnaMarkvart1) January 1, 2024

„Prezidentův projev byl v mezích možností a při kvalifikaci Petra Pavla dobrý, věcný a povzbudivý. Dokonce zariskoval přímluvou za euro a sázkou na mladou generaci. Ale zahraničnímu dění se přesto mohl věnovat důkladněji, třeba na úkor manželky. To zanedbal podobně jako premiér," dodal politolog Lukáš Jelínek.

Prezidentův projev byl v mezích možností a při kvalifikaci Petra Pavla dobrý, věcný a povzbudivý. Dokonce zariskoval přímluvou za euro a sázkou na mladou generaci. Ale zahraničnímu dění se přesto mohl věnovat důkladněji, třeba na úkor manželky. To zanedbal podobně jako premiér. — Lukas Jelinek (@JelinekLu) January 1, 2024

„Vážený pane prezidente, děkuji za Váš jasný apel týkající se přijetí společné evropské měny euro. Vážený pane premiére Petře Fialo, a předsedové koaličních stran Víte Rakušane, Mariane Jurečko, Markéto Pekarová Adamová a Ivane Bartoši, velmi oceňuji jasnou prozápadní orientaci vaší vlády. Pojďme i v této věci, prosím, už konečně přejít od slov k činům," řekl viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar.

Vážený pane prezidente @prezidentpavel,



děkuji za Váš jasný apel týkající se přijetí společné evropské měny euro ??



Vážený pane premiére @P_Fiala a předsedové koaličních stran @Vit_Rakusan @MJureka @market_a @PiratIvanBartos,

velmi oceňuji jasnou prozápadní orientaci vaší… pic.twitter.com/Bshck6o9t6 — Radek Špicar (@R_Spicar_SP_CR) January 1, 2024

„Prezidentský projev je terč ideální pro každého střelce - nelze se do něj netrefit. Z obvyklých nášlapných min neobešel jen jedinou významnou - přijetí eura. Celkový dojem - stmelující, ale to je přece úkol hlavy státu!" řekl Ondřej Neff.

Prezidentský projev je terč ideální pro každého střelce - nelze se do něj netrefit. Z obvyklých nášlapných min neobešel jen jedinou významnou - přijetí eura. Celkový dojem - stmelující, ale to je přece úkol hlavy státu! — Ondřej Neff (@OndrejNeff) January 1, 2024

„Z projevu prezidenta republiky Petra Pavla souhlasím s tím, že si nelze zajistit absolutní bezpečnost a obětovat kvůli tomu naši svobodu. Obávám se, že návrhy v tomto směru nás čekají a bránit osobní svobody bude i po tragických událostech na FF mnohem složitější. Nesouhlasím s jeho apelem na přijetí eura. Česká koruna není brzdou ekonomického vývoje v naší zemi. Naše ekonomika potřebuje spoustu změn, ale koruna našemu vývoji nijak neškodí. I s korunou dokázali exportéři v předchozí dekádě realizovat stále rostoucí a rekordní výsledky. O jejich konkurenceschopnosti budou rozhodovat spíše ceny energií. Souhlasím s nutností lépe vysvětlovat kroky vládní koalice tak, aby jim rozuměla větší část společnosti. Vysvětlovat dennodenně kroky je nedílnou součástí práce politika, zvlášť toho vládního. Úspěšný nový rok!" podotkl k projevu ekonom Jan Skopeček.

Z projevu prezidenta republiky Petra Pavla souhlasím s tím, že si nelze zajistit absolutní bezpečnost a obětovat kvůli tomu naší svobodu. Obávám se, že návrhy v tomto směru nás čekají a bránit osobní svobody bude i po tragických událostech na FF mnohem složitější.



Nesouhlasím s… — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) January 1, 2024

„Ten projev psala umělá neinteligence," poznamenal Jaroslav Plesl, šéfredaktor MF Dnes. A povšiml si i toho, že nepadlo ani slovo o Ukrajině.

Projev prezidenta Petra Pavla zhodnotil i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Plusy: Lepší než Zeman a Klaus, odvaha za zmínění eura, dobře, že se nebál pochválit práci EU a NATO, zmínil svou ženu. Minusy: chyběly vize a nějaké hlubší myšlenky. Přednes trošku bez energie," uvedl Zdechovský.

K projevu @prezidentpavel



Plusy:

? lepší než Zeman a Klaus

? ?odvaha za zmínění eura

? dobře, že se nebál pochválit práci EU a NATO

? zmínil svou ženu ??



Mínusy:

? chyběly vize a nějaké hlubší myšlenky

?přednes trošku bez energie — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 1, 2024

„V posledních letech jsem projev hlavy státu ignorovala a ještě několik dní poté vytěsňovala všechny informace o tom, koho to vemeno zase urazilo a jakou ostudu udělalo. Dnes nebudu znechuceně a s odporem TV vypínat. Naopak, na prezidentský projev se po letech podívám. S chutí," poznamenala Lucie Amálka.

V posledních letech jsem projev hlavy státu ignorovala a jeste několik dní poté vytěsňovala všechy informace o tom, koho to vemeno zase urazilo a jakou ostudu udělalo. Dnes nebudu znechuceně a s odporem tv vypínat. Naopak, na prezidentský projev se po letech podívám. S chutí.?? pic.twitter.com/5EctcLH6RT — Lucie Amálka ?? (@LucieAmalka) January 1, 2024

„Symbolicky v den, kdy vstupuje v účinnost zrušení slevy na studenta, snížení podpory stavebního spoření na polovinu, omezení prací na dohody či pokuty za předčasné splacení hypotéky, které prezident Petr Pavel bez mrknutí oka podepsal, oznámil jako své priority bydlení a mladou generaci. Čas bohužel nevrátí ani prezident a omluva mladým také nezazněla. Tak snad to aspoň znamená, že se servilním přístupem k vládě, které místo na mladých a na bydlení záleží na bankách, energo byznysu a zahraničních obchodních řetězcích, je pro příští rok na hradě šmitec. Byl by pro to u ,nadstranického' prezidenta opravdu nejvyšší čas," poznamenala exministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Symbolicky v den, kdy vstupuje v účinnost zrušení slevy na studenta, snížení podpory stavebního spoření na polovinu, omezení prací na dohody či pokuty za předčasné splacení hypotéky, které @prezidentpavel bez mrknutí oka podepsal, oznámil jako své priority bydlení a mladou… — Alena Schillerová (@alenaschillerov) January 1, 2024

„Pan prezident Pavel dnes v projevu prosil, aby si politici dali mezi předsevzetí i kultivaci veřejné diskuse a brali víc v potaz názory a starosti mladých. To mi na seznamu chybí, ale to já beru jako samozřejmost. Naopak jsem si připsal pár bodů, ve kterých bych letos nechtěl pokulhávat," ukázal svá předsevzetí ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

Pan @prezidentpavel dnes v projevu prosil, aby si politici dali mezi předsevzetí i kultivaci veřejné diskuse a brali víc v potaz názory a starosti mladých. To mi na seznamu chybí, ale to já beru jako samozřejmost. Naopak jsem si připsal pár bodů, ve kterých bych letos nechtěl… pic.twitter.com/2ruEvi29Z9 — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) January 1, 2024

„Po letech jsem čekal na novoroční projev prezidenta bez obav, koho urazí a jak moc společnost rozdělí. Dočkal jsem se. Navíc to byl projev konkrétní a věcný, v němž mohl každý slyšet povzbuzení, snahu společnost spojovat a dívat se do budoucna. Oceňuji i racionální zhodnocení uplynulého období a zejména realistické i citlivé ohlédnutí za tragickou událostí na pražské Filozofické fakultě. Přidal odmítnutí populismu a přesvědčivou výzvu do budoucna, abychom byli na krizové situace co nejlépe připraveni, nenechali se ochromit strachem a připravit o svobodu. A jako člen vlády přijímám kritiku nedostatečného vysvětlování našich nutných a často nepopulárních kroků. Tomu budeme věnovat ještě víc pozornosti a přidáme i informace o krocích vlády, které nesou dobré ovoce a lidem pomáhají," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Po letech jsem čekal na novoroční projev prezidenta bez obav, koho urazí a jak moc společnost rozdělí. Dočkal jsem se. Navíc to byl projev konkrétní a věcný, v němž mohl každý slyšet povzbuzení, snahu společnost spojovat a dívat se do budoucna. Oceňuji i racionální zhodnocení… — Martin Kupka (@makupka) January 1, 2024

„Prezident se plete. Vláda nemá 20% důvěru proto, že neumí vysvětlovat věci. Má ji tak nízkou proto, že lže, porušuje sliby a zadlužuje zemi na další dekády," zhodnotil Matěj Gregor.

Prezident se plete. Vláda nemá 20% důvěru proto, že neumí vysvětlovat věci. Má ji tak nízkou proto, že lže, porušuje sliby a zadlužuje zemi na další dekády. — Matěj Gregor (@matesgregor) January 1, 2024

Psali jsme: Pavel útočil na Zemana a lísal se k mladým Petr Brandtner: Vyjádření rodiče, dotčeného událostí 21. 12. 2023 Prezident Pavel: Všichni politici jsou nakonec odpovědní vám, občanům Nadace ČEZ: Nově vysazená habrová alej zpříjemní a ozdraví prostor u hlavního parkoviště v Hluboké nad Vltavou

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE