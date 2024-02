„Tu ochranku mám ze zákona!“ Pískot na Rakušana v mostecké Severce. Kdo mu estrády platí?

reklama

Hned první vystupující na Rakušana vyrukoval s tím, aby podal hned zítra demisi a nechal prošetřit kauzu Dozimetr. „Kauza Dozimetr se vyšetřuje. Máme trestně stíhaného bývalého člena našeho hnutí a je to tak, jak to má v normálním státě být. To znamená: padni, komu padni. Jestli krade ten či onen, jestli je členem té či oné strany nebo jestli je z toho podezřelý, tak ten člověk má být vyšetřován, ten člověk má mít nárok na normální vyšetřování, je obviněn, dokonce byl vazebně stíhán pro tuto věc a v téhle chvíli ta věc běží a podle mých informací, které nejsou nadstandardní – a to je přece správně... Já jako ministr vnitra, ať má kdokoliv jakoukoliv kauzu, tak já do žádného trestního spisu jako takového nevstupuju, já nic nezpomaluji ani neurychluji, nechávám pracovat orgány činné v trestním řízení. A podle informací, které mám a jsou veřejně dostupné, jsou to mediální informace, nejsou to žádné tajné informace, kauza Dozimetr jako taková s jedním trestně stíhaným bývalým členem našeho hnutí půjde k soudu. A tak to v demokratické a normální zemi má být,“ podotkl Rakušan. Finanční prostředky, které by mohly být podle něj jen trochu podezřelé, šly na dobročinné účely.

„Postavili jsme se k tomu čelem. Odstoupil nám ministr, aniž byl trestně stíhán. Máme jednoho člena, který se do toho namočil, v současné době je trestně stíhaný. Já nevím, jak se víc čelem postavit ke kauze, než jsme to udělali my,“ řekl Rakušan.

Z debaty Víta Rakušana s občany. Reprofoto: FCB STAN

„Agresor, který napadl Ukrajinu, je celkem jasný. Myslím si, že všichni soudní lidé vidí – a lidí s naší historickou zkušeností –, že Rusko napadlo Ukrajinu, a my pomáháme i ve vlastním zájmu státu, který byl napaden. A já si myslím, že kdybychom cokoliv dělali v téhle chvíli jiného, tak je to špatně,“ hájil následně pomoc Ukrajině Rakušan. Rusko podle něj nikdy nepřestalo střední Evropu vnímat jako svoji sféru zájmu. „My máme zájem na tom, aby Rusko na Ukrajině prohrálo,“ řekl Rakušan, že on sám si představuje, že Rusko opustí okupované části Ukrajiny. Z davu se však ozývá „ne, nikdy“ a nesouhlasné pokřiky mimo jiné i o tom, že je Rakušan slepý.

„Každý máme pocit, že je slepý někdo jiný. Já jsem přesvědčen o tom, že slepý je ten, kdo nevidí, že Rusko je agresor a že Ukrajina je oběť,“ sdělil Rakušan a ozvalo se pískání. „Dodám poslední větu, abych vás mohl naštvat úplně, tak poslední věta, kterou k tomu dodávám, že my chceme v téhle chvíli – a myslím si, že Evropa nesmí v té pomoci přestávat, svobodný svět nesmí přestat pomáhat, protože je nebezpečí pro nás samotný a já jsem o tom absolutně přesvědčený,“ dodal Rakušan.

Z debaty Víta Rakušana s občany. Reprofoto: FCB STAN

„Chtěl bych vás pochválit za vztah k Rusku a k Putinovi. Proč stíhačky NATO nesundaly Putina, když jezdil na svoji exklávu?“ vystoupil následně další návštěvník v diskusi, následně si však posteskl nad tím, že hnutí STAN není definované, zda je nalevo, či napravo. Rakušan se vyjádřil hned k Putinovi. „Beru to jako řečnickou otázku. Na Putina je vydán mezinárodní zatykač, což mu omezuje i jistý pohyb po světě. A co se starostů týče... My jsme vznikli v roce 2004 a vznikli jsme jako venkovské regionální hnutí, které sdružovalo starosty – a v té době jsme se pojmenovali. Ten název se vyvíjel, nejdřív jsme se dostali na krajskou úroveň, potom se někteří naši lidé dostali do Senátu, potom jsme se dostali do Sněmovny, ale ten název jako takový je náš, vyjadřuje to, že patříme a vyrostli jsme z regionu,“ řekl ke směřování Starostů.

Další otázka směřovala k financím do školství, kdy Rakušan odmítl, že by finance do školství klesaly. „Panu ministru Bekovi se podařilo dostat do školství další miliardy korun. Situace je náročná v tom, že ten systém byl nastaven dlouhodobě tak, že každoročně generuje miliardy a miliardy korun navíc. Je potřeba dát nějaký strop, který ale bude odpovídat tomu, co ty školy reálně potřebují, a také tomu, aby bylo reálně na to, aby platy učitelům na těch 130 procent mohly narůst,“ sdělil Rakušan.

Ekonomka, která následně na Rakušana zamířila svým dotazem, se ptala na to, zda jsou lidé, kteří se s ním účastní této podle jejích slov kampaně, placeni ze stranických peněz STAN. „Vidíme tady i paní Nerudovou,“ poukázala na kandidátku do evropských voleb Danuši Nerudovou žena. „Organizace, pronájem jsou samozřejmě placeny z našich finančních prostředků,“ řekl Rakušan, že ochranku má ze zákona. Žena následně Rakušana nazvala cenzorem. Rakušan následně obhajoval svůj název pořadu, s kterým regiony objíždí, kde je právě „bez cenzury“. „Trošku ironie v tom názvu je, a to vůči těm, kteří říkají, že jsem v tomhle státě největším cenzorem, a já naopak ukazuji, že žádná cenzura, zaplať pánbůh v této zemi neexistuje,“ řekl Rakušan, ale ozval se pískot a křik z davu, že si dělá legraci.

„Jakto že Čermák sedí v base a vedle něj nesedí řeporyjský hulvát?“ rozčílila se následně žena, kde je tedy policie. „Já nevím, jestli jste zaregistrovala ve veřejně dostupných médiích, které bez cenzury informují i o panu Novotném, tak psali, že za své výroky, které vztahoval k Palestincům, se dostane k soudu, takže já nevím...,“ odvětil Rakušan, ministr vnitra však podle něj v tomto státě nerozhoduje o tom, kdo bude vyšetřován, kdo bude trestně stíhán ani kdo bude odsouzen.

A je Rakušan pro euro? „Jsem pro euro. Myslím si, že je to výhodné pro export, jsme proexportní ekonomika a podobně, to tady slýcháváme hodně dlouho. Kromě toho to bude výhodné i pro lidi jako takové, myslím si, že to může vést k tomu, že zlevní hypotéky. Může to mít i protiinflační tlaky v naší společnosti,“ řekl Rakušan.

Ten se v průběhu dvouhodinové diskuse mimo jiné zastal také premiéra Petra Fialy (ODS) za jeho kauzu „kampelička“ či Mariana Jurečky (KDU-ČSL) za provedení důchodové reformy.

