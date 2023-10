„Typická česká vyčůr*nost!“ Pavlová odhalila, proč vstoupila do armády. Lidé to slyšeli

První dáma České republiky Eva Pavlová promluvila o tom, jak se cítí v roli první dámy. Zmínila řadu věcí, které jí dělají problém, ať už jde o trému při veřejném vystupování či zájem médií. V následné diskusi lidé kriticky připomínali její vystupování na summitu v Kyjevě. Do Pavlové se diskutéři opřeli i pro její vysvětlení, že studovat vojenskou školu šla proto, aby se o ni „armáda starala od rána do večera“.

Eva Pavlová úvodem hovořila o své roli manželky prezidenta České republiky, která podle jejích slov není jednoduchá. „Je to těžké. Žijete obyčejný život a pak se dostanete do kategorie příliš sledovaná osoba. Cokoli si obleču, co mi je příjemné, je komentováno. Nevím, kdo se cítí příjemně v roli, když je komentován a sledován. Zatím se v tom necítím dobře, ale třeba si na to zvyknu, jako na spoustu jiných věcí,“ řekla v rozhovoru pro Seznam Zprávy Eva Pavlová, jak se jí daří sžít s rolí první dámy.

Jako ostře sledovaná osoba mívá podle svých slov také trému při veřejném vystupování. „Myslím, že je to normální, že každý soudný člověk, když má někde veřejně vystoupit, tak si myslím, že tam ta tréma musí zafungovat. Ten problém se snažím rozdýchat, snažím se udělat ten výkon, tu práci a pak to jdu zase rozdýchat,“ uvedla Pavlová. „Mnohdy si vzpomenu, že by bylo lepší a hezčí, kdybych použila jiná slova. Kdysi jsem načetla spoustu knih, podtrhávala si zajímavé myšlenky. Říkala jsem si, že bych to mohla někde použít, ale když si potřebuji vzpomenout, tak to tam prostě nenajdu,“ doplnila.

Padl také dotaz, jak Pavlová zvládá zájem fotografů. Ten podle svých slov „nezvládá“. „Necítím se přitom příjemně, nemám rada fotografování. Asi je to tím, že na to člověk nebyl zvyklý, tak se to hůř snáší,“ uvedla.

Eva Pavlová uspořádala nedávno na Pražském hradě kulatý stůl věnovaný kapacitním a personálním problémům zajištění primární péče pro děti a dorost v České republice. Přiblížila, jaké konkrétní problémy se zde řešily. „Staří lékaři odchází a někde se prostě objevila chyba. Do politiky se ale nechci pouštět,“ upozornila. „Někde prostě vznikla chyba v tom, že lékaři v primární péči nejsou a mnohdy ani nejsou zaregistrovány děti u lékaře a řeší se ta péče tím, že se jezdí na ošetření do nemocnice,“ zmínila první dáma.

„Chtěla bych na některé věci posvítit a zkusit někde napomoci při jejich řešení, pokud to půjde,“ uvedla na dotaz, zda se učí používat svůj vliv. „Jestli mi někdo bude chtít naslouchat, tak potom můžeme mluvit o vlivu,“ podotkla Pavlová.

Pozastavila se poté i u své návštěvy v Kyjevě, kde se účastnila summitu prvních dam a pánů, kde byla posazena vedle manželky ukrajinského prezidenta Zelenského. Podle Pavlové se tak stalo pro pomoc, kterou Česká republika Ukrajině poskytla. „Bylo vidět, že si toho váží, jak pan prezident, tak i jeho paní. To místo jsem tam vedle ní měla asi právě proto,“ míní manželka prezidenta republiky.

Hovořila také o tom, jaký byl motiv k tomu, že šla studovat vojenskou školu: „Původně jsem chtěla dělat učitelku v mateřské školce, kvůli tomu, že jsem ráda dělala s malými dětmi. Ale neuspěla jsem v talentových zkouškách, údajně u mě nebyl zjištěn hlasový rozsah, takže jsem to vzdala. Hledala jsem, co dál a když přišli na gymnázium vojáci a oslovovali kluky, jestli nechtějí do armády, tak jsem si říkala, že ta práce má smysl a zároveň, že pro ni mám předpoklady, že tam můžu zpívat falešně,“ zasmála se Pavlová. „Byla tam taková ta samostatnost, že nezatěžujete rodiče, protože armáda se tehdy o ty své lidi postarala v tom duchu, že máte vše od rána do večera - jídlo, program,“ doplnila s tím, že ji také velmi bavil sport.

V diskusi pod rozhovorem s Pavlovou se objevovaly rozporuplné reakce. Někteří kritizovali její veřejné vystupování, jiní vyjádřili názor, že přesně takto „skromně“ má první dáma vypadat.

Jeden z komentářů si do Pavlové rýpl například pro její nedostatečnou angličtinu a přirovnal ji k Aleně Schillerové (ANO), která kvůli špatné znalosti anglického jazyka čelila v minulosti kritice. „Evča se sžívá těžko. Hlavně ty proslovy v AJ jí dávají zabrat. Viz. proslov ohledně Ukrajiny (který nám média moc neservírovala). Může si podat ruku s Alenkou,“ napsal Radek Brož. Například Irena Kvitová mu oponovala, že Pavlová zvládla situaci v Kyjevě „hravě a bez ostudy“.

Diskutéři se dohadovali i nad odůvodněním Pavlové jít k armádě. „Rozhodla ještě jedna věc: ,Byla tam i samostatnost, že najednou nezatěžujete rodiče. Armáda se o svoje lidi postarala od rána do večera.' A to bylo to hlavní v rozhodování. Nemuset nic řešit, když se o to postará někdo jiný. Taková typická česká vyčůranost,“ konstatoval Oldřich Pospíšil. „Armáda Vás naučí hromadu jiných věcí, např. odpovědnost, práce v kolektivu, atd. a udržuje Vám fyzičku,“ oponoval Adrian Predescu.

„Hmm... tak politručce se nedaří?! Nu, může dávat PŠM prezidentské a hradní ochrance. Dodnes si živě pamatuji školení PŠM na vojně, dvě hodiny třikrát týdně. Politruci hřímavými hlasy hrozili imperialistickým a morálně i ideově prohnilým západem. USA a NATO nepřítel číslo jedna. Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak. Rudá armáda náš ochránce a bratr ve zbrani, lidově demokratická armáda ČSSR vzor dělnickému lidu a naopak! Tak nevím, opravdu jsme tohle ,duo pávkovi' na hradě chtěli?! Jsou věci, které se nezapomínají a nikdy by neměly!“ přidal svůj komentář Miroslav Jirák.

A objevilo se například i přirovnání Pavlové k manželce Andreje Babiše: „Takhle má vypadat první dáma, obyčejná ženská, na nic si nehraje, žádné zbytečné čančání, malování, předvádění před médii, jako madam Babišová,“ napsal Jiří Novák. I pod jeho reakcí se zanedlouho objevily nesouhlasné postoje: „No, že si na nic nehraje, jsme viděli z nahrávky setkání prvních dam a prvního muže v Kyjevě. Totálně vykolejena blekotala a ani neuměla přečíst, co jí poradní tým napsal. Zde platí: ševče, drž se svého kopyta a přednášej Marx-leninismus!“ reagoval Karel Vermuža.

„Vyzdvihovat do nebes člověka, komunistického kádra a politručku, kterou uhnětal totalitní režim do řádné soudružky? Všechno zapomenuto? Nebo oč tu prosím běží? Paní Pávková pro mě rozhodně žádná první dáma není. Je to jen bývalá komunistka, co převlékla kabát,“ přidal svůj názor Jan Brandejs. „Přesně řečeno, vnímám to jako ostudu národa,“ přitakal mu Jan Zelinka.

