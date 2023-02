„Ukrajina musí vyhrát!“ Jenže na Západě se říká už něco docela jiného...

„Ukrajina musí zvítězit a dobýt vše, i to, co ztratila před rokem 2014,“ zní od českých politiků. Ovšem na Západě už se uvažuje jinak. Například americký komentátor Fareed Zakaria už položil otázku, zda nechají Ukrajinu zničit, aby ji zachránili. A v Británii, Francii a Německu už prý také připravovali Zelenského na to, že bude muset jednat.

reklama

Jen málo co spojuje provládní politiky jako zvolání: „Ukrajina musí vyhrát!“ nebo „Ukrajina musí zvítězit!“ Tato myšlenka se v jejich vyjádřeních objevuje v podstatě neustále.

Dnes je to přesně 365 dní od momentu, kdy Putin vyhlásil „třídenní speciální operaci“ na Ukrajině. Jedná se o válku za svobodu nás všech. Ukrajina musí vyhrát! ????#SlavaUkraini #StandWithUkraine https://t.co/uB9y80svRD — Michaela Šojdrová (@msojdrova) February 24, 2023

Ovšem na Západě se o této tezi začíná pochybovat. Komentátor Fareed Zakaria, jehož texty vycházejí například v týdeníku Respekt, na výročí invaze sepsal text, podle kterého na Ukrajině ani jedna strana není dostatečně silná, aby dosáhla vítězství, ani dostatečně slabá, aby začala vyjednávat.

Anketa Je dobře, že ANO chce ve Sněmovně obstruovat kvůli snížení valorizace důchodů? Ano 97% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 4200 lidí

A i když ruské výkony při invazi podle něho nebyly nic moc, tak se zlepšují, zvláště když jde o obranu. Navíc, Rusko stabilizovalo svou ekonomiku, která na tom podle predikcí IMF bude lépe, než ekonomiky Německa či Velké Británie. Zakaria připomíná, že Rusko volně obchoduje s ekonomickými giganty, jako je Čína, Indie, ale i v podstatě sousední Turecko či Írán. „Teď už je zde velká ekonomika, ve které Západ nehraje roli, a Rusko může volně plout v jejích vodách,“ varuje. A i když si válka a sankce vybírají svou cenu, je to pomalé. Zakaria také podotýká, že tato izolace a těžkosti většinou politiku státu nezmění, jak je vidět na příkladu Íránu, Kuby nebo Venezuely.

Krátkodobě doporučuje Zakaria poskytnout Ukrajině zbraně i peníze. Nicméně ani to podle něj nepovede k vítězství jako za druhé světové války. „Většina válek končí jednáním. A tahle asi nebude jiná,“ odhaduje. Západ podle něho má Ukrajině zajistit co největší úspěch a setrvačnost na bojišti, aby měla co nejsilnější postavení. „Jenom dramatické vítězství Ukrajiny, jako například odstřižení Krymu, donutí Putina zasednout k jednacímu stolu,“ soudí komentátor.

Sám si představuje například, že by příměří zahrnovalo navrácení všech území dobytých Rusy po únoru 2022. Ty obsazené dříve by byly pod mezinárodní správou a proběhla by na nich referenda pořádaná mezinárodními organizacemi, nikoliv Ruskem. Bezpečnostní záruky by Ukrajině dalo NATO, ale neplatily by u sporných území.

„Krym a Donbas za de facto členství v NATO a EU,“ popisuje Zakaria v kostce svůj návrh, který by podle něho byl stravitelný pro Ukrajinu i Rusko, protože jedněm by se splnil sen o přičlenění k Západu a druhým, že ochránili ruské části Ukrajiny.

„Mnoho lidí věří, že válka skončí totálním vítězstvím Ukrajiny. Doufám v to, ale pochybuji,“ dodává komentátor a poukazuje na to, že Rusko v roce 2021 bylo nejméně třikrát tak lidnaté jako Ukrajina, mělo patnáctkrát větší HDP a desetkrát větší rozpočet na obranu. Připomíná, že Rusové jsou zvyklí za války trpět. A i když ruská ekonomika strádá, ta ukrajinská je ve volném pádu. HDP pokleslo o 30 % a ukrajinská vláda utratí dvakrát tolik, co dostane. Více než 13 milionů lidí před válkou uprchlo, z toho 8 milionů do zahraničí. Válka se odehrává na ukrajinském území a jejich města se mění v ruiny, továrny jsou zničené, lidé v chudobě. „Pokud se válka bude táhnout roky, tak už bude mít cenu se ptát – necháme Ukrajinu zničit, abychom ji zachránili?“ ptá se Zakaria řečnicky.

Fotogalerie: - Vidíme jasně, co je třeba udělat

Jako Zakaria zřejmě uvažují i další světové špičky. Podle deníku Wall Street Journal Francie, Německo a Velká Británie považují větší propojení NATO a Ukrajiny za způsob, jak přesvědčit Kyjev k tomu, aby ještě letos zasedl s Moskvou k jednacímu stolu. To listu řekly tři vládní zdroje z těchto zemí. Někteří partneři Kyjeva totiž mají pochybnosti, že dokáže dobýt zpět své území.

Vlády Francie, Německa a Velké Británie prý podporují návrh, aby po válce Ukrajina dostala ke své obraně vyspělé zbraně. To by ji mohlo přimět, aby začala vyjednávat s Ruskem. Zdroje WSJ ovšem stále opakovaly, že rozhodnutí zahájit jednání je na Kyjevu.

„Pořád opakujeme, že Rusko nesmí vyhrát, ale co to znamená? Jestli bude válka v této intenzitě trvat dost dlouho, budou ztráty Ukrajiny nesnesitelné,“ uvedl vysoce postavený francouzský zdroj. A dodal: „Nikdo nevěří, že dobyjí zpátky Krym.“ Jak WSJ připomíná, tato slova ostře kontrastují s veřejnými prohlášeními prezidenta Bidena a ostatní západních lídrů, kteří možnost, že by Ukrajina začala s Ruskem jednat, ani nezmiňují.

Podle zdrojů WSJ však Emmanuel Macron a Olaf Scholz Zelenskému na setkání v Paříži řekli, že musí začít uvažovat o mírových jednáních. Macron měl Zelenskému říci, že i nepřátelé jako Francie a Německo museli po druhé světové válce zakopat válečnou sekyru. „Macron Zelenskému řekl, že za války svou zemi vedl dobře, ale že výhledově se bude muset chovat státnicky a učinit těžká rozhodnutí,“ uvádí WSJ.

Podle britských zdrojů by se přes dodávky zbraní mohlo dosáhnout změny uvažování v Kremlu. Když by Moskva viděla, že Západ je ochoten časem navýšit svou vojenskou pomoc a závazky, tak by prý došla k závěru, že své vojenské cíle nedokáže splnit. A deník dokonce cituje i slova Petra Pavla, že Ukrajina může skončit v situaci, kdy by osvobození některých území stálo více životů, než je přijatelné.

Toto přiblížení k NATO by podle zdrojů WSJ nezahrnovalo umístění vojáků NATO na území Ukrajiny a Ukrajina by také neměla přístup k článku 5. Ale Ukrajině by dohoda měla zajistit prostředky, aby se mohla ubránit dalšímu ruskému útoku.

Psali jsme: „Ne, Rusko to nebylo.“ Trump vystoupil. Vyděsil Evropu Ti, co se živí válkou. Zbořil o zbraních a oslavách Rakušan: Česko je pyšné na ty, co pomohli Ukrajincům Z 80 % na 74 % prý poklesla podpora války v Rusku. „Nevěřím TV,“ řekla Moskvanka

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.