„Tohle je konec ODS.“ Petr Holec našel ve volebních výsledcích důkaz

04.10.2025 20:37 | Komentář

Volby Petru Fialovi prohrál on sám, uvedl v komentáři k volebním výsledkům pro ParlamentníListy.cz komentátor Petr Holec. Voliči podle něj jasně odmítli jeho ekonomicky ničivou čtyřletku a ODS po volbách fakticky přestala existovat. Holec zároveň předpokládá, že novou vládu sestaví ANO, SPD a Motoristé sobě.

Foto: XTV
Popisek: Petr Holec v XTV

K výsledku voleb se vyjádřil také komentátor Petr Holec, který vysvětluje, proč premiér Petr Fiala a koalice Spolu ve volbách tak výrazně prohráli. „Voliči nebyli hloupí, nenechali se zastrašit, nenáviděli to nálepkování. Ale hlavně – a to je nejdůležitější – reálně a racionálně si zhodnotili čtyřletku Petra Fialy, která skutečně byla ekonomicky ničivá, bezprecedentně ničivá v historii samostatného Česka. A správně a logicky volili tak, že chtějí změnu, že si nepřejí, aby se toto opakovalo a aby to pokračovalo,“ uvedl ve svém komentáři k výsledkům voleb.

Podle komentátora je ekonomická ničivost Fialovy vlády patrná především v dopadech na inflaci a reálné mzdy. „Ekonomická ničivost je evidentní v tom, že jsme zažili kumulovanou inflaci za jeho čtyřletku 35 %. To je něco, co si nikdo nedokázal představit, že by se stalo. Hlavní vinu na tom nese on tím, že tvrdohlavě odmítal zastropovat ceny energií. Nakonec je zastropoval pozdě a příliš vysoko, čímž pustil tu ničivou inflaci do celé ekonomiky,“ doplnil Holec. „Máme se hůř po čtyřech letech vlády Petra Fialy, než jsme se měli při jeho nástupu. To je naprosto tvrdý fakt,“ dodal.

Čtyřleté období vlády Petra Fialy bylo podle něj zlomové i pro český průmysl a veřejné finance. „My jsme za ty čtyři roky ztratili rekordní objem průmyslu – a jsme průmyslová země. Pokud je někdo citlivý na státní zadlužení, tak vláda Petra Fialy zasekla rekordní státní dluh, to se ještě nikomu nepodařilo bez opravdové krize,“ podotkl Petr Holec.

Hlavní odpovědnost za porážku koalice Spolu nese přímo premiér Petr Fiala. „Fialovi to prohrál Fiala. Tam je to jednoznačné, protože on je dlouhodobě nejméně populární, nejnenáviděnější politik podle české veřejnosti,“ uvedl Holec. Dodává, že antipatie vůči předsedovi vlády hrály tentokrát klíčovou roli. „Ze sociologických předvolebních průzkumů vyplynulo, že efekt ‚antifiala‘ byl pětkrát silnější než efekt ‚antibabiš‘ ve sněmovních volbách v roce 2021. A když teď srovnáme volební výsledek ANO a SPOLU, je to jasně viditelné,“ doplnil.

Okomentoval také výsledky ministra zahraničí Jana Lipavského, který kandidoval za koalici Spolu v Praze z třetího místa a získal mimořádné množství preferenčních hlasů. „V podstatě zrádce Pirátské strany dokáže jménem Spolu a jménem ODS posbírat takovouto popularitu, to ukazuje, že je to tečka za Petrem Fialou a jeho ODS. Žádná ODS už neexistuje, protože v jejím čele skutečně nemůže stát – když to řeknu naplno – politicky nedospělý Pirát,“ dodal komentátor.

„Je to konec ODS takové, jakou jsme ji kdysi znali – té skutečné ODS. Co bude s ODS, která se ještě jmenuje ODS, teď po volbách uvidíme. Nepochybuji o tom, že Petr Fiala, jak je jeho zvykem, zkusí tuhle prohru přetavit ve vítězství. Že řekne, že to není tak strašné – že průzkumy předpovídaly 20 procent a nakonec mají o pár procent víc,“ míní Petr Holec.

V neposlední řadě připomněl, že ODS utrpěla obrovskou ztrátu poslaneckých mandátů. Na kroužkování doplatil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) i přesto, že vedl kandidátku Spolu v Moravskoslezském kraji, v nové Sněmovně nebude. „Do Sněmovny se nedostal první místopředseda ODS, ministr financí a zároveň volební manažer ODS a trojkoalice Spolu. To je strašné vysvědčení. Je nepředstavitelné od vzniku ODS, že by se první místopředseda vůbec nedostal do Sněmovny. Stalo se to až za Fialy,“ zmínil Petr Holec fiasko i z hlediska stranického vedení.

V závěru svého komentáře se Petr Holec zamýšlí nad tím, kdo bude po volbách sestavovat vládu. „Když budeme vycházet z volebního výsledku, je jasné, že drtivě vyhrálo hnutí ANO. To už před volbami avizovalo, že chce vládnout nejraději s Motoristy sobě. Motoristé na oplátku říkali, že jejich přirozeným partnerem je právě ANO,“ uvedl. Také hnutí SPD poprvé ve své historii před volbami řeklo, že chce do vlády. Z čísel to vychází jasně: SPD má 15 mandátů, ANO 80 a Motoristé sobě 13. Dohromady tak tvoří jasnou vládní většinu. „Pokud SPD a Motoristé nechtějí zradit své předvolební sliby, pak z toho vychází trojkoalice ANO, SPD a Motoristů sobě,“ uzavřel Holec.

autor: Natálie Brožovská

Proti komu bojujete chápu

Ale má otázka je s kým? Respektive s kým byste pak chtěli vládnout? Na to vládnout sami asi mít nebude (myslím hlasy) a jestli jste proti této vládě a pirátům, tak kdo vám pak zbývá? Opravdu je pro vás přijatelnější SPD nebo komunisté než třeba ODS nebo STAN? Děkuji za vyjádření. Saudová

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

