„Traktory“ pod okny sněmovny. Dorazili Rajchl i Okamura. A bylo veselo

Do Prahy v pondělí dorazila tisícovka traktorů z celé republiky s požadavky na vypovězení Green Dealu a podporou českého zemědělství. Protest organizovali předseda Odborového svazu pracovníků zemědělství a výživy a Asociace svobodných odborů Bohumír Dufek nebo bývalý prezident Agrární komory ČR Zdeněk Jandejsek. Akce se nezúčastnila největší zemědělská uskupení, a to Agrární komora, Zemědělský svaz i Asociace soukromého zemědělství.

V dopoledních hodinách se akce konala před budovou Ministerstva zemědělství. Mezi demonstrující dorazil i ministr zemědělství Marek Výborný, který v 11 hodin obdržel od organizátorů dopis s požadavky. Protestující mezitím skandovali „demisi“ a jiná protivládní hesla.

Odpoledne se část farmářů vydala na Malostranské náměstí, kde byla naplánovaná další demonstrace. Traktory a další zemědělská technika zůstaly na magistrále.

Od akce na Malostranském náměstí se ale distancovala část protestantů s tím, že jde o ukradený protest. „Když se podíváme na skupinu lidí, kteří tady provolávají protivládní hesla a nadávají všem, tak to není, co my jsme chtěli. My jsme chtěli poklidný protest, chtěli jsme ukázat, že náš protest jsou traktory na magistrále, zemědělci. Ale my jsme tady dnes v menšině,“ uvedl koordinátor protestu pro Ústí nad Labem a Litoměřice Miloš Malý v České televizi.

Na Malostranské náměstí mezi zemědělce dorazili mimo jiné organizátor protivládních organizací Jindřich Rajchl nebo Jaroslav Foldyna a Tomio Okamura. Svůj stánek měli na místě také komunisté nebo Česká strana národně sociální.

Lidé už na sobě povětšinou neměli montérky a pracovní oblečení a byli v civilu. Protestující mávali českými vlajkami a protivládními bannery. V davu kolovaly dvě petice – za vystoupení z EU a za zrušení korespondenční volby.

V průběhu demonstrace také došlo k potyčkám mezi demonstranty a jejich odpůrci s vlajkami Evropské unie a Ukrajiny. Na místě zasahovala policie, která musela oba tábory oddělit. Nikdo nebyl po potyčce zadržen.

Protestující se zhruba po hodině akce postupně rozešli. Podle odhadů dorazila na místo zhruba tisícovka lidí.

Premiér Petr Fiala už předem avizoval, že demonstrace není skutečným protestem zemědělců, ale lidí napojených na proruskou scénu. Ministr zemědělství Výborný na síti X napsal, že chápe ty protestanty, kteří po dopoledním programu odjeli.

„Zemědělci naštvaně odjeli z Prahy. Docela jim rozumím. To nejhorší, co dnešek přinesl, je zase horší obraz zemědělského sektoru v očích veřejnosti. To mě hodně mrzí… Pánové Jandejsek, Dufek a Veleba, chyťte se za nos, škodíte českým farmářům a zemědělcům,“ napsal Výborný.

To považuje organizátor Bohumír Dufek za dehonestující a za hranou slušnosti. „Premiér Petr Fiala a ministr zemědělství Marek Výborný dehonestovali dnešní protest části zemědělců v Praze, jejich chování je za hranou slušnosti,“ řekl na demonstraci Dufek. „Ani v hloubi duše jsem nevěřil, že může státní administrativa takovým způsobem využít demokracii proti nám,“ dodal Dufek.

