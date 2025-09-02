„Třikrát ho majznul po hlavě. To muselo přijít.“ Útok na Babiše pokračuje

Násilí neschvaluji, ale… Kolik ten najatý herec dostal zaplaceno? Neexistuje útok. I tyto reakce se objevily ve vztahu k útoku na Andreje Babiše, kterému po několika ranách krvácelo z hlavy. ParlamentníListy.cz mají k dispozici přímé svědectví ženy, která na místě vše viděla. Šéf hnutí ANO byl útočníkem do hlavy udeřen třikrát, než zasáhla ochranka.

Foto: Facebook Andreje Babiše
Popisek: Před napadením v Dobré Andrej Babiš pořádal mítink v Řepišti

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš po včerejším napadení zrušil dnešní program. Na mítinku v obci Dobré v Moravskoslezském kraji ho útočník několikrát holí udeřil do hlavy. Až poté zasáhla jeho ochranka. Babiš byl následně převezen do nemocnice ve Frýdku-Místku, kde absolvoval vyšetření včetně CT mozku. 

Podle informací z místa se útočník k Andreji Babišovi přiblížil zezadu, takže do okamžiku útoku o něm lídr hnutí ANO nevěděl. 

ParlamentníListy.cz získaly výpověď svědkyně celého útoku. Podle jejích slov visí otazník i nad činností Babišovy ochranky. Jde o jeho soukromou osobní stráž. Není v oficiální státní funkci, takže nemá policejní ochrannou službu.

„Třikrát ho majznul po hlavě, než ho konečně chňapla ochranka. Pokaždé říkám, že Babiš je od lidí půl metru a někdo na něj vytáhne nůž. Je tohle normální? Tuhle v Karviné byl nějaký agresivní pičus, který řval na lidi, že ho nemají volit. Tak si říkám, že tohle muselo přijít,“ sdělila redakci svědkyně. Dodala ještě, že útočník nebyl místní a do Dobré na mítink cíleně přijel.

Podle zjištění MF Dnes útočil Vladislav N., který dlouhodobě na sociálních sítích radikálně verbálně napadal právě Babiše i celé hnutí ANO a vyzýval ke znárodnění Agrofertu. Muž má být ročník 1961 a soudě dle jeho obsahu facebookového profilu sympatizuje s TOP 09 a Milionem chvilek pro demokracii. Policie muže v pondělí po útoku zadržela a zahájila vyšetřování.

Ani to však nezabránilo tomu, aby mnozí odpůrci hnutí ANO na sociálních sítích začali samotný útok zpochybňovat. Přidali se i známí aktivisté nebo novináři.

„Pane předsedo Babiši, těch 20 lidí, kteří vás při každém mítinku natáčejí a fotí a potom z toho vyrábějí videjka pro babičky, aby se dojaly, jak jste lidský, těch 20 lidí dneska nebylo v práci, že neexistuje ani video ani fotografie, jak jste byl surově napaden holí? Mohla by Policie ČR konečně upřesnit, jaké intenzity byl údajný útok? Jaké povahy jsou údajná Babišova zranění? Kdo je pachatel? Necháváte ve veřejném prostoru šířit smyšlenky členů hnutí ANO o samovolně se pohybujících holích a hororových scénách, které nikdo neviděl. Děkuji,“ píše na síti X Lukáš Valenta, který byl v minulosti placen dnes již bývalým senátorem Hilšerem. Toho podporovali například Piráti.

Do šíření pochybností o celém útoku se zapojil také novinář časopisu Respekt Marek Švehla. „Ví někdo, jak ten útok berlí skutečně vypadal?” napsal na X. Pod tím se rozeběhla diskuse, v níž mu část lidí vytýká, že kdyby někdo stejně zaútočil na premiéra Fialu, choval by se úplně jinak. Výrazná část diskutujících naopak Švehlovy náznaky podpořila a začala tvrdit, že byl útok zinscenovaný. „Jak se jmenuje ten najatý herec a kolik dostal zaplaceno?“ psali někteří.

Objevili se i podstatně radikálnější komentáře. „Konečně ti někdo dal přes tu tvou ulhanou držku. Násilí neschvaluji, ani na tebe, zmrde. Ale podněcuješ nenávist, tak se nediv, morální mrzáku! Anošmejdi,” napsal uživatel sítě X pojmenovaný jako Jarda.

Podle komentátora Petra Holce jde o lidi, kteří podlehli dezinformacím, které šíří premiér Fiala a jeho lidé. „Jsou to přesně ti lidé, o kterých mluví vládní propagandista Foltýn. Podlehli permanentnímu dezinfu Strachovky lháře Petra Fialy a vzdali jakýkoli pokus vrátit se do normální společnosti. Plukovník by měl takové oběti aktivně vyhledávat a pokoušet se je vracet do normálního života,“ sděluje.

„Posílal bych je povinně na školení u Fialových komisařů pravdy, jako je třeba vládní dezinformátor Bob Kartous, aby nedojili erár úplně zbytečně. A nakonec by je ze schopnosti nepodléhat vládnímu dezinfu zkoušel ve svém vnitráckém týmu KRIT ministr Vít Rakušan, jinak ministr dobra,“ dodává Holec pro ParlamentníListy.cz.

 

autor: Radim Panenka

