„Tolik cílů na monitorech.“ Masivní ruský útok na Ukrajinu. Jedna z raket nad Polskem, NATO v akci

Rusko v pátek 29. prosince provedlo dosud největší raketový útok na velká města po celé Ukrajině od začátku invaze. Rusko použilo 158 bezpilotních letounů a raket, včetně hypersonických raket Kinžal, řízených střel a bezpilotních letounů Šahed. Přestože velká část raket byla zničena ukrajinskou protivzdušnou obranou, při zásazích civilních cílů v centrech měst zahynulo nejméně 26 lidí a více než 120 bylo zraněno. Jedna z raket se dostala do polského vzdušného prostoru, do pohotovosti proto byly uvedeny spojenecké stíhačky NATO.

Rusko zahájilo největší letecký útok na Ukrajinu od začátku invaze. Na cíle v celé zemi bylo vypáleno bezprecedentní množství dronů a raket, které zabily nejméně 26 lidí a více než 120 dalších zranily. Vlna útoků začala v noci na pátek a zasáhla celou zemi, přičemž výbuchy byly hlášeny v hlavním městě Kyjevě, stejně jako v porodnici v centrálním městě Dnipro, východním městě Charkov, jihovýchodním přístavu Oděsa a západním městě Lvov, daleko od frontové linie.

Podle ukrajinského letectva údery pokračovaly i v pátek odpoledne, kdy se palba raket zaměřila na severní Čerkaskou oblast, přičemž jedna zasáhla město Smilla. Další rakety byly zjištěny z ruské Kurské oblasti a směřovaly na severovýchodní ukrajinské město Sumy.

"Už dlouho jsme na našich monitorech nezaznamenali tolik nepřátelských cílů ve všech regionech a směrech," řekl státní televizi mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat, jak informuje televize CNN.

„Rusko použilo 158 bezpilotních letounů a raket, včetně hypersonických raket Kinžal, řízených střel a bezpilotních letounů Šahed, k úderům na cíle v Kyjevě, na východě, jihu a západě země,“ uvedlo ukrajinské letectvo. "Dnes nepřítel zasadil silný úder. Máme sestřelené cíle, ale bohužel i oběti," dodal Ihnat.

V Kyjevě byli po ruském útoku na stanici metra a obytné domy zabiti nejméně tři lidé a 28 jich bylo zraněno, z toho 25 hospitalizováno. Charkov byl zasažen "masivním útokem", uvedl ukrajinský premiér Denys Šmyhal; v regionu bylo hlášeno více než 20 úderů, včetně útoku na nemocnici, kde zemřeli tři lidé.

Nejméně čtyři lidé byli zabiti a 10 osob bylo zraněno v jižní oblasti Záporoží, uvedl na Telegramu náčelník regionální vojenské správy Jurif Malaško. Dále na jihu byla v Oděse zasažena budova školy, při zásahu bylo zraněno sedm lidí včetně jednoho dítěte. Podle Oleha Kipera, náčelníka vojenské správy Oděské oblasti, byli při úderech na jiných místech regionu zabiti nejméně tři lidé a 22 jich bylo zraněno - včetně dvou dětí a těhotné ženy. Nejméně 18 lidí bylo hospitalizováno.

Premiér Šymal pochválil profesionalitu ukrajinské protivzdušné obrany, která podle něj většinu dronů a raket sestřelila, ale nedokázala zabránit všem úderům. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že Rusko se zaměřilo na ukrajinské ženy, děti, seniory a civilisty. „Zločiny, které dnes Rusko na Ukrajině spáchalo, jsou jeho pomstou za neschopnost zvrátit průběh bitvy v boji proti ukrajinským obranným silám," uvedlo v prohlášení.

Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že jeho armáda v období od 23. do 29. prosince "provedla 50 skupinových úderů a jeden hromadný úder vysoce přesnými zbraněmi a bezpilotními letouny", přičemž tvrdilo, že zasáhlo pouze vojenské cíle. Z dostupných záběrů je zřejmé, že zničena byla řada civilních budov po celé Ukrajině.

Masivní noční útok přišel jen několik dní poté, co Ukrajina v úterý zasáhla vyloďovací loď ruského námořnictva na Krymu a způsobila jí vážné škody, což byl další velký úder černomořské flotile Moskvy. Útok však přišel také krátce poté, co Ukrajina obdržela poslední balíček vojenské pomoci od Spojených států, dokud Kongres neschválí žádost Bidenovy administrativy o další financování. Téměř dva roky poté, co ruský prezident Vladimir Putin zahájil v únoru 2022 invazi na Ukrajinu, čelí Zelenskyj z velké části zastavené protiofenzívě, zatímco západní pomoc začala vysychat.

Vedoucí ukrajinské prezidentské kanceláře Andrij Jermak vyzval k podpoře v boji své země proti ruským náletům. "Masivní teroristický útok, na naše města opět létají rakety a cílem jsou civilisté," uvedl Jermak v pátečním příspěvku na Telegramu. "Ukrajina potřebuje podporu. Budeme ještě silnější, děláme vše pro posílení našeho vzdušného štítu. Ale svět musí vidět, že potřebujeme větší podporu a sílu, abychom tento teror zastavili,“ dodal Jermak.

Jedna z ruských raket podle zpráv velitele polských ozbrojených sil proletěla polským územím, načež se vrátila do ukrajinského vzdušného prostoru. Generál Wieslaw Kukula uvedl, že raketa v pátek brzy ráno vletěla asi 40 km do polského vzdušného prostoru. Poté, co byl objekt zachycen na radaru, svolal podle informací BBC prezident Andrzej Duda mimořádné bezpečnostní zasedání. Polsko je členem Severoatlantické aliance a v reakci na incident byla v pátek kolem 07:00 (06:00 SEČ) nasazena polská a spojenecká letadla. Nebyly zaznamenány žádné zprávy o výbuchu.

