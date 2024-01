„U lidí, co jdou proti vládě, je zastání nulové“. Soudí se s Etzlerem, toto zažívá

Svoloč, kolaborantka, špína. Do toho výhrůžka ukrajinskými vojáky. Takové vzkazy na sociálních sítích běžně chodí Jordance Jiráskové, která zažalovala bývalého novináře ČT Tomáše Etzlera. Když ministr vnitra vyzýval, aby lidé závadné jednání na sítích hlásili, vyzkoušela to. „U lidí, co jdou proti vládě, je zastání nulové,“ shrnula zkušenost na internetu.

Anketa Bude Donald Trump v listopadu zvolen prezidentem USA? Bude 87% Nebude 7% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 12212 lidí

„Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí,“ vyzývá opakovaně ministr vnitra Vít Rakušan. A odmítá, že by se jednalo o cenzuru. On sám vždy trval na tom, že jeho aktivity směřují pouze k tomu, aby byly dodržovány zákony.

„Vnitro se zabývá těmi dezinformacemi, které mají potenciál ohrozit vnitřní bezpečnost našeho státu, jako jsou například výzvy ke svržení demokracie v ČR nebo k rozsáhlým násilným akcím či šíření závažných poplašných zpráv a podobně. Policie řeší ty, které vykazují rysy trestného činu podle platných zákonů,“ uvedl ministr vnitra v únoru 2023.

„Kdokoliv může beztrestně prohlašovat, že Putin je skvělý a že ho miluje; schvalování masového zabíjení civilistů ruskou armádou nebo hanobení národa už je ale podle našich zákonů trestný čin a tady svoboda slova narazí na svůj pochopitelný limit,“ dodal.

Téma i poté průběžně komunikoval na sociálních sítích, kde například psal: „Prý cenzura, normalizace bonzování. Kdepak. Vymáhání zákona, pánové a dámy“. A rovněž v reklamních kampaních ministerstva vnitra, díky které jste informaci, že „svoboda slova není bezbřehá“ mohli shlédnout třeba i na výlepu ve vlaku.

Velké pozdvižení vyvolal u některých lidí apel @vnitro na to, aby lidé neignorovali nebezpečné nebo nelegální chování v online prostředí. Prý “cenzura, normalizace, bonzování,” ozvali se. Kdepak. Vymáhání zákona, pánové a dámy, protože online není virtuální realita a @policiecz… https://t.co/0hjro3KAoa — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) November 3, 2023

Na „schvalování masového zabíjení“ se od počátku války na Ukrajině dle výkladu nejvyššího státního zástupce Igora Stříže uplatňuje paragraf o schvalování trestného činu, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy. S touto konstrukcí přišel hned třetí den ruské invaze v únoru 2022. A na rozdíl od ministra Rakušana jej vztáhl i na veřejné vyjadřování podpory čelním představitelům Ruska.

Za „verbálky“, tedy trestné činy spáchané slovem, následně začaly padat skutečně přísné tresty, někdy i nepodmíněná vězení. Současně se policie otevřeně chlubila, kolik takových činů stíhá. Během roku 2023 se nad tímto trendem začali pozastavovat i někteří právníci.

Vrcholem bylo 5,5 roku, udělených v roce 2023 Tomáši Čermákovi, na kterého soud uplatnil paragraf „podpora a propagace terorismu“. V jeho případě mělo jít o výhrůžky politikům v souvislosti s přijímáním pandemického zákona, včetně výhrůžek násilím. Ty prezentoval ve videích vysílaných na sociálních sítích.

Otazníky ovšem vyvolalo rozhodování soudu v jiných kauzách, kdy naopak byly výhrůžky veřejným činitelům posuzovány velmi benevolentně.

Obvodní soud pro Prahu 5 například odmítl potrestat starostu městské části Praha-Řeporyje za výroky na adresu tehdejšího předsedy KSČM Vojtěcha Filipa, kterému „přál šibenici“ a nazýval ho „vlastizrádnou děvkou“. O voličích KSČM pak hovořil jako o „bolševických podlidech“ a pronesl přání, aby „už vymřeli“.

Přes svérázné chování v soudní síni, kdy křičel na soudkyni a nakonec odešel bez vyzvání s prásknutím dveří, byl nakonec osvobozen. „Nebyly naplněny všechny závazné znaky trestného činu,“ sdělila soudkyně.

Trestným soudy neshledaly ani výrok komunálního politika ODS Martina Langa na adresu prezidenta republiky, že „Zeman je druhý Hitler a je nutné ho podřezat jako svini“. Později uváděl, že chtěl s nadsázkou vyprovokovat diskusi na závažné téma.

Část občanů na základě těchto mediálně známých trestních případů získala dojem, že soudy při posuzování výroků postupují selektivně.

Papouškování oficiální linie Kremlu...

Mimo tyto mediálně známé případy se ale odehrávají desítky dalších, kdy policie vyhledává autory „závadného obsahu“ a následně je proti nim vedeno trestní stíhání.

Internetová glosátorka Jordanka Jirásková se stala známou tváří poté, co ji slovně napadl novinář Tomáš Etzler jako „prokremelskou svoloč“.

Vše začalo v říjnu 2022, když Jirásková, celkem výrazná tvář českého internetu, vyjádřila své překvapení nad svérázným tweetováním Armády ČR, která oslavila útok ukrajinské armády na Kerčský most, při kterém zemřeli civilisté, slovy: „Včera oslavil narozeniny jeden z nejnenáviděnějších lidí současnosti. Místo svíček na dortu mu ale zapálili most, kriticky důležitý pro zásobování Krymu - prvního Ruskem okupovaného území“.

Včera oslavil narozeniny jeden z nejnenáviděnějších lidí současnosti. Místo svíček na dortu mu ale zapálili most, kriticky důležitý pro zásobování Krymu - prvního Ruskem okupovaného území. #HappyBirthday #Putin ???? pic.twitter.com/bRNcXHrDoh — Armáda ČR (@ArmadaCR) October 8, 2022

Za údiv, že se armáda raduje z teroristického útoku, si vysloužila reakci novináře Tomáše Etzlera: „Je výmluvné, jak kolaboranti typu Tomáš Nielsen, Jordanka Jirásková a jiná prokremelská svoloč, oplakávají most poškozený státem bránícím se agresi, ale vždy drží huby, když ruské vraždící, znásilňující a rabující hordy páchají zvěrstva, válečné zločiny na ukrajinských civilistech,“ napsal bývalý redaktor České televize.

Jirásková na Etzlera podala civilní žalobu a věc se dostala před soud. Tam Etzlerův advokát Artur Ostrý přišel s argumentem, že prokremelské chování žalobkyně spočívá v tom, že označila útok na civilní most jako terorismus, a stejné slovo použil krátce předtím Vladimír Putin. „Nejde o papouškování oficiální linie Kremlu? Jde. Nejde náhodou o pomoc cizí mocnosti? Jde,“ shrnul Etzlerův advokát.

Dění v soudní síni bylo svérázně „glosováno“ redaktorem Reflexu Martinem Bartkovským, který si ve svém reportu převážně řešil svůj osobní incident s jejím advokátem Jindřichem Rajchlem, a komentoval též například Jiráskové ňadra. Mimoto čtenářům vysvětloval, že její názory jsou „čistý Kreml“.

V Etzlerově kauze soudkyně prvního stupně rozhodla, že se bývalý redaktor ČT musí Jiráskové omluvit, nepřiznala však požadované odškodné dvacet tisíc korun. „Činnost žalobkyně nenaplňuje definici slova kolaborant, kolaborantka, kolaborace. Tento výrok neměl své opodstatnění, nebyl na místě,“ uvedla soudkyně Iva Kaňáková.

Etzler se však odvolal, rozsudek by měl být vynesen v příštím týdnu.

Vysmívat se ukrajinským vojákům není dobrý nápad...

Jirásková u soudu jako důvod své žaloby uváděla výroky na sociálních sítích, které jí začaly chodit po Etzlerovu výstupu. Po mediálně sledovaném přelíčení podle jejích slov pro ParlamentníListy.cz intenzita internetového pronásledování ještě stoupla.

„Často doslova opakovali, co o mě napsal pan Etzler, takže ta linka je tam zřejmá,“ poznamenává.

Jordana Jirásková je prokremelská svoloč a kolaborantka. pic.twitter.com/4Sgppia0bR — Pražský povaleč ???? ???? ???? (@slotermeyered) August 4, 2023

„Jordanka Jirásková je hlavní tvář ruské fašistické propagandy, Ruské fašistické federace v České republice,“ mohla se například dočíst. Tento uživatel jménem Franta Mrázek jí na síti X psal opakovaně.

„Mě osobně je ruská fašistická filcka Jordanka Jirásková ukradená. Jen ji taktně upozorňuji, že vysmívat se ukrajinským vojákům, kteří bránili Mariupol a poté, co se vzdali, byli někteří mučeni, fakt není dobrý nápad,“ četla také.

„Začalo to už od toho jeho prvního statusu v říjnu 2022. Dodnes je tam k dohledání, že jsem ho slušně požádala, aby o mně neříkal, že jsem kolaborantka, a schytala jsem za to sprosté urážky,“ vzpomíná.

Po celý následující rok o ní Tomáš Etzler šířil pomluvy. Na Twitteru ji označoval za chudinku, nebo přidával k obrázkům mrtvých ukrajinských civilistů poznámky o „masturbačním materiálu pro Jordanku Jiráskovou a jiné proruské gaunery“.

„Vytahoval všechno možné, co jsem v minulosti na sítě napsala, včetně fotek. Dokonce i příspěvky, které už jsem dávno smazala. Ne, že by byly závadné, ale třeba proto, že mi zpětně nepřišly vtipné. A teď se objevují na jeho účtu. Docela by mě zajímalo, kdo mu je dodává,“ poznamenává Jirásková.

Vybraná vyjádření si pro ni nechala i Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. „Jordanka Jirásková JE prokremelská svoloč a kolaborantka,“ odtweetovala reprezentantka státu.

V jejím případě prý Jirásková uvažuje o žalobě. „Je to veřejná autorita s velkým vlivem, akademický hodnostář, a státní úřednice. Pokud takoví lidé tímto způsobem šíří nenávist, tak je to za mě velmi společensky nebezpečné,“ vysvětluje.

„Normální člověk musí spoléhat jen na soudy, že jeho jméno očistí. Pana Etzlera za tu dobu pozvali do všech možných médií a všude o mně vykládal, jaká jsem kolaborantka. Já žádnou takovou možnost nemám. Jen pro příklad, moje dcera se teď hlásí na střední školu a já se klepu, zda si ji někde nespojí s mým jménem a neodnese to za mě,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz.

Tomáš Etzler si stojí za svým názorem, že Jordanka Jirásková je proruská svoloč. pic.twitter.com/XFUmSCbdzJ — OstraVanda (@ostravanda_) October 7, 2023

Do toho na podzim přišly výše zmíněné internetové výzvy ministra vnitra Víta Rakušana ve znění „nahlas nebezpečné nebo nelegální chování na sítích“. Jirásková se pokusila výhrůžky předat správci sítě, ale neúspěšně. Následně v příspěvku označila i Policii ČR a Linku bezpečí.

Prvního ledna 2024 se po bezvýsledných snahách na síti X obrátila přímo na ministra vnitra Víta Rakušana: „Mohla by už prosím policie začít zasahovat spravedlivě? Vím, že s panem prezidentem žijete v zemi dvou světů, ale i my z toho ,druhého' vás žádáme o pomoc s virtuálními hrozbami a vy je ignorujete. Velmi viditelně a netaktně upřednostňujete vaše názorové spektrum. Pokud nezačnete být ministrem všech, rezignujte. Nedůvěra v policii je to nejhorší, co Čechy může potkat. Lidé budou mít čí dál větší tendence vzít spravedlnost do svých rukou. Nepřikládejte prosím už do tohoto pekelného ohně polínka,“ vyzvala Rakušana.

Ministr nezareagoval, ale ozvala se policie, která jí objasnila, že to, že napíše na Twitter, že má problém, ještě neznamená, že jí s ním někdo pomůže. „Přitom v jiných případech se chlubí, jak během několika hodin našli pisatele a přišli si pro něj domů,“ dodává Jirásková.

Místo toho si po Novém roce přečetla na „českém Twitteru“ další vybraný vzkaz: „Ty russská špíno, těším se, až tady někoho nasereš tak moc, že si pro tebe přijde a budeš škemrat tu ,neschopnou' policii o pomoc“ .

„U lidí, co jsou proti vládě, je to zastání nulové,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz.

