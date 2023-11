„Tohle ředitel toleruje?!“ Moravec zuří. Pozvánka na Radu ČT o jeho excesu vypuštěna

reklama

Kdo sleduje pořady Luboše Xavera Veselého, ví, že kritika ČT v nich není úplně vzácným tématem. Když se ale Xaver se svým hostem Petrem Holcem pustili do Václava Moravce, upoutali pozornost SeznamZpráv. Xaver v pořadu Wilsonova 10 probíral, jak byla na Moravce podána stížnost. Nejdřív se s Holcem přel, zda by se Moravcovi mělo říkat moderátor či aktivista, a dospěli k závěru, že i když je aktivistou, je aktivistou prestižním.

Holec podotkl, že nešlo jen o výrok o Klausovi, že skandální byl celý předvolební rozhovor a Moravec dle něho měl dostat padáka již dávno. Xaver opáčil, že je zde velké podhoubí, které aktivisty v pozicích novinářů drží. Vyjádřil se, že by Moravec neměl vést velké politické debaty. Naopak chválil moderátorky, jako jsou Terezie Tománková nebo Alex Mynářová. „Slyšel jste, že by někdy plácla takovou s*ačku do médií?“ ptal se řečnicky o Mynářové. S Holcem pak dumali nad správným uplatněním Moravce, zazněl například nápad ho nechat moderovat Receptář prima nápadů. OVM by pak podle něho měla moderovat právě Tománková, Mynářová či někdo jiný, koho si dokáže představit. „Toto je tragédie,“ vyjádřil se o současném moderování OVM a dodal, že by měl moderovat někdo, kdo nemá tak zkaženou pověst, jako Václav Moravec.

Na dotaz Holce ovšem připomenul, že jako radní nesmí zasahovat do programu a do výroby pořadů. Ale má dohlížet na uplatňování veřejné služby. Z toho Xaver soudí, že 13. prosince bude setkání rady „husté“. A nadhodil, že by bylo dobré, kdyby se ho novináři a zástupci veřejnosti zúčastnili, protože je koneckonců veřejné. Přítomen má být i nový ředitel Souček a Xaver je zvědav, co bude na radě říkat. Nakonec přímo vyzval, aby se jednání veřejnost zúčastnila.

SeznamZprávy si však Xaverova slova vyložily jako snahu lobbovat za Alexandru Mynářovou. Což Xaver popřel s tím, že snad ještě může mít svůj názor. Také se dotazovaly, co si o jeho slovech myslí ředitel ČT Jan Souček, který ovšem slova radních komentovat nechtěl. „Jako generálnímu řediteli ČT mi nikterak nepřísluší komentovat chování členů Rady ČT,“ uvedl pro SeznamZprávy. Moravec s tím dle serveru není spokojen. „Podle zákona o ČT je partnerem Rady ČT pouze generální ředitel ČT, nikoliv tvůrci jednotlivých pořadů či zaměstnanci ČT. Je pouze vizitkou generálního ředitele, pokud takové jednání vůči zaměstnancům ČT toleruje,“ řekl.

S vystupováním Xavera pak nesouhlasí místopředseda Rady ČT Vlastimil Ježek. „Aktivity pana Veselého komentovat nechci. Myslím si, že každý, kdo si zmiňované video pustil, si názor udělá snadno sám,“ uvedl. Dle dalšího člena Rady ČT, René Kühna jedná Xaver účelově a manipulativně, aby Moravce vystrnadil z ČT. Pozvánku pro veřejnost pak označil za nátlak, což Xaver odmítl s tím, že pozvánku na radu dával ve svých pořadech mnohokrát.

Kühn se svým vyjádřením pochlubil i na sociálních sítích.

„Vylučuji, že bych za někoho nebo za něco lobboval,“ tvrdí člen Rady ČT Veselý s krátkýma nohama. ????https://t.co/mZMhGjLQSV prostřednictvím @SeznamZpravy — René Kühn (@Kuhn3Rene) November 28, 2023

Zde Veselého kritizuje i sportovní moderátor a partner Nory Fridrichové, Robert Záruba. „Výroky Luboše Veselého o Václavu Moravcovi jsou naprosto nehorázné. Vrcholem je pokus o srovnání jeho profesních kvalit s Alex Mynářovou. Tím se radní ČT zcela diskretoval. Tohle nemůže nikdo z oboru myslet jinak, než jako pokus o špatný vtip,“ pravil.

Výroky Luboše Veselého o Václavu Moravcovi jsou naprosto nehorázné. Vrcholem je pokus o srovnání jeho profesních kvalit s Alex Mynářovou. Tím se radní ČT zcela diskretoval. Tohle nemůže nikdo z oboru myslet jinak, než jako pokus o špatný vtip. — Robert Záruba (@robertzaruba) November 28, 2023

